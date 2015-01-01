Что нельзя делать в день Николая Чудотворца: традиции, запреты и приметы 19 декабря

Ежегодно 19 декабря христиане отмечают важный церковный праздник — День Николая Чудотворца (Николая Угодника, Святителя Николая). Этой датой открывается череда других православных зимних праздников. День Святого Николая связан со множеством традиций и народных примет. Рассказываем, как правильно отметить торжественную дату.Сколько раз в год празднуют день Николая Чудотворца?Православная церковь отводит Святому старцу особое место — его вспоминают целых три раза в год:22 мая — праздник Николы Вешнего или Летнего. Он приурочен к дате, когда мощи Николая Угодника были перенесены в Бари.11 августа — день Николы Осеннего и рождения святого старца.19 декабря — самый популярный среди православных христиан праздник в честь Святителя Николая. В этот день день Святой старец окончил свой земной путь.Традиции в день Николая Чудотворца 19 декабряЗа все время своего существования праздник успел обрасти как народными, так и церковными традициями.Согласно церковным канонам, 19 декабря необходимо посетить храм и помолиться перед иконой Святителя Николая. По преданию, Божий Угодник дарит свое благословение тем, кто набрался храбрости признать собственные прегрешения и полон решимости встать на путь истинный. Также матерям обязательно стоит помолиться за своих чад перед ликом Святого старца, так как Николай Чудотворец защищает детей.На заметку! Какую молитву читать за ребенка, чтобы у него все наладилось в жизниЕсли собрались в долгую дорогу, то не забудьте попросить Николая Угодника о защите и удаче в пути. Невинно осужденные в этот день могут обратиться к Святителю Николаю и попросить о восстановлении справедливости.Согласно народным традициям, праздник Николая Угодника необходимо отмечать с особыми почестями. Дело в том, что он предшествует Рождеству Христову — важной дате, особо почитаемой православными христианами. Поэтому 19 декабря необходимо одарить детей. Считается, что Святой Николай приносит сладости всем, кто вел себя хорошо в течение года.На заметку! Что подарить на день Николая Чудотворца?В день Николая Чудотворца также стоит организовать праздничный стол. Хорошо, если за ним соберутся все родственники и близкие люди. А чтобы в следующем году в вашем доме царил материальный достаток, 19 декабря отдайте все свои долги.Народные приметы в день Николая ЧудотворцаГлавные народные приметы на 19 декабря связаны с погодой:тихо, тепло и ясно — аналогичная погода будет в конце мая, после празднования Николы Летнего;с утра на окнах иней — ждите богатого урожая в следующем году;на улице выросли огромные сугробы — к ранней и богатой осадками весне.Также народная примета указывает, что 19 декабря можно договориться с кем угодно и о чем угодно. Поэтому есть смысл заключать сделки или заняться разрешением сложных вопросов.Это интересно! 19 декабря — день, когда нужно просить Святого Николая об исполнении желанийЧто нельзя делать в день Николая Чудотворца?Верующим категорически запрещено 19 декабря:проявлять скупость и жадность — не отказывайте нищим в подаянии, помогите нуждающимся;устраивать конфликты — если с кем-то сегодня поругались, то проведете в конфронтации весь следующий год;наказывать детей — Николай Угодник благоволил малышам, поэтому сегодня уделить им особое внимание;давать деньги в долг — окажите моральную или физическую помощь, а не материальную, иначе весь год вас будут преследовать финансовые неудачи.Ввиду того, что значимая дата выпадает на время Рождественского поста, необходимо учитывать этот факт процессе подготовки праздничного застолья. Нельзя употреблять продукты животного происхождения. Но на стол можно подать рыбу и горячие гарниры из круп или овощей, сдобренные растительным маслом.По традиции, в крупные церковные праздники запрещается заниматься домашней работой. Также нельзя шить, вязать и вышивать. Николай Угодник относится к этому снисходительно. Если труд необходим, можно смело приниматься за дело.

Источник: www.allwomens.ru/zen