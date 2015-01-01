10 быстрых способов похорошеть перед Новым годом

Чтобы хорошо выглядеть в Новый год, необязательно часами пропадать в спортзале, каждую неделю ходить в спа и питаться только овощами. Есть 10 простых правил, которые помогут обрести отдохнувший и ухоженный вид перед праздником.Следите за зубамиПервым делом посетите стоматолога, чтобы вылечить зубки. Если с ними все в порядке, запишитесь на профессиональную чистку — процедура уберет застаревший зубной камень, подарит длительное ощущение чистоты и свежести. Также не пренебрегайте ежедневной гигиеной полости рта. Красивая улыбка — залог уверенности в себе и хорошего настроения.Откажитесь от алкоголя и газировкиДостаточно 10 дней без алкогольных и газированных напитков, чтобы заметить явные улучшения во внешности. Уйдут утренние отеки, исчезнут темные круги под глазами, тон кожи станет ровным, без серости.Употребляйте минимум солиСоленые снеки, чипсы и сухарики — вкусное лакомство, поэтому рука сама тянется к ним в магазине. Но соль задерживает воду в организме, из-за чего появляются отеки и мешки под глазами. Постарайтесь свести ее употребление к минимуму за 10 дней. Эта привычка имеет долгосрочный эффект, ведь затем вам удастся обходиться гораздо меньшим количеством соли в пище.Ходите пешкомПешие прогулки не только улучшают здоровье, но и положительно сказываются на внешнем виде. Попробуйте ходить пешком в течение 10 дней везде, где только можно. Откажитесь от лифтов, а машину поставьте в гараж. Вы сами удивитесь, насколько сильным окажется эффект. А какая экономия на бензине!Привели себя в порядок? А теперь узнайте, как не разориться на новогодних подарках!Полноценно отдыхайтеЧтобы хорошо выспаться и восстановить силы, человеку в среднем необходимо 7-8 часов. Оптимальное время отхода ко сну — не позже 22.00. Если не можете уснуть так рано, просто помечтайте, обдумайте планы на следующий день, помедитируйте. Главное — очистите разум от ненужных мыслей и позвольте себе расслабиться.Делайте зарядкуС утра обязательно сделайте зарядку. Выполняйте упражнения на протяжении 10 дней — этого хватит для хорошего самочувствия в Новый год. А после праздника решите, стоит продолжать или нет. Для зарядки требуется самый минимум — простые упражнения на растяжку, наклоны или простая планка.Измените систему питанияТемп современной жизни отнюдь не способствует тому, чтобы питаться правильно. Но попытайтесь придерживаться графика хотя бы 10 дней. Вместо 2-х разового питания принимайте пищу 4-5 раз в сутки. Количество продуктов, употребляемых за день, не изменяйте. Уже через 10 дней вы заметите, что наедаетесь гораздо меньшими порциями.Сделайте генеральную уборкуРазберите завал на балконе, очистите кладовку от вещей, которые «должны когда-нибудь пригодиться», — в общем, загляните в каждый уголок своего жилища. Избавившись от ненужного хлама, вы почувствуете, что в доме стало легче дышать, да и настроение улучшилось.Избавьтесь от ненужной одеждыОкиньте гардероб критическим взглядом. Вспомните, когда вы последний раз надевали вот эту красную кофточку или это зеленое платье? Если прошел год и больше, то можно смело попрощаться с вещью.Посетите массажистаПройдите десятидневный курс массажа, чтобы укрепить мышцы, поправить позвоночник и улучшить кровообращение во всем теле. Ваш организм будет очень рад такому подарку, отблагодарив красивой осанкой и сияющим видом.Воспользуйтесь этими простыми, но очень действенными советами, чтобы быстро привести себя в форму. Всего 10 дней — и вас будет не узнать!

Источник: www.allwomens.ru/zen