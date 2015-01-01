Вреднее вредного: 5 видов рыбы, которую не стоит есть

Рыба — важная часть нашего рациона. Но некоторые ее разновидности скорее принесут вред, чем пользу нашему организму. Мы собрали топ-5 видов рыб, которые точно стоит исключить из своего рациона. Будьте особенно осторожны при покупке данных продуктов и выясняйте историю их производства.Дикий морской окуньЕсли решили купить эту рыбку, обязательно выясните, откуда ее привезли. Например, дикий морской окунь из Чили содержат внушительную дозу ртути. Давать его детям вообще не рекомендуется, а взрослому человеку стоит ограничиться двумя порциями в месяц. Также под запрет попадают окуни, выловленные близ островов Крозе и Принца Эдварда.Наилучший вариант — морской окунь с Фолклендских островов и Маккуори. Можно брать для еды рыбу, пойманную у побережья Аргентины или в глубинах Антарктики. В любом случае, обязательно попросите у продавца сертификат качества на товар.АкулаЭтот морской хищник также содержит внушительное количество ртути, что чревато тяжелейшими поражениями ЦНС. А все потому, что акулы стоят на верху пищевой цепочки, в огромных количествах потребляя более мелкую рыбешку, содержащую ртуть. Кроме того, популяция данных рыб сегодня минимальна и продолжает стремительно снижаться.Это интересно! 7 умных способов избавиться от простуды и кашляКоролевская макрельСуществует мнение, что употреблять можно только макрель, выращенную на свободе. Но это спорное утверждение. Причина все та же — ртуть, которая накапливается внутри рыбы.Дикую макрель не рекомендуется употреблять в пищу детям и беременным женщинам. Мужчинам следует ограничиться максимум 1 порцией в месяц. Если не хотите исключать из рациона эту рыбу, выбирайте макрель, выловленную в Атлантическом океане — она более безопасна.Голубой тунецПрактически все представители тунцовых содержат в своем мясе ртуть. Кроме того, методы вылова голубого тунца оставляют желать лучшего. Как правило, в процессе погибает немало других подводных обитателей.Из-за высокого спроса на голубого тунца его популяция серьезно пострадала. Зачастую особи не успеваю достигнуть репродуктивного возраста перед тем, как отправиться на разделочную доску.Это интересно! Полезные свойства речной рыбыКрасный луцианС конца 80-х популяция данного вида рыбы постоянно снижалась из-за огромных объемов вылова. Сегодня ситуация подходит к критической точке — красный луциан может вовсе исчезнуть с лица Земли.Из-за резкого снижения поголовья красного луциана продавцы нередко подменяют оригинал на другие виды рыб. Так, часто за него выдают тилапию и морского окуня. Торговцам не хочется терять выручку, поэтому нередко рыба продается испорченной или напичканной химикатами.

Источник: www.allwomens.ru/zen