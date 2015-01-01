Самый сильный знак зодиака: кто он?

Представители разных зодиакальных созвездий имеют определённые способности в конкретных сферах жизни. Кто-то невероятно удачлив в любви, а кому-то везёт в финансовом плане. Сегодня поговорим о сильных сторонах характера представителей всех четырёх стихий: огня, земли, воды и воздуха.Овен, Лев и СтрелецЭта тройка находится во власти стихии Огня. Каждого её представителя можно охарактеризовать как положительного и жизнерадостного, уверенного в себе, инициативного, ответственного и смелого человека.Это интересно! Самые спокойные и адекватные знаки зодиакаТакже Овны, Львы и Стрельцы — непревзойденные ораторы и лидеры, которые способны повести за собой миллионы. Представители огненной стихии не понаслышке знают, что мысли материальны. Но если не прилагать усилий, чуда не произойдет.Они схватывают информацию буквально на лету и молниеносно реагируют на происходящие вокруг события. Но огненные знаки постоянно нуждаются в поддержке. Если с ними рядом не окажется подходящего человека, их пыл будет постепенно угасать. К тому же, представители данных созвездий склонны к принятию скоропалительных решений, которые приносят лишь убытки.Телец, Дева и КозерогДанная троица относится к земным знакам. Чего у них не отнять, так это упорства и внутренней собранности. Представители стихии Земли стойко выносят все жизненные испытания, если твёрдо уверены в положительном итоге.Тельца, Козерога и Деву постоянно терзают внутренние сомнения. Однако они не сдаются, преодолевая свой путь с честью и до конца. Полученные за это время душевные травмы останутся в сердце навсегда, но представители этих знаков зодиака будут утешать себя тем, что предприятие того стоило.Рак, Скорпион и РыбыЭти знаки зодиака относятся к стихии Воды. Они имеют стальной характер, который практически невозможно сломать. Представители водной стихии не дают бурной реакции на негативные жизненные ситуации, так как предпочитают беречь свои нервы.Рак, Скорпион и Рыбы не идут в жизни напролом, а преодолевают препятствия как вода — плавно обходя их. Несмотря на сильный внутренний стержень, они с лёгкостью идут на уступки и компромиссы, если это не противоречит их жизненным установкам. На первый взгляд, водные знаки могут показаться ведомыми, но данное впечатление в корне ошибочно. Они с самого детства выбирают свой путь и идут, не сворачивая.Рак, Скорпион и Рыбы — надежные друзья и хорошие семьянины. Но упаси Бог вас заполучить врага в лице одного из них.Близнецы, Весы и ВодолейЭти знаки представляют стихию Воздуха. Природа наделила их уникальной коммуникабельностью и дипломатичностью. Но при этом Близнецам, Весам и Водолеям достаточно сложно отстаивать собственные интересы. Аналогично представителям стихии Огня, они крайне нуждаются в дружеской поддержке.Воздушные знаки способны менять свои планы по несколько раз на дню. Но зачастую это приводит к положительным результатам, особенно если касается финансов и работы. Мужчины этих знаков зодиака в моральном плане слабее женщин, потому что в этой стихии именно прекрасные дамы создают сильному полу условия для воплощения конкретных жизненных задач.

Источник: www.allwomens.ru/zen