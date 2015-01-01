10 быстрых способов похорошеть перед Новым годом
Чтобы хорошо выглядеть в Новый год, необязательно часами пропадать в спортзале, каждую неделю ходить в спа и питаться только овощами. Есть 10 простых правил, которые помогут обрести отдохнувший и ухоженный вид перед праздником.
Следите за зубами
Первым делом посетите стоматолога, чтобы вылечить зубки. Если с ними все в порядке, запишитесь на профессиональную чистку — процедура уберет застаревший зубной камень, подарит длительное ощущение чистоты и свежести. Также не пренебрегайте ежедневной гигиеной полости рта. Красивая улыбка — залог уверенности в себе и хорошего настроения.
Откажитесь от алкоголя и газировки
Достаточно 10 дней без алкогольных и газированных напитков, чтобы заметить явные улучшения во внешности. Уйдут утренние отеки, исчезнут темные круги под глазами, тон кожи станет ровным, без серости.
Употребляйте минимум соли
Соленые снеки, чипсы и сухарики — вкусное лакомство, поэтому рука сама тянется к ним в магазине. Но соль задерживает воду в организме, из-за чего появляются отеки и мешки под глазами. Постарайтесь свести ее употребление к минимуму за 10 дней. Эта привычка имеет долгосрочный эффект, ведь затем вам удастся обходиться гораздо меньшим количеством соли в пище.
Ходите пешком
Пешие прогулки не только улучшают здоровье, но и положительно сказываются на внешнем виде. Попробуйте ходить пешком в течение 10 дней везде, где только можно. Откажитесь от лифтов, а машину поставьте в гараж. Вы сами удивитесь, насколько сильным окажется эффект. А какая экономия на бензине!
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Полноценно отдыхайте
Чтобы хорошо выспаться и восстановить силы, человеку в среднем необходимо 7-8 часов. Оптимальное время отхода ко сну — не позже 22.00. Если не можете уснуть так рано, просто помечтайте, обдумайте планы на следующий день, помедитируйте. Главное — очистите разум от ненужных мыслей и позвольте себе расслабиться.
Делайте зарядку
С утра обязательно сделайте зарядку. Выполняйте упражнения на протяжении 10 дней — этого хватит для хорошего самочувствия в Новый год. А после праздника решите, стоит продолжать или нет. Для зарядки требуется самый минимум — простые упражнения на растяжку, наклоны или простая планка.
Измените систему питания
Темп современной жизни отнюдь не способствует тому, чтобы питаться правильно. Но попытайтесь придерживаться графика хотя бы 10 дней. Вместо 2-х разового питания принимайте пищу 4-5 раз в сутки. Количество продуктов, употребляемых за день, не изменяйте. Уже через 10 дней вы заметите, что наедаетесь гораздо меньшими порциями.
Сделайте генеральную уборку
Разберите завал на балконе, очистите кладовку от вещей, которые «должны когда-нибудь пригодиться», — в общем, загляните в каждый уголок своего жилища. Избавившись от ненужного хлама, вы почувствуете, что в доме стало легче дышать, да и настроение улучшилось.
Избавьтесь от ненужной одежды
Окиньте гардероб критическим взглядом. Вспомните, когда вы последний раз надевали вот эту красную кофточку или это зеленое платье? Если прошел год и больше, то можно смело попрощаться с вещью.
Посетите массажиста
Пройдите десятидневный курс массажа, чтобы укрепить мышцы, поправить позвоночник и улучшить кровообращение во всем теле. Ваш организм будет очень рад такому подарку, отблагодарив красивой осанкой и сияющим видом.
Воспользуйтесь этими простыми, но очень действенными советами, чтобы быстро привести себя в форму. Всего 10 дней — и вас будет не узнать!
Источник: www.allwomens.ru/zen