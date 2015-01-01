М+Ж: какие имена идеально подходят друг другу

Имя, которое человек получил при рождении, оказывает сильное влияние на его судьбу и отношения с противоположным полом. Если мужчина и женщина имеют несовместимые имена, они вряд ли смогут создать крепкий союз. Как узнать, подходит ли вам вторая половинка по имени? Поможет эта статья.Таблица совместимости именУ нумерологов есть специальная таблица, при помощи которой можно легко узнать, подходят ли их имена друг другу. Для этого необходимо взять первую букву каждого имени и найти число, которое находится на их пересечения. Каждая цифра имеет свою трактовку.Например, если девушку зовут Анастасия, а парня — Роман, число их имен — 15. Приведенная ниже расшифровка помогает выяснить, насколько они подходят друг другу.Совместимость имен: расшифровка1 — идеальная совместимость. Возлюбленные живут спокойной, размеренной жизнью, стараются всегда идти на компромиссы и понимают друг друга буквально с полуслова.2 — неплохие шансы состариться вместе, но год от года страсть будет угасать. Придется приложить немало усилий, чтобы сохранить любовь.3 — хорошая совместимость. У пары есть общая цель, которая делает их ближе друг другу.Это интересно! Какие знаки зодиака подходят в любви всем4 — влюбленные могут заключить брак, но семейная жизнь будет омрачена ссорами и конфликтами.5 — символизирует идеальную совместимость. Но опасайтесь зависти окружающих, которые способны здорово подпортить вашу совместную жизнь.6 — партнеры не подходят друг другу. Они вряд ли смогут найти общий язык и постоянно будут выяснять отношения.7 — в этой паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Велика вероятность конфликтов на почве ревности.8 — мужчина и женщина способны прожить вместе всю жизнь. Однако нужно не допускать рутины, которая может разрушить отношения.9 — партнеры имеют похожие взгляды на жизнь. Но их стезя — дружба, а не любовь.10 — ключевую роль играет материальный достаток, а не чувства. Если оба партнера вступили в брак по расчету, они проживут долго.11 — отношения сложатся удачно, так как между мужчиной и женщиной присутствует сильная ментальная связь.12 — один из партнеров ярче другого, поэтому второй ощущает себя героем второго плана. Если устраивает такой расклад, шансы создать крепкую семью присутствуют.13 — этих двух людей свела сама Вселенная, поэтому ничто не сможет разрушить их отношения.14 — мужчина и женщина полностью доверяют друг другу и оказывает мощную поддержку. Совместимость можно назвать 100%-ной.15 — крепкий союз, поскольку партнеров есть общая цель — достижение высокого социального статуса. Они всю жизнь будут идти рука об руку.16 — у возлюбленных совершенно разные жизненные цели и взгляды, поэтому им точно не по пути.17 — пара имеет хорошие шансы на удачный брак по любви.18 — в отношениях присутствует любовь, но мало доверия и искренности.19 — оба партнера достаточно темпераментны, поэтому им никогда не будет скучно друг с другом. Главное — не сгореть в этом пламени.20 — один партнер делает для отношений все, а второй занимает пассивную позицию. Союз обречен на провал.21 — окружающие искренне не понимают, что эти люди нашли друг в друге. Но они и правда счастливы вместе.Это интересно! Какие 12 сигналов тела говорят об идеальной совместимости с партнером22 — между мужчиной и женщиной присутствует прочная эмоциональная связь. Они способны выстроить крепкие отношения.23 — в жизни этой пары будет масса препятствий. Если хотите быть вместе — дерзайте!24 — мужчина и женщина буквально созданы друг для друга. Но гармоничные отношения время от времени будут омрачаться небольшими ссорами.25 — один из партнеров пользуется вторым в личных целях. Когда у первого откроются глаза, он без раздумий уйдет.26 — пара способна создать крепкую семью, так как партнеры хорошо подходят друг другу.27 — шансы на счастливый брак присутствуют, но предварительно необходимо проверить чувства.28 — крайне низкая совместимость. Партнеры живут в разных мирах, а их отношения — скучные и пресные.29 — влюбленные смогут быть вместе, если у них будет общая цель.Как видите, если влюбленные несовместимы по числам, то расставание неизбежно. Таблица же как раз поможет вам найти свою вторую половинку. Не бойтесь своих чувств и будьте счастливы!

Источник: www.allwomens.ru/zen