Режим выживания: как правильно пить на корпоративе и не страдать с утра

На носу новогодние корпоративы, а это значит, что алкоголь будет литься рекой. Рассказываем, как отдохнуть с коллегами так, чтобы с утра не было не только стыдно, но и ужасно плохо.Почему приходит похмелье?В самом упрощенном виде механизм возникновения этого неприятного состояния выглядит следующим образом: когда алкоголь поступает в организм, его компонент — этанол — всасывается в кровь, а оттуда попадает в печень, где его расщепляют специальные ферменты.Сначала алкогольдегидрогеназа окисляет этанол. Образуется уксусный альдегид — ацетальдегид. Затем он трансформируется в уксусную кислоту.Если в крови слишком много алкоголя, ферменты попросту не успевают расщепить их. Избыток ацетальдегида и дарит нам на утро непередаваемые ощущения: тошноту, головную боль и жажду.Как не страдать с похмелья?Делимся несколькими простыми рецептами, которые помогут пережить любую вечеринку без тяжких последствий.Это интересно!Как быстро вывести алкоголь из организма?Обязательно поешьтеАлкоголь начинает всасываться в кровь сразу, ещё находясь во рту. Но основной удар принимает на себя желудок и тонкий кишечник. Поэтому если употреблять алкоголь, предварительно не «заморив червячка», то и опьянение наступит быстрее, и последствия будут жёстче.Не возлагайте больших надежд на закуски, типичные для корпоративов: чипсы, снеки, сухарики и прочее. Чтобы с утра не болеть с похмелья, перед употреблением спиртного съешьте сытное и калорийное блюдо.Не спешитеОрганизм здорового человека перерабатывает в среднем 10 гр чистого спирта за час. Такое количество содержится в 100 мл вина, 250–300 мл пива, 30 мл крепкого алкоголя. Если пить стопку за стопкой, ферменты печени не смогут справиться с мощной атакой этанола. Как итог — дикий похмельный синдром.Не смешивайте алкогольВыпитая водка трансформируется в уксусный альдегид. Запейте сверху парой бокалов вина или коньяка, и к уксусного альдегиду добавятся продукты их распада. Организму придется обороняться по нескольким фронтам, поэтому ничего хорошего от подобного микса не ждите.Чтобы уменьшить вероятность похмелья, выбирайте напитки светлого оттенка: водку или джин, белое вино, вермут. Алкоголь темного цвета содержит примеси, которые способны усилить неприятные симптомы с утра.Важно! Не забывайте о золотом правиле беспохмельного застолья — не более 10 граммов чистого спирта в час.Примите сорбентЕсли хотите избежать негативных симптомов с утра, действуйте на опережение. Перед вечеринкой примите сорбент. Его компоненты способны быстро связать и вывести из организма токсины, поэтому не придется мучиться от похмелья. Самый простой и бюджетный вариант — таблетки активированного угля.Дополнительно пейте водуАлкоголь вызывает обезвоживание организма. Чтобы затормозить процесс, время от времени вместо очередной порции вина, виски или джина наливайте в стакан чистую воду. Примерная доза следующая — 1 стакан воды на один бокал алкогольного напитка. Таким нехитрым способом вы избежите обезвоживания и выпьете меньшее количество алкоголя.Не рекомендуем запивать крепкий алкоголь газированными напитками. Пузырьки газа заставляют этанол всасываться в кровь быстрее, поэтому вы получите прямо противоположный эффект.Делайте перерывыПериодически выходите на танцпол или на свежий воздух, болтайте с окружающими. Смысл данных действий в том, чтобы на время отвлечься от алкоголя и адекватно оценить степень собственного опьянения. Если заметили, что речь становится невнятной, появились проблемы с координацией, пора прекращать пить.

Источник: www.allwomens.ru/zen