Как жить долго и счастливо: 100-летняя учительница йоги поделилась своим секретом

Тао Порчон-Линч — удивительная женщина, которой уже исполнился 101 год! Долгожительница появилась на свет в столице французской Индии — Пудучерри в далеком 1918 году. Несмотря на почтенный возраст, Тао носит туфли на шпильках, принимает участие в танцевальных конкурсах и преподает йогу. Эта невероятная женщина лишний раз доказывает, что возраст — не помеха для активной и увлекательной жизни. И Тао с удовольствием делится своими секретами здоровья и долголетия.ОптимизмТао предпочитает не откладывать дела на потом и как можно дальше гнать депрессивное настроение. Проснувшись утром, она как мантру повторяет одну и ту же фразу: «Этот день — один из лучших в моей жизни!». Как известно, мысли материальны. Неизменно оптимистичный настрой помогает женщине преодолеть жизненные неурядицы и привлечь положительные события.Постоянная тренировка мозгаТао уверена — чтобы оставаться в ясном уме и твердой памяти до глубокой старости, необходимо постоянно развиваться и узнавать что-то новое. Как только человек теряет любознательность, он погружается в меланхоличное состояние. Жизнь теряет свои краски, а человек начинает постепенно чахнуть.Единство с природойНаходясь на природе, большинство людей предпочитают оставаться сторонними наблюдателями. Тао придерживается иной позиции. Она всеми силами стремится наладить внутреннюю связь с природой и ощутить себя ее частицей. Например, Тао часто танцует в такт раскачивающимся от ветра ветвям деревьев. По ее словам, таким образом она получает мощный заряд энергии.Это интересно! В 2012 году Тао попала в Книгу рекордов Гиннеса как самая взрослая преподавательница йоги.Постоянное движениеДолгожительница не сидит дома. Она предпочитает посещать новые места, занимается бальными танцами, преподает йогу и делает другие вещи, которые приносят ей истинное удовольствие. Большинство людей почтенного возраста счастливы уже от того, что могут просто выходить из дома. Тао же ведет такой насыщенный образ жизни, который под силу не каждому молодому человеку.Отсутствие реакции на негатив окружающихТао старается заниматься тем, что ей нравится, а осуждающие взгляды и высказывания от окружающих людей она предпочитает игнорировать. Женщина часто одевается «не по возрасту» — носит яркие наряды и головокружительные каблуки. А еще она без ума от красного вина.Глядя на эту прекрасную женщину, мы можем только убедиться, что для человеческого организма нет ничего невозможного. Личным примером Тао рушит все стереотипы о старости, прочно укоренившиеся в нашем сознании!

Источник: www.allwomens.ru/zen