Семь способов признаться в любви, не произнося три заветных слова

Всем известная фраза «Я тебя люблю» будоражит кровь только в самом начале отношений. Но когда роман длится не один год, она теряет свою изюминку, становится бытовой и банальный. Попробуйте проявить фантазию и выразить свои чувства к партнеру, не произнося этих трех слов. И для этого есть 7 оригинальных способов!1. «Сегодня ты еще прекраснее, чем в день нашей встречи»Дайте любимому человеку понять, что с возрастом он становится только лучше, а вы дорожите им еще больше. Не думайте, что комплимент подходит исключительно женщинам. Мужчины тоже переживают по поводу возрастных изменений, просто молчат об этом.2. «Сегодня меня бесят все, кроме тебя!»Превратите негатив в комплимент, убив сразу двух зайцев. Во-первых, так вы уведомите партнера, что выдался сложный день. Во-вторых, подчеркнете, что он — ваша единственная отдушина среди навалившихся проблем. Дайте любимому человеку понять, что негативный настрой на него не распространяется, и вы стоите на позиции «вдвоем против всего мира».3. «Я обожаю твое тело»На первый взгляд, фраза кажется очень банальной. Но вспомните, когда вы последний раз говорили ее любимому человеку? Конечно, партнер в курсе, что вы его любите. Но знает ли он, насколько желанным для вас остается его тело?4. «У тебя все в порядке?»Искреннее проявление заботы позволит дорогому человеку убедиться в том, что вы постоянно о нем думаете и переживаете. А это как раз и доказывает наличие настоящей любви. Интересуйтесь не только делами, но и просто самочувствием!Это интересно: 11 женских фраз, которые больше всего любят мужчины5. «Я горжусь тобой»Каждому хочется, чтобы близкие восхищались и гордились им. Нам важно понимать, что все поступки имеют значение для второй половинки. Выразив искреннюю гордость за партнера, вы поможете ему насладиться успехом от достижений и покажете, насколько сильно его цените и любите.6. «Я помогу»У каждого человека среди всех обязательных бытовых дел есть самые нелюбимые. Кто-то ненавидит мыть посуду, другие — гладить и убирать в ванной комнате. Чтобы продемонстрировать партнеру свою любовь и внимание, хотя бы время от времени выполняйте его самые ненавистные обязанности. Так вы покажете, что искренне заботитесь о комфорте своей второй половинки.7. «Ты такой забавный»Смейтесь над шутками любимого человека — это поможет укрепить отношения. Возможно, рассказанная партнером история совершенно несмешная и слышите вы ее в сотый раз. Но не делайте кислую мину, а от души посмейтесь. В такие моменты вспоминайте, что ради отношений люди идут и на более крупные жертвы.

Источник: www.allwomens.ru/zen