Что можно, а что нельзя делать на Рождество Христово

Православные люди ежегодно отмечают один из главных религиозных праздников — Рождество Христово. Оно всегда выпадает на 7 января. Торжественная дата окутана массой примет, суеверий и табу. Считалось, что как проведешь Рождество, таким и будет весь текущий год. Рассказываем, что следует делать в этот светлый православный праздник, а от каких мероприятий лучше отказаться.Что можно делать на РождествоХодить в гости и принимать гостей7 января рекомендуется накрыть рождественский стол и пригласить близких людей, либо самим отправиться в гости. Если решили организовать праздничный прием у себя дома, приглашайте только тех, кого вы искренне рады видеть. Наилучший выбор — семья, в которой ожидается пополнение или недавно родился малыш.По традиции, в Рождество Христово люди обмениваются съедобными подарками. Это может быть кутья, конфеты или варенье к чаю, баночка домашних солений. А теплое рождественское поздравление поднимет настроение, подарит душевное тепло, поможет на время забыть о насущных заботах.Совершать покупки7 января прекрасно подходит для совершения больших и мелких покупок. Если вы купили то, что давно хотели, вещь прослужит вам верой и правдой долгие годы. Если в семье есть ребенок, можно преподнести ему игрушку, а взрослым — зимние аксессуары (например, вязаные шарфы). Главное — выразить искреннюю любовь и привязанность к дорогим людям.Как украсить дом к Рождеству и отметить праздник дома в кругу родных и близкихЗажигать огонь и свечиВ светлый праздник Рождества Христова рекомендуется зажигать как можно больше свечей. Если в доме есть камин, обязательно разведите в нем огонь. Одну свечку необходимо зажечь в память об умерших родственниках. Они обязательно увидят с небес ваш добрый жест и в благодарность привлекут в дом успех, удачу и достаток в наступившем году. И не забудьте хорошенько накормить всех домашних животных. Считается, что это поможет существенно улучшить материальное состояние.Что нельзя делать на РождествоРаботать по хозяйствуОт Рождества до самого Крещения Христова действуют определенные запреты. Самый главный из них касается трудовой деятельности христианина. В этот период не рекомендуется заниматься любой работой, связанной с нитками (шить, вязать, вышивать, прясть и т. д.), поскольку нить считается символом жизни. Выполняя различные манипуляции с ней, вы «перекручиваете» собственную судьбу.7 января запрещено убираться дома и заниматься любыми хозяйственными делами. Этот день необходимо провести в покое и радости. Лучше, если вы не будете проводить уборку до 14 января включительно (дата празднования старого Нового года). А когда этот день наступит, аккуратно вынесите накопившийся мусор на улицу и сожгите, а пепел развейте по ветру. Считается, что таким образом в дом не сможет проникнуть ни один злой дух.Что можно есть в сочельник и Рождество ХристовоБранитьсяПравославный человек, который позволяет себе ругаться или употреблять бранные слова в святой праздник Рождество Христово, забирает у своих умерших предков надежду попасть в рай, обрести вечный покой, божью благодать и милость.Надевать старую и темную одеждуСадиться за праздничный стол можно исключительно в одежде светлых тонов. Если вы наденете темное, а особенно черное, то в течение года ждите смерти в семье. Кроме того, предметы гардероба должны быть новыми. Иначе рискуете оказаться в нищете.Гадать7 января не рекомендуется гадать. Если хотите узнать свою судьбу, дождитесь 8 числа. В этот день празднуют так называемые Святки. С этой даты можно смело начинать гадать, вплоть до Крещения.Что делать в сочельник перед Рождеством 6 января и Крещением 18 января: традиции, приметы, гадания и заговорыПить водуДоподлинно неизвестно, откуда пошла данная примета, но факт остается фактом — 7 января не рекомендуется пить воду, в том числе минеральную. Поэтому придется довольствоваться чаем, кофе, морсом и прочими аналогичными напитками. От алкоголя тоже лучше отказаться.

Источник: www.allwomens.ru/zen