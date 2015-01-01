Как с юмором ответить на 5 бестактных фраз, которые слышит каждая женщина

В мире полно бестактных людей, которые совсем не знают, что такое личные границы. Мы собрали топ-5 вопросов, которые хоть раз в жизни слышала каждая женщина. Рассказываем, как правильно на них реагировать — с юмором и сарказмом.«Что за ужас на тебе надет? Ни стыда, ни совести!»Окружающим не всегда по душе ваш стиль в одежде, но приличные люди предпочитают держать свое мнение при себе. А вот наглецы явно пытаются вас оскорбить и спровоцировать конфликт. Не ведитесь на провокацию, а отреагируйте на попытку оскорбления с юмором: «Точно, ничего лишнего!», «Зависть — плохое чувство!», «Мне очень жаль, что ваша фигура не позволяет носить такие наряды!».«Сколько тебе лет?»Кто сказал, что вы обязаны отвечать на бестактные вопросы? Чтобы остудить пыл навязчивого человека, отшутитесь: «Сегодня мне 18» или «Ой, да каждый раз по-разному». А чтобы полностью обезоружить хама, задайте встречный вопрос: «А сколько ты весишь?». Он точно отобьет желание в дальнейшем общении.Это интересно! 11 женских фраз, которые больше всего любят мужчины«Когда рожать собираешься?»Здесь стоит применить все свое остроумие. Например, сказать: «Сразу после вас» или «Еще год-два зачатие порепетируем, а потом можно и аиста ждать». Можно ответить порезче: «Круг моих жизненных интересов не ограничивается деторождением».«Ты такая худая, тебя ветром не уносит?»Иногда стоит дать развернутый ответ на бестактный вопрос, чтобы его больше не задавали, или сразу осадить хама: «Нет, не уносит, ведь у меня родители работают на кирпичном заводе — противовесов всегда хватает!». Можно ответить колкостью: «Не волнуйтесь, поправиться я всегда успею, а вот похудеть не всем дано!».Это интересно! «Понтов на два Тинькова»: 9 фраз, которые поставят на место высокомерного человека«Не могла найти мужа получше?»Иногда на помощь могут прийти новости из СМИ. Сделайте глубокий вдох, скорбное лицо и с чувством обреченности скажите: «Увы, но даже принц Гарри уже занят!».

Источник: www.allwomens.ru/zen