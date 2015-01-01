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Сердечный пульс и его норма по возрастам

Andre
Сердечный пульс и его норма по возрастам
Пульс (pulsus) человека находится в прямой зависимости от возраста и степени физических нагрузок. Что является нормой для детей, подростков и молодых людей, может означать отклонения для граждан пожилого возраста. Особенно тщательно нужно следить за частотой сердечных сокращений при занятиях фитнесом и кардиотренировками, а также во время беременности. Отклонения от нормы указывают на сбой в работе организма, именно поэтому ее следует знать и отслеживать.

Виды пульса

Общий термин охватывает несколько разновидностей. Каждая из них имеет нормативные значения, которые отражают работу нашего организма в целом. С возрастом частота сокращений сердечной мышцы имеет тенденцию к увеличению, что абсолютно нормально. Итак, каковы виды пульса?

Артериальный

Это ритмичное сокращение артерий при выбросе крови, которую подает сердечная мышца. Волна начинается в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь. Основная волна создается с помощью прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают первоначальную форму.

Капиллярный

Второе название — пульс Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение пластины расценивают как отклонение от нормы, ведь у здорового взрослого человека движение крови по капиллярам должно быть непрерывным, поскольку прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.

Венозный

Сердцебиение отражается не только на артериях, но и на венах. При положительном венозном пульсе диагностируют недостаточность трикуспидального клапана. А отрицательный принято считать нормой, но в мелкой и средней венозной сетке его нет. Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные.

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Методика измерения частоты пульса

Частота сокращений сердца пальпируется. Для ее исследования без специальных приборов необходимо положить пальцы руки на область крупной артерии, лежащей в нижней трети предплечья непосредственно перед лучезапястным суставом со стороны большого пальца (как правило, лучевой артерии). Мышцы рук исследующего не должны быть напряжены.

На артерию укладывают 2-3 пальца (обычно это указательный и средний) и сжимают ее до полного прекращения кровотока. Затем давление постепенно снижают, оценивая ключевые свойства СС: частоту, ритмичность, напряжение (по сопротивлению сосуда сдавливанию), высоту и наполнение.

Пульс норма по возрастам у женщин: таблица

Частота сердечных сокращений (ЧСС) у женщин напрямую зависит от возраста. Например, в 23 года показатель будет иным, чем в 47 лет. Нормативы можно увидеть в таблице:

Возраст, лет

Норма пульса, уд/мин.

20-30

60-70

30-40

70-80

40-50

75-80

50-60

80-85

60-70

83-85

70-90

85

Пульс норма по возрастам у мужчин: таблица

У представителей сильного пола количество сердечных сокращений в минуту тоже зависит от возраста. После 30-ти лет происходит его увеличение, как и показано в таблице:

Возраст, лет

Норма пульса, уд/мин.

20-30

55-70

30-40

65-75

40-50

70-85

50-60

75-85

60-70

78-85

70-90

80-85

Норма пульса у детей: таблица

Частота сердечных сокращений у ребенка, как и у взрослых людей, напрямую зависит от возраста. Сразу после рождения пульс малыша в 2 раза выше, чем у взрослых — 140-150 ударов в минуту. Каждые 3-4 года он снижается на 10-15 пунктов, и к 20 годам достигает 60-80 ударов в минуту — норма для взрослых.

Измерение сердцебиения помогает отследить его замедление или учащение. А это может свидетельствовать о развитии аритмии из-за воздействия определенных факторов. Поэтому так важно знать норму, чтобы вовремя предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В таблице представлены нормативы ЧСС для детей:

Возраст

Минимальное значение

Среднее значение

Максимальное значение

0-2 месяца

120

140-160

180

3-5 месяцев

115

135

170

6-12 месяцев

105

125

170

1-2 года

90

120

160

2-3 года

85

115

150

3-4 года

80

100

130

4-5 лет

80

95

120

5-6 лет

75

90

115

6-7 лет

70

90

115

7-8 лет

70

85

115

8-9 лет

65

85

115

9-10 лет

65

80

110

10-11 лет

60

80

110

11-12 лет

60

80

110

Нормальный пульс у подростка

Для переходного возраста характерны следующие показатели ЧСС, представленные в таблице:

Возраст, лет

Минимальное значение

Среднее значение

Максимальное значение

12-13

60

80

105

13-14

60

80

105

14-15

60

80

100

15-16

60

75

100

16-18

55

70

95

Нормы пульса при беременности

Во время вынашивания ребенка сердцебиение женщины ускоряется. Таким образом организм обеспечивает снабжение кислородом ребенка. В спокойном состоянии в первые 3 недели беременности в течение шестидесяти секунд миокард должен совершать 75-90 ударов. Перед родами выше — 90-110 ударов в минуту.

ЧСС снижается до нормальных показателей спустя 1,5-2 месяца после появления малыша на свет. После физической нагрузки пульс будущей мамы достигает 130-150 ударов в минуту.

Нормы пульса в состоянии покоя

ЧСС у человека в течение дня колеблется. Самые низкие значения наблюдаются рано утром и поздно вечером, ближе к ночи. Наиболее высоких значений ЧСС достигает к концу дня.

Нормальный пульс взрослого здорового человека в состоянии покоя колеблется в диапазоне 60-90 ударов в минуту, но это усредненное значение. Показатели отличаются у мужчин и женщин, они зависят от возраста.

Норма пульса у спортсменов

При занятиях спортом наблюдается увеличение показателей. Происходит это потому, что на сердце повышается давление. Физические упражнения заставляют сердечную мышцу работать усерднее, из-за чего возрастает ЧСС.

Максимальная

Максимальный пульс при физических нагрузках можно вычислить по простой формуле:

220 – возраст человека

Однако некоторые спортивные медики утверждают, что у мужчин и женщин данный показатель различается. Поэтому они предлагают определять максимально допустимый пульс по формулам:

МП для мужчин = 214 – (возраст × 0,9)

МП для женщин = 209 – (возраст × 0,8)

Пульс при ходьбе: норма

Для этой тренировочной зоны также существует норма. Она составляет 50-60% от приведенного выше максимума. Для примера рассчитаем пульс 30-летнего спортсмена.

Максимальное значение ЧСС: 220 – 30 = 190 (уд/мин).

Узнаем, сколько ударов составляют 50% от максимального: 190 х 0,5 = 95 (min).

Таким же способом — 60% от максимального: 190 х 0,6 = 114 ударов (max).

Получается, что нормальный пульс при ходьбе для 30-летнего человека колеблется в пределах от 95 до 114 ударов в минуту. Восстановление после прогулок занимает примерно 30 минут.

Какой должен быть пульс при беге

Норма для этого вида физической активности рассчитывается как 70-80% от максимального показателя пульса. В качестве примера рассчитаем ЧСС 20-летнему бегуну.

Максимальная ЧСС: 220 – 20 = 200 (уд/мин).

Оптимально допустимая величина при беге: 200 х 0,7 = 140.

Максимально допустимая: 200 х 0,8 = 160.

Таким образом, норма ЧСС при беге для 20-летнего спортсмена составляет 140-160 ударов в минуту.

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Пульс во сне: норма

Бывает, что во сне ЧСС варьируется. Это связано с тем, что сон имеет минимум 5 фаз. С первой по четвертую фазу организм максимально расслабляется. Эта фаза занимает примерно 70-80% от общего сна. Обычно пульс человека замедляется уже на первой фазе и по наступлению и прохождению остальных становится еще медленнее.

Пятая фаза — фаза быстрого сна (именно на этом этапе снятся сны). Она может существенно изменять физиологическое состояние. Это, вероятно, обусловлено эмоциональными реакциями на сны. На этом этапе частота сокращений сердца ощутимо увеличивается и может быть выше, чем норма при бодрствовании в покое. Здесь также могут учащаться дыхание и запускаться другие физиологические процессы (например, потоотделение). Если ночной отдых протекает спокойно и без сновидений, то сердечный ритм может быть размеренным и не изменяться на всем протяжении сна.

Нормальным считается пульс с частотой 70 ударов/минута. Это средний показатель нормы ЧСС здорового человека.

Пульс после еды: норма

Норма ЧСС после еды примерно равна нормативному показателю при умеренных физических нагрузках.

Теперь вы знаете, каковы нормы ЧСС для людей разного пола и возраста, умеете измерять сердечный ритм без специальных приборов. Изменение (повышение или резкое снижение) показателей — повод обратиться к врачу. Также необходимо следить за пульсовым давлением (кровяным, диастолическим, артериальным). Помните, что норматив АД для взрослого здорового человека: 120/80 мм. рт. ст.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Здоровье женщины
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