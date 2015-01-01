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М+Ж: какие имена идеально подходят друг другу

Andre
М+Ж: какие имена идеально подходят друг другу
Имя, которое человек получил при рождении, оказывает сильное влияние на его судьбу и отношения с противоположным полом. Если мужчина и женщина имеют несовместимые имена, они вряд ли смогут создать крепкий союз. Как узнать, подходит ли вам вторая половинка по имени? Поможет эта статья.

Таблица совместимости имен

У нумерологов есть специальная таблица, при помощи которой можно легко узнать, подходят ли их имена друг другу. Для этого необходимо взять первую букву каждого имени и найти число, которое находится на их пересечения. Каждая цифра имеет свою трактовку.

Например, если девушку зовут Анастасия, а парня — Роман, число их имен — 15. Приведенная ниже расшифровка помогает выяснить, насколько они подходят друг другу. 

Совместимость имен: расшифровка

1 — идеальная совместимость. Возлюбленные живут спокойной, размеренной жизнью, стараются всегда идти на компромиссы и понимают друг друга буквально с полуслова.

2 — неплохие шансы состариться вместе, но год от года страсть будет угасать. Придется приложить немало усилий, чтобы сохранить любовь.

3 — хорошая совместимость. У пары есть общая цель, которая делает их ближе друг другу.

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4 — влюбленные могут заключить брак, но семейная жизнь будет омрачена ссорами и конфликтами.

5 — символизирует идеальную совместимость. Но опасайтесь зависти окружающих, которые способны здорово подпортить вашу совместную жизнь.

6 — партнеры не подходят друг другу. Они вряд ли смогут найти общий язык и постоянно будут выяснять отношения.

7 — в этой паре один любит, а другой лишь позволяет себя любить. Велика вероятность конфликтов на почве ревности.

8 — мужчина и женщина способны прожить вместе всю жизнь. Однако нужно не допускать рутины, которая может разрушить отношения.

9 — партнеры имеют похожие взгляды на жизнь. Но их стезя — дружба, а не любовь.

10 — ключевую роль играет материальный достаток, а не чувства. Если оба партнера вступили в брак по расчету, они проживут долго.

11 — отношения сложатся удачно, так как между мужчиной и женщиной присутствует сильная ментальная связь.

12 — один из партнеров ярче другого, поэтому второй ощущает себя героем второго плана. Если устраивает такой расклад, шансы создать крепкую семью присутствуют.

13 — этих двух людей свела сама Вселенная, поэтому ничто не сможет разрушить их отношения.

14 — мужчина и женщина полностью доверяют друг другу и оказывает мощную поддержку. Совместимость можно назвать 100%-ной.

15 — крепкий союз, поскольку партнеров есть общая цель — достижение высокого социального статуса. Они всю жизнь будут идти рука об руку.

16 — у возлюбленных совершенно разные жизненные цели и взгляды, поэтому им точно не по пути.

17 — пара имеет хорошие шансы на удачный брак по любви.

18 — в отношениях присутствует любовь, но мало доверия и искренности.

19 — оба партнера достаточно темпераментны, поэтому им никогда не будет скучно друг с другом. Главное — не сгореть в этом пламени.

20 — один партнер делает для отношений все, а второй занимает пассивную позицию. Союз обречен на провал.

21 — окружающие искренне не понимают, что эти люди нашли друг в друге. Но они и правда счастливы вместе.

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22 — между мужчиной и женщиной присутствует прочная эмоциональная связь. Они способны выстроить крепкие отношения.

23 — в жизни этой пары будет масса препятствий. Если хотите быть вместе — дерзайте!

24 — мужчина и женщина буквально созданы друг для друга. Но гармоничные отношения время от времени будут омрачаться небольшими ссорами.

25 — один из партнеров пользуется вторым в личных целях. Когда у первого откроются глаза, он без раздумий уйдет.

26 — пара способна создать крепкую семью, так как партнеры хорошо подходят друг другу.

27 — шансы на счастливый брак присутствуют, но предварительно необходимо проверить чувства.

28 — крайне низкая совместимость. Партнеры живут в разных мирах, а их отношения — скучные и пресные.

29 — влюбленные смогут быть вместе, если у них будет общая цель.

Как видите, если влюбленные несовместимы по числам, то расставание неизбежно. Таблица же как раз поможет вам найти свою вторую половинку. Не бойтесь своих чувств и будьте счастливы! 

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Отношения
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