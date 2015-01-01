Как с юмором ответить на 5 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина
В мире полно бестактных людей, которые совсем не знают, что такое личные границы. Мы собрали топ-5 вопросов, которые хоть раз в жизни слышала каждая женщина. Рассказываем, как правильно на них реагировать — с юмором и сарказмом.
«Что за ужас на тебе надет? Ни стыда, ни совести!»
Окружающим не всегда по душе ваш стиль в одежде, но приличные люди предпочитают держать свое мнение при себе. А вот наглецы явно пытаются вас оскорбить и спровоцировать конфликт. Не ведитесь на провокацию, а отреагируйте на попытку оскорбления с юмором: «Точно, ничего лишнего!», «Зависть — плохое чувство!», «Мне очень жаль, что ваша фигура не позволяет носить такие наряды!».
«Сколько тебе лет?»
Кто сказал, что вы обязаны отвечать на бестактные вопросы? Чтобы остудить пыл навязчивого человека, отшутитесь: «Сегодня мне 18» или «Ой, да каждый раз по-разному». А чтобы полностью обезоружить хама, задайте встречный вопрос: «А сколько ты весишь?». Он точно отобьет желание в дальнейшем общении.
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«Когда рожать собираешься?»
Здесь стоит применить все свое остроумие. Например, сказать: «Сразу после вас» или «Еще год-два зачатие порепетируем, а потом можно и аиста ждать». Можно ответить порезче: «Круг моих жизненных интересов не ограничивается деторождением».
«Ты такая худая, тебя ветром не уносит?»
Иногда стоит дать развернутый ответ на бестактный вопрос, чтобы его больше не задавали, или сразу осадить хама: «Нет, не уносит, ведь у меня родители работают на кирпичном заводе — противовесов всегда хватает!». Можно ответить колкостью: «Не волнуйтесь, поправиться я всегда успею, а вот похудеть не всем дано!».
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«Не могла найти мужа получше?»
Иногда на помощь могут прийти новости из СМИ. Сделайте глубокий вдох, скорбное лицо и с чувством обреченности скажите: «Увы, но даже принц Гарри уже занят!».
Источник: www.allwomens.ru/zen