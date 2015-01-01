Надо же как-то деньги зарабатывать: Меган Маркл заключила контракт с Disney

В последнее время в королевской семье неспокойно. Своенравные герцоги Сассекские то и дело добавляют старушке-королеве седых волос, как будто у нее нет других забот.Так, вернувшись со своих канадских каникул, Меган Маркл и принц Гарри объявили, что отказываются от статуса высокопоставленных членов королевской семьи. Соответствующее заявление появилось в Instagram на странице венценосных особ.По словам инсайдеров, это решение было не согласовано ни с одним из членов королевской семьи. Неудивительно, что оно вызвало эффект разорвавшейся бомбы и стало настоящим шоком для монаршей династии.В своем заявлении герцоги Сассекские отмечают, что решение фактически выйти из состава королевской семьи далось им непросто. Они много месяцев обсуждали, раздумывали и взвешивали все «за» и «против». В итоге супруги поняли, что хотят работать и обеспечивать себя самостоятельно, но при этом выражают готовность и дальше оказывать поддержку Елизавете II. Меган и Гарри планируют жить на два континента: Великобританию и Северную Америку.«Этот географический баланс позволит нам воспитать сына с уважением к королевским традициям и предоставит нашей семье возможность перейти к следующей главе, в том числе к запуску нашей новой благотворительной организации», — высказались герцог и герцогиня Сассекские. Прочих деталей своего решения они не раскрыли, пообещав объяснить все позже.В настоящее время Букингемский дворец не дал официальных комментариев по поводу сложившейся ситуации. Но представитель королевской семьи признался, что заявление было для Елизаветы II шоком. Сейчас обсуждение принятого принцем Гарри и Меган Маркл решения находится на самой ранней стадии. Проще говоря, своенравный внук вместе со своей супругой вообще не удосужились ввести бабушку в курс дела. Можно сказать, что високосный год у 93-летней королевы Великобритании и королевств Содружества не задался с самого начала.Выразил эмоции от скандального решения младшего брата и 37-летний принц Уильям. Первенец леди Дианы признался, что брат всегда был для него самым близким человеком на свете. Уильям глубоко опечален сложившейся ситуацией и разрывом отношений с Гарри.В разговоре с представителями издания «The Sunday Times» герцог Кембриджский рассказал, что они с братом всю жизнь были очень дружны. Но за последний год их отношения ухудшились настолько, что теперь он даже не может его обнять. Муж Кейт Миддлтон выразил горькое разочарование, что его младший брат больше не хочет быть частью королевской семьи. Но принца Уильяма не покидает надежда, что герцоги Сассекские образумятся и пойдут на контакт с родственниками.Интересно, а на что собрались жить Меган Маркл и принц Гарри, добровольно отказавшись от своего королевского статуса? Оказывается, у венценосных особ давно все схвачено! Герцогиня уже подписала контракт с компанией Disney, в рамках которого будет озвучивать мультипликационных персонажей. Как пишет «Daily Mail», Меган Маркл сделала первую запись перед Рождеством, за шесть недель до официального визита в Канаду.Несложно догадаться, что идея Меган Маркл озвучивать мультфильмы вызвала недовольство у остальных членов королевской семьи. Вряд ли такая работа благоприятно скажется на их статусе.

Источник: www.allwomens.ru/zen