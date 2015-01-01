Кто, когда, где и зачем проходит медосмотр
Человеку очень важно следить за своим здоровьем и для этого проходить периодически медосмотр. Действительно, некоторые заболевания и другие проблемы со здоровьем могут очень долго себя не проявлять, поэтому человеку кажется, что он полностью здоров. Однако, на самом же деле у него могут иметься некоторые проблемы со здоровьем, которые очень важно как можно быстрее решить. Особенно это касается людей, чья профессиональная деятельность имеет определённый риск для здоровья.
Кто проходит медосмотр?
Медосмотр может быть полезным решением для каждого человека, но особенно важно его проходить тем людям, которые работают на вредных и опасных для здоровья производствах. Причём, работодатель должен проводить медосмотр своих сотрудников за собственный счёт, исходя из текущего законодательства.
Также нередко для того, чтобы устроится на работу требуется пройти медосмотр.
Где проходить медосмотр?
Само собой медицинский осмотр проходится в специальных медицинских заведениях, которые имеют право исходя из текущего законодательства, проводить медосмотр.
Очень важно выбрать действительно хорошее медицинское заведение, поэтому сеть клиник https://medcentr.biz/service/profosmotri/ в городе Москва может стать очень разумным решением в этом случае, так как способна предложить очень хорошие условия, а также множество других существенных достоинств.
Когда следует проходить медосмотр?
В большинстве случаев людям работающим на определённых предприятиях требуется проходить медосмотр не реже чем один раз в два года, а людям которым ещё нет 21 года, медосмотр требуется проходить как минимум 1 раз в год.
Для чего людям требуется проходить медосмотр?
Существует большое количество причин, которые объясняются надобность медосмотра, среди них особенно стоит отметить:
- Прохождение медосмотра это важнейших факторов обеспечения безопасности труда;
- С его помощью появляется возможность выявить профнепригодность некоторых сотрудников связанную с их состоянием здоровья;
- Есть возможность своевременно выявить профессиональные и другие заболевания.
Как видите, существует действительно немало очень весомых причин для того, чтобы сотрудники различных вредных предприятий проходили медосмотр.
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