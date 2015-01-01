Игровые аппараты: всё об успешном заработке

Самое главное, что есть в любом онлайн-казино – это, конечно же, игровые возможности. Азино777 представляет большой выбор качественных и красивых слотов на любой вкус и цвет. Поэтому сегодня мы разберёмся во всём ассортименте игровых моделей и узнаем, как правильно подобрать игровые аппараты для себя.

Как найти автоматы

Всё очень просто! Заходите на официальный сайт и выбирайте «Доступные слоты» - откроется длинный перечень моделей, в которые вы можете играть уже прямо сейчас. Для каждого есть:



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Демо-версии. Это бесплатная игра на виртуальную валюту на сайте http://azino777.ru.net, которая позволяет вам, не вкладывая депозиты и не волнуясь за свои деньги, спокойно тренироваться и оттачивать свои умения. Более того, именно в демо-играх можно оценить слот изнутри, понять, что вам нравится или не нравится, и в целом определиться, выбирать ли данный автомат или поискать ещё.

Как работает система: вы открываете слот, видите большое игровое поле со множеством ярких иконок. Вам необходимо установить начальную денежную ставку и крутить один из представленных барабанов, чтобы запустить быстрое хаотичное вращение картинок по всему полю. Они будут останавливаться и образовывать различные комбинации – выигрышной будет та, при которой хотя бы три одинаковых изображения стоят друг с другом.

Но, конечно, дело не только в стандартных денежных выплатах…

Бонусная система

Такие призы позволяют вам увеличить свой итоговый выигрыш. Они бывают нескольких видов:



Фриспины (Free Spins) – свободные вращения барабанов. То есть, вам не нужно ничего платить и даже ничего делать – просто наблюдайте, как вертятся иконки и приносят вам выплаты без любого вашего участия;



Мини-раунды. Это отдельные маленькие игры внутри основной, со своими выплатами и призами;



Дополнительные карты. Иконки с особенными функциями – способность заменять собой любую другую картинку или же вызывать бесплатные вращения;



Джекпоты (прогрессивный или накопительный). Это большие выигрыши, которые определяются случайным образом. Есть не во всех слотах, поскольку требуют высокого уровня подготовленности игрока.

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