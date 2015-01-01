в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
7
0
Нравится0

Самый сильный знак зодиака: кто он?

Andre
Самый сильный знак зодиака: кто он?
Представители разных зодиакальных созвездий имеют определённые способности в конкретных сферах жизни. Кто-то невероятно удачлив в любви, а кому-то везёт в финансовом плане. Сегодня поговорим о сильных сторонах характера представителей всех четырёх стихий: огня, земли, воды и воздуха.

Овен, Лев и Стрелец

Эта тройка находится во власти стихии Огня. Каждого её представителя можно охарактеризовать как положительного и жизнерадостного, уверенного в себе, инициативного, ответственного и смелого человека.

Это интересно! Самые спокойные и адекватные знаки зодиака

Также Овны, Львы и Стрельцы — непревзойденные ораторы и лидеры, которые способны повести за собой миллионы. Представители огненной стихии не понаслышке знают, что мысли материальны. Но если не прилагать усилий, чуда не произойдет. 

Они схватывают информацию буквально на лету и молниеносно реагируют на происходящие вокруг события. Но огненные знаки постоянно нуждаются в поддержке. Если с ними рядом не окажется подходящего человека, их пыл будет постепенно угасать. К тому же, представители данных созвездий склонны к принятию скоропалительных решений, которые приносят лишь убытки.

Телец, Дева и Козерог

Данная троица относится к земным знакам. Чего у них не отнять, так это упорства и внутренней собранности. Представители стихии Земли стойко выносят все жизненные испытания, если твёрдо уверены в положительном итоге. 

Тельца, Козерога и Деву постоянно терзают внутренние сомнения. Однако они не сдаются, преодолевая свой путь с честью и до конца. Полученные за это время душевные травмы останутся в сердце навсегда, но представители этих знаков зодиака будут утешать себя тем, что предприятие того стоило.

Рак, Скорпион и Рыбы

Эти знаки зодиака относятся к стихии Воды. Они имеют стальной характер, который практически невозможно сломать. Представители водной стихии не дают бурной реакции на негативные жизненные ситуации, так как предпочитают беречь свои нервы.

Рак, Скорпион и Рыбы не идут в жизни напролом, а преодолевают препятствия как вода — плавно обходя их. Несмотря на сильный внутренний стержень, они с лёгкостью идут на уступки и компромиссы, если это не противоречит их жизненным установкам. На первый взгляд, водные знаки могут показаться ведомыми, но данное впечатление в корне ошибочно. Они с самого детства выбирают свой путь и идут, не сворачивая. 

Рак, Скорпион и Рыбы — надежные друзья и хорошие семьянины. Но упаси Бог вас заполучить врага в лице одного из них.

Близнецы, Весы и Водолей 

Эти знаки представляют стихию Воздуха. Природа наделила их уникальной коммуникабельностью и дипломатичностью. Но при этом Близнецам, Весам и Водолеям достаточно сложно отстаивать собственные интересы. Аналогично представителям стихии Огня, они крайне нуждаются в дружеской поддержке.

Воздушные знаки способны менять свои планы по несколько раз на дню. Но зачастую это приводит к положительным результатам, особенно если касается финансов и работы. Мужчины этих знаков зодиака в моральном плане слабее женщин, потому что в этой стихии именно прекрасные дамы создают сильному полу условия для воплощения конкретных жизненных задач.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
Похожие новости:
Почему предает каждый знак зодиака

Почему предает каждый знак зодиака

Обо всем
Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душу

Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душу

Обо всем
Между какими знаками зодиака самые бурные романы

Между какими знаками зодиака самые бурные романы

Обо всем
У каких людей кармическая связь по гороскопу

У каких людей кармическая связь по гороскопу

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340