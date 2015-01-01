Семь способов признаться в любви, не произнося три заветных слова
Всем известная фраза «Я тебя люблю» будоражит кровь только в самом начале отношений. Но когда роман длится не один год, она теряет свою изюминку, становится бытовой и банальный. Попробуйте проявить фантазию и выразить свои чувства к партнеру, не произнося этих трех слов. И для этого есть 7 оригинальных способов!
1. «Сегодня ты еще прекраснее, чем в день нашей встречи»
Дайте любимому человеку понять, что с возрастом он становится только лучше, а вы дорожите им еще больше. Не думайте, что комплимент подходит исключительно женщинам. Мужчины тоже переживают по поводу возрастных изменений, просто молчат об этом.
2. «Сегодня меня бесят все, кроме тебя!»
Превратите негатив в комплимент, убив сразу двух зайцев. Во-первых, так вы уведомите партнера, что выдался сложный день. Во-вторых, подчеркнете, что он — ваша единственная отдушина среди навалившихся проблем. Дайте любимому человеку понять, что негативный настрой на него не распространяется, и вы стоите на позиции «вдвоем против всего мира».
3. «Я обожаю твое тело»
На первый взгляд, фраза кажется очень банальной. Но вспомните, когда вы последний раз говорили ее любимому человеку? Конечно, партнер в курсе, что вы его любите. Но знает ли он, насколько желанным для вас остается его тело?
4. «У тебя все в порядке?»
Искреннее проявление заботы позволит дорогому человеку убедиться в том, что вы постоянно о нем думаете и переживаете. А это как раз и доказывает наличие настоящей любви. Интересуйтесь не только делами, но и просто самочувствием!
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5. «Я горжусь тобой»
Каждому хочется, чтобы близкие восхищались и гордились им. Нам важно понимать, что все поступки имеют значение для второй половинки. Выразив искреннюю гордость за партнера, вы поможете ему насладиться успехом от достижений и покажете, насколько сильно его цените и любите.
6. «Я помогу»
У каждого человека среди всех обязательных бытовых дел есть самые нелюбимые. Кто-то ненавидит мыть посуду, другие — гладить и убирать в ванной комнате. Чтобы продемонстрировать партнеру свою любовь и внимание, хотя бы время от времени выполняйте его самые ненавистные обязанности. Так вы покажете, что искренне заботитесь о комфорте своей второй половинки.
7. «Ты такой забавный»
Смейтесь над шутками любимого человека — это поможет укрепить отношения. Возможно, рассказанная партнером история совершенно несмешная и слышите вы ее в сотый раз. Но не делайте кислую мину, а от души посмейтесь. В такие моменты вспоминайте, что ради отношений люди идут и на более крупные жертвы.
Источник: www.allwomens.ru/zen