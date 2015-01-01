Ангел-хранитель: как и о чем его просить

Каждый христианин верит, что человека с рождения оберегает личный Ангел-хранитель. Небесный защитник направляет его на путь истинный, оберегает от плохих людей и злых сил. Можно обращаться к своему духовному помощнику в трудные жизненные минуты или просить о ежедневном благословении. Но нужно соблюдать некоторые правила. Рассказываем, о чем можно просить Ангела-хранителя и как это правильно делать.Как и о чем просить Ангела-хранителяАнгел-хранитель — «поводырь», направляющий своего подопечного на богоугодный путь. Он не дает Лукавому завладеть нашим разумом и душой. Как правило, небесный защитник общается с нами в форме внутреннего голоса, интуиции и так называемого шестого чувства.Ангел-хранитель располагается на нашем правом плече, на левом — приспешник Люцифера. Темные силы постоянно пытаются перетянуть вас на свою сторону, но Ангел-хранитель старается не допустить этого. Выходя за порог собственного дома, мы попадаем в мир порока, греха и соблазна. Поэтому так важно всегда мысленно звать с собой небесного защитника. Одеваясь в дверях, тихонько прошепчите: «Ангел мой, пойдем со мной, ты впереди, я за тобой».Духовный помощник всегда незримо присутствует рядом с нами. Однако он не будет помогать вам, пока сами об этом не попросите. Зато прислужник Дьявола в любое время проявляет завидную активность. Он постоянно будет пытаться сбить вас с праведного пути. Поэтому верующему христианину необходимо быть начеку и дружить с собственным Ангелом-хранителем.В целом, небесного защитника можно просить о чем угодно. Например, об исцелении от болезни, удачном браке, благополучии детей и родителей. Главное — делать это искренне и от всей души. А еще необходимо всегда четко следовать указаниям. Если постоянно игнорируете глас Ангела-хранителя, он перестанет давать советы.Это инетерсно! Самая сильная молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизниКак не обидеть Ангела-хранителяПервое, что нужно делать, чтобы жить в ладу с небесным защитником, — слушаться его советов. Если вы упрямо игнорируете шестое чувство и продолжаете из раза в раз совершать одни и те же ошибки, вы показываете неуважение к собственному Ангелу-хранителю. Светлый дух изо всех сил старается предостеречь своего подзащитного, оградить от скверны. Он очень огорчается, когда подсказки игнорируют.Кроме того, нельзя плевать через правое плечо, ведь на нем сидит ваш Ангел-хранитель. Неспроста в народных поверьях нужно сплюнуть именно через левое плечо, на котором расположился слуга Дьявола.Не просите Ангела-хранителя причинить вред окружающим людям. Он не только не станет этого делать, но и напомнит о неблаговидности ваших помыслов. Также мы обижаем нашего заступника перед людьми и перед Богом , когда совершаем грехи. Если хотите получать поддержку Ангела-хранителя, твердо идите по пути добродетели и не поддавайтесь на коварные уловки темных сил.Не игнорируйте Ангела, иначе он может покинуть вас. Не злитесь и не ругайте духа, если ваша просьба осталась без ответа. Если не получили того, о чем просили, значит Ангел-хранитель оберегает вас от большего вреда. Он всегда делает только то, что будет лучше для вас!Это инетерсно! Молитвы и обращения к своему ангелу-хранителю о здоровье, любви и удачеОбращение к Ангелу-хранителюОтноситесь с уважением к своему Ангелу-хранителю, возносите ему молитвы, поступайте по совести, и тогда ваш небесный защитник никогда не оставит вас своей милостью!

Источник: www.allwomens.ru/zen