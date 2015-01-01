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Молитвы на сон грядущий: вечернее правило

Andre
Молитвы на сон грядущий: вечернее правило
 

Мы проводим во сне внушительную часть времени — около трети своей жизни. Поэтому в православии акцентируется особое внимание на процессе подготовки к ночному отдыху. Считается, что в сновидениях человека может атаковать демон, ведь наша бдительность в это время ослаблена, а психика крайне уязвима. Искренняя молитва перед сном является залогом полноценного сна. Рассказываем, какие молитвы следует читать перед тем, как отправиться в объятия Морфея.

Вечернее правило

В православной религии есть так называемое «Вечернее правило» — сборник молитв на ночь. Всего он включает 26 текстов. Допустимо пользоваться сокращенным вариантом, ведь далеко не каждый располагает временем, чтобы полностью перед сном читать все молитвы. 

Помните, что обращение к Богу перед ночным отдыхом — важный ритуал, которым не следует пренебрегать. В течение дня нас посещают нехорошие мысли и желания, появляются искушения. Отправляться в постель, не избавившись от греховного груза, крайне нежелательно для верующего человека. Так он становится легкой добычей для Нечистого. 

Искренняя вечерняя беседа с Богом позволяет очистить энергетическую оболочку, избавиться от ментальных «загрязнений». Вспомните ключевые события прошедшего дня, покайтесь в грехах и попросите у Всевышнего благословения на будущее. 

Никто не может знать, где мы встретим следующее утро, — здесь или на небесах. Если человек ляжет спать и не прочтет молитву, он может отойти в мир иной нераскаянным. А это самое страшное для верующих.

Помните, что не обязательно читать перед сном именно «Вечернее правило». Вы можете обратиться к Богу с помощью других молитв или своими словами. Но этот сборник — пример того, как православному человеку следует завершать каждый прожитый день.

Какие молитвы можно читать на ночь

Кроме текстов свода «Вечернее правило», можно использовать иные молитвы на сон грядущий. Например, обратиться к своему Ангела-хранителю, Казанской Богоматери, Святым Киприана и Иустинии.

Эти небольшие молитвенные тексты имеют огромную силу. С их помощью вы оградите свой ночной отдых от демонических атак, сможете избежать кошмарных сновидений и бессонницы. Например, можно прочесть следующую молитву перед сном:

Если ночные страхи мучают ребенка, следует поставить в храме по свече перед иконами Богоматери и Всех Святых. В некоторых случаях помогает молебен за здравие или чтение акафиста.

Как правильно обращаться к Богу перед сном

Чтобы Господь обратил к вам свой взор, придерживайтесь несложных правил при проведении вечернего ритуала:

Зажгите свечи или лампаду, поставьте перед собой икону. Это поможет переключиться с бытового на духовный лад.

Перед беседой с Богом освободите разум от злости, зависти и ненависти. Даруйте искреннее прощение людям, которые вас обидели.

Перед проведением ритуала немного посидите в тишине и одиночестве, чтобы настроиться на позитивный лад. 

После прочтения молитвы сразу же ложитесь спать.

Для начала от души поблагодарите Бога за прожитый день и все хорошее, что в нем было. Далее прочтите покаянный псалом № 50, либо попросите у Творца прощения за прегрешения своими словами. После этого можно прочесть основной текст вечерней молитвы.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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