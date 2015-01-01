М+Ж: какие имена идеально подходят друг другу
Имя, которое человек получил при рождении, оказывает сильное влияние на его судьбу и отношения с противоположным полом. Если мужчина и женщина имеют несовместимые имена, они вряд ли смогут создать крепкий союз. Как узнать, подходит ли вам вторая половинка по имени? Поможет эта статья.
Таблица совместимости имен
У нумерологов есть специальная таблица, при помощи которой можно легко узнать, подходят ли их имена друг другу. Для этого необходимо взять первую букву каждого имени и найти число, которое находится на их пересечения. Каждая цифра имеет свою трактовку.
Например, если девушку зовут Анастасия, а парня — Роман, число их имен — 15. Приведенная ниже расшифровка помогает выяснить, насколько они подходят друг другу.
Совместимость имен: расшифровка
1 — идеальная совместимость. Возлюбленные живут спокойной, размеренной жизнью, стараются всегда идти на компромиссы и понимают друг друга буквально с полуслова.
2 — неплохие шансы состариться вместе, но год от года страсть будет угасать. Придется приложить немало усилий, чтобы сохранить любовь.
3 — хорошая совместимость. У пары есть общая цель, которая делает их ближе друг другу.
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4 — влюбленные могут заключить брак, но семейная жизнь будет омрачена ссорами и конфликтами.
5 — символизирует идеальную совместимость. Но опасайтесь зависти окружающих, которые способны здорово подпортить вашу совместную жизнь.
6 — партнеры не подходят друг другу. Они вряд ли смогут найти общий язык и постоянно будут выяснять отношения.
7 — в этой паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Велика вероятность конфликтов на почве ревности.
8 — мужчина и женщина способны прожить вместе всю жизнь. Однако нужно не допускать рутины, которая может разрушить отношения.
9 — партнеры имеют похожие взгляды на жизнь. Но их стезя — дружба, а не любовь.
10 — ключевую роль играет материальный достаток, а не чувства. Если оба партнера вступили в брак по расчету, они проживут долго.
11 — отношения сложатся удачно, так как между мужчиной и женщиной присутствует сильная ментальная связь.
12 — один из партнеров ярче другого, поэтому второй ощущает себя героем второго плана. Если устраивает такой расклад, шансы создать крепкую семью присутствуют.
13 — этих двух людей свела сама Вселенная, поэтому ничто не сможет разрушить их отношения.
14 — мужчина и женщина полностью доверяют друг другу и оказывает мощную поддержку. Совместимость можно назвать 100%-ной.
15 — крепкий союз, поскольку партнеров есть общая цель — достижение высокого социального статуса. Они всю жизнь будут идти рука об руку.
16 — у возлюбленных совершенно разные жизненные цели и взгляды, поэтому им точно не по пути.
17 — пара имеет хорошие шансы на удачный брак по любви.
18 — в отношениях присутствует любовь, но мало доверия и искренности.
19 — оба партнера достаточно темпераментны, поэтому им никогда не будет скучно друг с другом. Главное — не сгореть в этом пламени.
20 — один партнер делает для отношений все, а второй занимает пассивную позицию. Союз обречен на провал.
21 — окружающие искренне не понимают, что эти люди нашли друг в друге. Но они и правда счастливы вместе.
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22 — между мужчиной и женщиной присутствует прочная эмоциональная связь. Они способны выстроить крепкие отношения.
23 — в жизни этой пары будет масса препятствий. Если хотите быть вместе — дерзайте!
24 — мужчина и женщина буквально созданы друг для друга. Но гармоничные отношения время от времени будут омрачаться небольшими ссорами.
25 — один из партнеров пользуется вторым в личных целях. Когда у первого откроются глаза, он без раздумий уйдет.
26 — пара способна создать крепкую семью, так как партнеры хорошо подходят друг другу.
27 — шансы на счастливый брак присутствуют, но предварительно необходимо проверить чувства.
28 — крайне низкая совместимость. Партнеры живут в разных мирах, а их отношения — скучные и пресные.
29 — влюбленные смогут быть вместе, если у них будет общая цель.
Как видите, если влюбленные несовместимы по числам, то расставание неизбежно. Таблица же как раз поможет вам найти свою вторую половинку. Не бойтесь своих чувств и будьте счастливы!
Источник: www.allwomens.ru/zen