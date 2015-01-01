Душа нараспашку: 6 знаков зодиака, которым совсем не свойственна корысть

Увы, но не все люди щедры. Некоторые из нас — большие скупердяи им, у которых и снега зимой не допросишься. Но есть и те, кто, напротив, готов отдать ближнему последнюю рубашку. По мнению астрологов, бескорыстие зависит от знака зодиака, под которым родился человек. Представляем топ-6 созвездий, которые не понаслышке знают, что такое альтруизм.♋ РакПредставители данного знака демонстрируют редкое бескорыстие. Они побегут утешать малознакомого человека, напрочь забыв о себе. Раки добровольно взваливают на себя бремя заботы обо всех знакомых и незнакомых людях, стоит им лишь заикнуться о необходимости помощи. Но подобное самопожертвование абсолютно их не тяготит. Рак с радостью выполняет добрые дела и гордится тем, что может чем-то помочь другим. Люди, родившиеся под этим созвездием, искренне уверены в том, что самопожертвование ради человечества является высшим благом.Это интересно! Плаксы по знаку зодиака: кто они?♍ ДеваПредставители данного созвездия имеют ярко выраженные перфекционистские наклонности. Но назвать их на 100% бескорыстными нельзя. Если Дева видит человека, который нуждается в помощи, то будет рядом. Люди, родившиеся под этим знаком зодиака, никогда не попросят об ответной услуге. Они чувствуют ответственность за проблемы, которые возникли у близких людей (даже если они совсем не имеют к ним отношения), и всегда стараются им помочь. Но Девы страстно желают, чтобы их доброту заметили и оценили по достоинству.♎ ВесыЭто знак всегда боится, что окружающие в нем разочаруются. Весы готовы на все, лишь бы выглядеть молодцами в глазах других людей, сохранить с ними хорошие отношения. Даже если придется поступиться собственными потребностями и интересами. Весы — прирожденные адвокаты, готовые страстно отстаивать интересы любого человека, позицию которого они разделяют. Представители этого созвездия крайне самоотверженны, всегда стараются защитить слабого. А еще Весы держат слово, чего бы это им ни стоило.♑ КозерогСреди главных положительных качеств Козерога можно выделить самоотверженность, надежность, ответственность и добросовестность. Вы всегда можете рассчитывать на помощь и поддержку со стороны представителей данного созвездия. Но Козерог не будет давать ложную надежду. Если он не способен помочь, то прямо скажет об этом. Как правило, этот знак подстраивает свою жизнь под потребности окружающих людей. Козерог искренне стремится приносить пользу обществу. Если вы хотите получить поистине дельный совет, обратитесь к нему.Это интересно! Самый сильный знак зодиака: кто он?♒ ВодолейКак только Водолей слышит просьбу о помощи, он бросает все дела и спешит выручать попавшего в беду. Если самому не под силу, то он привлечет к делу других людей или постарается отыскать иной выход из проблемы. Водолеям по душе позитивные перемены, поэтому они бескорыстно стремятся сделать мир чуточку лучше. Это альтруисты, но на них не всегда можно положиться.♓ РыбыЗолото в нашем списке бескорыстных знаков зодиака по праву достается Рыбам. Они просто обожают помогать людям, нередко забывая о себе. Рыбы не задумываясь бросят все дела, чтобы утешить подругу, которая рассталась с очередным парнем. Из-за своей открытости и безотказности представители этого созвездия часто становятся жертвами недобросовестных людей, который эксплуатирует их в своих целях.

Источник: www.allwomens.ru/zen