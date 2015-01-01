«Седина в голову...» и не только: 5 причин поздних разводов

Слово «развод» после долгого брака может прозвучать как гром среди ясного неба. Казалось бы, супруги давно должны стать одним целым, не мыслить жизни друг без друга. Но происходит все с точностью да наоборот. Психологи же считают ситуацию стандартной и называют пять основных причин поздних разводов.1. Накопилось много взаимных обидПо идее, с годами отношения должны проходить проверку временем. Мужчина и женщина понемногу притираются, формируют общее мировоззрение, обзаводятся аналогичными привычками. Но грустная правда заключается в том, что с течением времени у партнеров могут накапливаться обиды и раздражения. Если им не удастся исключить причины недовольств, рано или поздно они переполнят чашу терпения.В итоге мелкие обиды и недомолвки перерастают в глобальное противостояние, после которого следует развод. Супруги начинают припоминать друг другу старые проступки и поднимают на поверхность то, что держали глубоко внутри. К этому времени меняются их взгляды и потребности, партнеры отдаляются друг от друга, становятся чужими людьми. Если дети уже взрослые, мужа и жену больше ничего не держит вместе.2. Снижение либидоС годами качество интимной жизни между женатыми людьми ухудшается — это ни для кого не секрет. На сексуальной активности негативно сказывается возраст, состояние здоровья, стрессы и т. д. Если уровень либидо обоих партнеров снижается примерно в одинаковом темпе, это не страшно. Сексуальные отношения можно заменить другими интересами.Ситуация усложняется, если у одного партнера желание остается на прежнем уровне, а у второго угасает. Начинаются взаимные недовольства, походы «налево». Простить измену сможет далеко не каждый человек, поэтому брак часто заканчивается разводом. Под серьезным ударом находятся пары, которые привыкли все проблемы решать в постели.Это интересно! М+Ж: какие имена идеально подходят друг другу3. Потеря привлекательности в глазах партнераОдной из фатальных ошибок в многолетних отношениях может стать привычка воспринимать партнера как человека, который всегда будет находиться рядом и никуда не денется. Муж или жена перестают дорожить своей половинкой, перестают работать над собой и пытаться стать лучше. Пропадают романтические порывы, желание порадовать и удивить любимого человека. Семейная жизнь превращается в однообразную рутину, болото.Изо дня в день она ходит на работу, убирается дома, готовит, делает уроки с детьми. Он тоже работает, а по вечерам сидит у компьютера с бутылочкой пива. Семейная пара никуда не выбирается вместе, партнеры не получают новых впечатлений, практически не общаются между собой. Одним словом, живут как соседи. По итогу чувства притупляются и назревает резонный вопрос: а была ли вообще любовь? Партнер больше не привлекает ни в физическом, ни в духовном плане.Помните, что отношения подобны цветку, который без регулярного полива просто погибает.4. Недовольство своей ролью в семьеДостигая зрелого возраста, люди начинают понимать, что жизнь скоро закончится. Они начинают оглядываться назад и подводить итоги: что успели сделать, как сложилась семейная жизнь и т. д. Может оказаться, что многие годы прошли не так, как хотелось бы.Например, женщина пожертвовала ради семьи карьерой и возможностями самореализации. Она превратилась в прислугу, которая только и делает, что ухаживает за детьми и мужем. Мужчине может стать горько от того, что он всю жизнь пытался дать семье самое лучше, а его никто ни разу не поблагодарил. Решение приходит само собой — необходимо что-то менять. Ведь еще осталось время, которое можно прожить для себя.Это интересно! Три вещи, от которых женщины получают удовольствие в отношениях5. Кризис среднего возрастаКак правило, этим страдают представители сильного пола. Но и у дамы в определенном возрасте может «сорвать крышу». Тотальная переоценка жизненных ценностей, недовольство браком и тоска по молодым годам толкает людей на поиски приключений. Как правило, они начинают строить отношения с партнерами на 15-20 лет младше, чтобы вновь ощутить себя молодыми и полными сил.Подобные истории редко имеют счастливый конец: страсти быстро утихают, приходит осознание проступка, а за ним — чувство вины. Если новоиспеченным возлюбленным удалось дойти до ЗАГСА, союз вскоре распадается.Чтобы вашу семью не настиг развод, нужно постоянно работать над отношениями. Разговаривайте друг с другом, не копите проблемы, а решайте их по мере поступления. Заботьтесь о себе и развивайтесь как личность, чтобы не наскучить партнеру. Если будете придерживаться этих несложных советов, шансы вместе дожить до счастливой старости сильно повышаются.

Источник: www.allwomens.ru/zen