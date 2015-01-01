Эффективные лекарства от гепатита С
Гепатит С — серьезное заболевание, если его не лечить, то в большинстве случаев больной умирает от цирроза или рака печени. Гепатит С это не приговор! Сегодня это заболевание можно вылечить в 95% случаев, благодаря современным эффективным противовирусным препаратам. Противовирусная терапия проводится препаратами прямого действия, которые нацелены на вирусные белки, необходимые для размножения вируса.
Тестирование на вирус гепатита С
Сегодня пройти тестирование на гепатит с можно практически в любой поликлинике. Обязательно определяют наличие вируса в организме у беременных, доноров крови и перед оперативными вмешательствами. Рекомендуется провериться на вирус следующим группам риска:
- Инъекционным наркоманам
- Лицам вышедшим из мест заключения
- Пациентам, после перенесенных операций или переливания крови
Само собой разумеется, если у полового партнера обнаружено заболевание, то рекомендовано пройти тестирование на вирус.
У определенного количества людей — до 30%, иммунная система сама справляется с вирусом гепатита С. Но если болезнь переходит в хроническую фазу, то необходимо начинать лечение.
Недешевое лечение гепатита
Вылечить это заболевание можно, но стоимость лечения может многим оказаться не по карману. Даже в странах с высоким уровнем жизни лечение этого заболевания могут оплатить лишь люди с доходами выше среднего. Страховые компании не охотно возмещают стоимость курса лечения от гепатита С своим клиентам, при страховании здоровья. Зачастую не сам диагноз, а стоимость лечения могут стать для человека настоящим потрясением. Но все таки лечиться от гепатита С нужно, и начинать это нужно как можно быстрее.
Альтернатива дорогому лечению гепатита С
Дорогой противовирусный препарат прямого действия при лечении гепатита С необходимо принимать курсом по 12 или 24 недели. Именно лекарственный препарат составляет основную, неподъемную для многих стоимость лечения. Американские, Европейские и Израильские фармацевтические компании не собираются снижать цены на препараты для лечения этого заболевания. Но, к счастью, сегодня появилась достойная альтернатива таблетки софосбувир. Этот препарат уже доказал свою эффективность при лечении гепатита С под другим известным названием. Индийская компания выпускает препарат аналогичный зарегистрированному лекарству известному под другой торговой маркой на своем заводе. Такие аналоги еще называют дженериками, их состав полностью идентичен оригинальному лекарственному средству, а цена намного ниже.