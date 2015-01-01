Ангел-хранитель: как и о чем его просить
Каждый христианин верит, что человека с рождения оберегает личный Ангел-хранитель. Небесный защитник направляет его на путь истинный, оберегает от плохих людей и злых сил. Можно обращаться к своему духовному помощнику в трудные жизненные минуты или просить о ежедневном благословении. Но нужно соблюдать некоторые правила. Рассказываем, о чем можно просить Ангела-хранителя и как это правильно делать.
Как и о чем просить Ангела-хранителя
Ангел-хранитель — «поводырь», направляющий своего подопечного на богоугодный путь. Он не дает Лукавому завладеть нашим разумом и душой. Как правило, небесный защитник общается с нами в форме внутреннего голоса, интуиции и так называемого шестого чувства.
Ангел-хранитель располагается на нашем правом плече, на левом — приспешник Люцифера. Темные силы постоянно пытаются перетянуть вас на свою сторону, но Ангел-хранитель старается не допустить этого. Выходя за порог собственного дома, мы попадаем в мир порока, греха и соблазна. Поэтому так важно всегда мысленно звать с собой небесного защитника. Одеваясь в дверях, тихонько прошепчите: «Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой».
Духовный помощник всегда незримо присутствует рядом с нами. Однако он не будет помогать вам, пока сами об этом не попросите. Зато прислужник Дьявола в любое время проявляет завидную активность. Он постоянно будет пытаться сбить вас с праведного пути. Поэтому верующему христианину необходимо быть начеку и дружить с собственным Ангелом-хранителем.
В целом, небесного защитника можно просить о чем угодно. Например, об исцелении от болезни, удачном браке, благополучии детей и родителей. Главное — делать это искренне и от всей души. А еще необходимо всегда четко следовать указаниям. Если постоянно игнорируете глас Ангела-хранителя, он перестанет давать советы.
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Как не обидеть Ангела-хранителя
Первое, что нужно делать, чтобы жить в ладу с небесным защитником, — слушаться его советов. Если вы упрямо игнорируете шестое чувство и продолжаете из раза в раз совершать одни и те же ошибки, вы показываете неуважение к собственному Ангелу-хранителю. Светлый дух изо всех сил старается предостеречь своего подзащитного, оградить от скверны. Он очень огорчается, когда подсказки игнорируют.
Кроме того, нельзя плевать через правое плечо, ведь на нем сидит ваш Ангел-хранитель. Неспроста в народных поверьях нужно сплюнуть именно через левое плечо, на котором расположился слуга Дьявола.
Не просите Ангела-хранителя причинить вред окружающим людям. Он не только не станет этого делать, но и напомнит о неблаговидности ваших помыслов. Также мы обижаем нашего заступника перед людьми и перед Богом , когда совершаем грехи. Если хотите получать поддержку Ангела-хранителя, твердо идите по пути добродетели и не поддавайтесь на коварные уловки темных сил.
Не игнорируйте Ангела, иначе он может покинуть вас. Не злитесь и не ругайте духа, если ваша просьба осталась без ответа. Если не получили того, о чем просили, значит Ангел-хранитель оберегает вас от большего вреда. Он всегда делает только то, что будет лучше для вас!
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Обращение к Ангелу-хранителю
Относитесь с уважением к своему Ангелу-хранителю, возносите ему молитвы, поступайте по совести, и тогда ваш небесный защитник никогда не оставит вас своей милостью!
Источник: www.allwomens.ru/zen