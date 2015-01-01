Сердечный пульс и его норма по возрастам
Пульс (pulsus) человека находится в прямой зависимости от возраста и степени физических нагрузок. Что является нормой для детей, подростков и молодых людей, может означать отклонения для граждан пожилого возраста. Особенно тщательно нужно следить за частотой сердечных сокращений при занятиях фитнесом и кардиотренировками, а также во время беременности. Отклонения от нормы указывают на сбой в работе организма, именно поэтому ее следует знать и отслеживать.
Виды пульса
Общий термин охватывает несколько разновидностей. Каждая из них имеет нормативные значения, которые отражают работу нашего организма в целом. С возрастом частота сокращений сердечной мышцы имеет тенденцию к увеличению, что абсолютно нормально. Итак, каковы виды пульса?
Артериальный
Это ритмичное сокращение артерий при выбросе крови, которую подает сердечная мышца. Волна начинается в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь. Основная волна создается с помощью прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают первоначальную форму.
Капиллярный
Второе название — пульс Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение пластины расценивают как отклонение от нормы, ведь у здорового взрослого человека движение крови по капиллярам должно быть непрерывным, поскольку прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.
Венозный
Сердцебиение отражается не только на артериях, но и на венах. При положительном венозном пульсе диагностируют недостаточность трикуспидального клапана. А отрицательный принято считать нормой, но в мелкой и средней венозной сетке его нет. Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные.
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Методика измерения частоты пульса
Частота сокращений сердца пальпируется. Для ее исследования без специальных приборов необходимо положить пальцы руки на область крупной артерии, лежащей в нижней трети предплечья непосредственно перед лучезапястным суставом со стороны большого пальца (как правило, лучевой артерии). Мышцы рук исследующего не должны быть напряжены.
На артерию укладывают 2-3 пальца (обычно это указательный и средний) и сжимают ее до полного прекращения кровотока. Затем давление постепенно снижают, оценивая ключевые свойства СС: частоту, ритмичность, напряжение (по сопротивлению сосуда сдавливанию), высоту и наполнение.
Пульс норма по возрастам у женщин: таблица
Частота сердечных сокращений (ЧСС) у женщин напрямую зависит от возраста. Например, в 23 года показатель будет иным, чем в 47 лет. Нормативы можно увидеть в таблице:
Возраст, лет
Норма пульса, уд/мин.
20-30
60-70
30-40
70-80
40-50
75-80
50-60
80-85
60-70
83-85
70-90
85
Пульс норма по возрастам у мужчин: таблица
У представителей сильного пола количество сердечных сокращений в минуту тоже зависит от возраста. После 30-ти лет происходит его увеличение, как и показано в таблице:
Возраст, лет
Норма пульса, уд/мин.
20-30
55-70
30-40
65-75
40-50
70-85
50-60
75-85
60-70
78-85
70-90
80-85
Норма пульса у детей: таблица
Частота сердечных сокращений у ребенка, как и у взрослых людей, напрямую зависит от возраста. Сразу после рождения пульс малыша в 2 раза выше, чем у взрослых — 140-150 ударов в минуту. Каждые 3-4 года он снижается на 10-15 пунктов, и к 20 годам достигает 60-80 ударов в минуту — норма для взрослых.
Измерение сердцебиения помогает отследить его замедление или учащение. А это может свидетельствовать о развитии аритмии из-за воздействия определенных факторов. Поэтому так важно знать норму, чтобы вовремя предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В таблице представлены нормативы ЧСС для детей:
Возраст
Минимальное значение
Среднее значение
Максимальное значение
0-2 месяца
120
140-160
180
3-5 месяцев
115
135
170
6-12 месяцев
105
125
170
1-2 года
90
120
160
2-3 года
85
115
150
3-4 года
80
100
130
4-5 лет
80
95
120
5-6 лет
75
90
115
6-7 лет
70
90
115
7-8 лет
70
85
115
8-9 лет
65
85
115
9-10 лет
65
80
110
10-11 лет
60
80
110
11-12 лет
60
80
110
Нормальный пульс у подростка
Для переходного возраста характерны следующие показатели ЧСС, представленные в таблице:
Возраст, лет
Минимальное значение
Среднее значение
Максимальное значение
12-13
60
80
105
13-14
60
80
105
14-15
60
80
100
15-16
60
75
100
16-18
55
70
95
Нормы пульса при беременности
Во время вынашивания ребенка сердцебиение женщины ускоряется. Таким образом организм обеспечивает снабжение кислородом ребенка. В спокойном состоянии в первые 3 недели беременности в течение шестидесяти секунд миокард должен совершать 75-90 ударов. Перед родами выше — 90-110 ударов в минуту.
ЧСС снижается до нормальных показателей спустя 1,5-2 месяца после появления малыша на свет. После физической нагрузки пульс будущей мамы достигает 130-150 ударов в минуту.
Нормы пульса в состоянии покоя
ЧСС у человека в течение дня колеблется. Самые низкие значения наблюдаются рано утром и поздно вечером, ближе к ночи. Наиболее высоких значений ЧСС достигает к концу дня.
Нормальный пульс взрослого здорового человека в состоянии покоя колеблется в диапазоне 60-90 ударов в минуту, но это усредненное значение. Показатели отличаются у мужчин и женщин, они зависят от возраста.
Норма пульса у спортсменов
При занятиях спортом наблюдается увеличение показателей. Происходит это потому, что на сердце повышается давление. Физические упражнения заставляют сердечную мышцу работать усерднее, из-за чего возрастает ЧСС.
Максимальная
Максимальный пульс при физических нагрузках можно вычислить по простой формуле:
220 – возраст человека
Однако некоторые спортивные медики утверждают, что у мужчин и женщин данный показатель различается. Поэтому они предлагают определять максимально допустимый пульс по формулам:
МП для мужчин = 214 – (возраст × 0,9)
МП для женщин = 209 – (возраст × 0,8)
Пульс при ходьбе: норма
Для этой тренировочной зоны также существует норма. Она составляет 50-60% от приведенного выше максимума. Для примера рассчитаем пульс 30-летнего спортсмена.
Максимальное значение ЧСС: 220 – 30 = 190 (уд/мин).
Узнаем, сколько ударов составляют 50% от максимального: 190 х 0,5 = 95 (min).
Таким же способом — 60% от максимального: 190 х 0,6 = 114 ударов (max).
Получается, что нормальный пульс при ходьбе для 30-летнего человека колеблется в пределах от 95 до 114 ударов в минуту. Восстановление после прогулок занимает примерно 30 минут.
Какой должен быть пульс при беге
Норма для этого вида физической активности рассчитывается как 70-80% от максимального показателя пульса. В качестве примера рассчитаем ЧСС 20-летнему бегуну.
Максимальная ЧСС: 220 – 20 = 200 (уд/мин).
Оптимально допустимая величина при беге: 200 х 0,7 = 140.
Максимально допустимая: 200 х 0,8 = 160.
Таким образом, норма ЧСС при беге для 20-летнего спортсмена составляет 140-160 ударов в минуту.
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Пульс во сне: норма
Бывает, что во сне ЧСС варьируется. Это связано с тем, что сон имеет минимум 5 фаз. С первой по четвертую фазу организм максимально расслабляется. Эта фаза занимает примерно 70-80% от общего сна. Обычно пульс человека замедляется уже на первой фазе и по наступлению и прохождению остальных становится еще медленнее.
Пятая фаза — фаза быстрого сна (именно на этом этапе снятся сны). Она может существенно изменять физиологическое состояние. Это, вероятно, обусловлено эмоциональными реакциями на сны. На этом этапе частота сокращений сердца ощутимо увеличивается и может быть выше, чем норма при бодрствовании в покое. Здесь также могут учащаться дыхание и запускаться другие физиологические процессы (например, потоотделение). Если ночной отдых протекает спокойно и без сновидений, то сердечный ритм может быть размеренным и не изменяться на всем протяжении сна.
Нормальным считается пульс с частотой 70 ударов/минута. Это средний показатель нормы ЧСС здорового человека.
Пульс после еды: норма
Норма ЧСС после еды примерно равна нормативному показателю при умеренных физических нагрузках.
Теперь вы знаете, каковы нормы ЧСС для людей разного пола и возраста, умеете измерять сердечный ритм без специальных приборов. Изменение (повышение или резкое снижение) показателей — повод обратиться к врачу. Также необходимо следить за пульсовым давлением (кровяным, диастолическим, артериальным). Помните, что норматив АД для взрослого здорового человека: 120/80 мм. рт. ст.
Источник: www.allwomens.ru/zen