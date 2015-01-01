Женщины каких знаков зодиака станут богатыми в 2020 году

Наступающий год Белой Металлической Крысы не обычный, а високосный. Для представительниц одних знаков зодиака он станет крайне удачным и одарит богатством, у других дела будут обстоять несколько хуже. Представляем финансовый гороскоп для женщин всех 12 созвездий на 2020 год.ОвенВаше финансовое состояние в предстоящем 2020 году можно охарактеризовать как стабильное, без взлетов и падений. Денежные потоки будут идти ровно и ожидаемо. Материальных излишков практически не будет, поэтому незапланированные дорогие покупки, путешествия и прочие аналогичные траты придется отложить на потом.ТелецВ наступающем году вам придется рассчитывать исключительно на свои силы. Если вас полностью обеспечивает другой человек, то находитесь в группе риска. Рекомендуем сразу после праздников заняться поиском собственного источника доходов, иначе в скором будущем окажетесь без средств к существованию.БлизнецыНаступающий год будет крайне нестабилен для женщин-Близнецов в финансовом плане. Более-менее будут идти дела лишь у дам, занимающих активную жизненную позицию. Остальным представительницам данного знака зодиака рекомендуем потуже затянуть ремень.РакВашим финансовым девизом на весь 2020 год будет одно слово: «Экономия». Денежные потоки будут крайне нестабильны, есть высокий риск крупных незапланированных расходов. Это может быть болезнь или какое-то стихийное бедствие. Поэтому не рекомендуем спускать все деньги на новогодние праздники. Обязательно оставьте запас на «черный день» — у него есть все шансы наступить в самом начале нового года.ЛевНесмотря на то, что наступающий год считается несчастливым, вас это никак не коснется. Особенно удача ждет Львиц, которые занимаются собственным бизнесом. Наиболее продуктивной будет вторая половина 2020 года — вы сможете превратить в деньги почти все, за что возьметесь. Этот период отлично подходит для того, чтобы совершить крупную покупку.Это интересно! Мужчины каких знаков зодиака самые любящие?ДеваПо уровню доходов наступающий 2020 год будет примерно аналогичен предыдущему. Но у вас появится возможность снизить уровень расходов. За счет этого некоторым представительницам данного знака зодиака удастся отдать давние долги и даже расширить жилплощадь.ВесыЧтобы оставаться финансово успешной в наступающим периоде, не стоит надеяться на голую удачу. Единственный возможный вариант удержаться на плаву — это прилагать личные усилия. Самый благоприятный период для женщин-Весов в 2020 году — лето, поэтому не рекомендуем брать отпуск в эти месяцы.СкорпионНаступающий 2020 год будет щедр к женщинам-Скорпионам. Вы можете надеяться на крупные финансовые вливания. С самого начала года вам представится отличная возможность улучшить материальное положение. Чтобы избежать ненужных расходов и долговой ямы, внимательно прислушивайтесь к интуиции.СтрелецВ новом 2020 году у вас есть реальный шанс оказаться на вершине материального благополучия. А поможет в этом нестандартный подход к жизни и неординарный взгляд на простые вещи. Аналогично Скорпионам, вам следует прислушиваться к внутреннему голосу.КозерогВ 2020 году удача не обойдет стороной и женщин-Козерогов. Ждите карьерного роста и новых свершений, которые принесут с собой материальное благополучие. Но исключительно на собственные силы не надейтесь — большую роль сыграет счастливый случай.Это интересно! Враги на всю жизнь: знаки зодиака, которые ненавидят друг другаВодолейВаше материальное положение укрепится. Но вы заплатите за это достаточно высокую цену, потратив массу сил и энергии. Не сидите сложа руки — пассивных женщин-Водолеев госпожа Фортуна в 2020 году обойдет стороной.РыбыЧтобы не потерпеть финансовый крах, женщинам-Рыбам придется приложить все свое трудолюбие. Вам будет везти лишь в мелочах, на удачу в серьезных начинаниях надеяться не стоит. Постарайтесь не влезать в долги и брать кредиты.

Источник: www.allwomens.ru/zen