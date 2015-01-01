Какие вещи нельзя брать и давать в долг, чтобы не навлечь беду

С древних времен до нас дошло множество примет и суеверий. Немалая часть из них связана с запретом давать в долг те или иные вещи. Считается, что это может навлечь беды и несчастья. Рассказываем, какие предметы никогда не стоит одалживать другим людям.Ювелирные изделияПо словам эзотериков, украшения впитывают энергетику владельца. Если вы одолжили кому-то любимое кольцо или серьги, то расстались с частью собственной жизненной силы. Носить старые украшения, которые достались по наследству или были куплены у предыдущих владельцев, тоже не рекомендуется. Вполне возможно, что у бывшего хозяина была тяжелая жизнь или трагическая судьба. Через украшения его проблемы и невзгоды перейдут к вам.Это интересно! Самые верные гадания старинные на РождествоКухонная утварьЛюди часто одалживают кастрюли, тарелки, столовые приборы у родственников или соседей. Особенно актуально это в ситуации, когда дома намечается торжественное событие, а посуды на всех гостей не хватает. Народные приметы категорически запрещают это делать. Аналогично украшениям, кухонный инвентарь впитывает энергетику жилища. Если вы взяли чужую кружку или тарелку, проблемы этого человека могут обрушиться на вашу голову.Но если иного выхода нет, перед возвратом посуды проведите несложный ритуал: положите внутрь какое-то угощение. Это может быть пара конфет, кусочек торта и т. д. Таким образом вы минимизируйте негативную энергетику, которую может передать вам чужая кухонная утварь. Также не следует давать свой чашки и кастрюли другому человеку. От вас может отвернуться удача, настичь болезнь.Метла или веникСогласно народному поверью, в этих предметах живет домовой. Поэтому в жилище должен быть лишь один веник или метла, которые следует хранить в скрытом от посторонних глаз месте. Предоставлять доступ к этому предмету чужим людям категорически нельзя. Если вы одолжите метлу или веник, ждите финансовые проблемы. Чтобы не обидеть человека, попросившего одолжить предмет для уборки, предложите купить его у вас за символическую цену.Это интересно! Мощный ритуал очищения и защиты дома от злаОдежда и обувьЭти предметы тоже впитывают энергетику владельца. Надев на себя чужую вещь, вы можете повторить судьбу предыдущего хозяина. Также не стоит одалживать свою одежду и обувь другим людям. Если хотите избавиться от ненужных предметов гардероба, лучшее решение — продать их за небольшую цену или подарить. Отдавать или продавать вещи, с которыми связаны особенно теплые воспоминания, и вовсе не стоит.СольС данной приправой связана масса примет и суеверий. С древнейших времен люди наделяли соль магическими свойствами. Оказывается, это не лишено смысла, ведь кристаллики соли наделены энергетической памятью. Они способны «впитывать» в себя энергетику жилища и его обитателей. Поэтому не рекомендуется давать соль в долг. Если отказать вы не можете, попросите за приправу символическую плату. А еще не передавайте специю из рук в руки. Поставьте баночку на стол, чтобы просящий взял ее сам.Вещи, которые мы одалживаем, часто забирают у нас энергию и силы. Поэтому стоит быть осторожнее касательно указанных вещей, потому что можно совершить ошибку и навлечь беду.

Источник: www.allwomens.ru/zen