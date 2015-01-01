Сердечный пульс и его норма по возрастам

Пульс (pulsus) человека находится в прямой зависимости от возраста и степени физических нагрузок. Что является нормой для детей, подростков и молодых людей, может означать отклонения для граждан пожилого возраста. Особенно тщательно нужно следить за частотой сердечных сокращений при занятиях фитнесом и кардиотренировками, а также во время беременности. Отклонения от нормы указывают на сбой в работе организма, именно поэтому ее следует знать и отслеживать.Виды пульсаОбщий термин охватывает несколько разновидностей. Каждая из них имеет нормативные значения, которые отражают работу нашего организма в целом. С возрастом частота сокращений сердечной мышцы имеет тенденцию к увеличению, что абсолютно нормально. Итак, каковы виды пульса?АртериальныйЭто ритмичное сокращение артерий при выбросе крови, которую подает сердечная мышца. Волна начинается в устье клапана аорты, когда левый желудочек сердца выбрасывает кровь. Основная волна создается с помощью прилива систолического давления при расширении сосудистого русла, а при спаде стенки принимают первоначальную форму.КапиллярныйВторое название — пульс Квинке. Это движение капилляров, которую чаще всего проверяют, нажимая на кончик ногтя. Покраснение пластины расценивают как отклонение от нормы, ведь у здорового взрослого человека движение крови по капиллярам должно быть непрерывным, поскольку прекапиллярные сфинктеры работают постоянно.ВенозныйСердцебиение отражается не только на артериях, но и на венах. При положительном венозном пульсе диагностируют недостаточность трикуспидального клапана. А отрицательный принято считать нормой, но в мелкой и средней венозной сетке его нет. Если сравнивать венозные волны с артериальными, то первые более плавные.Это интересно! Низкое давление и высокий пульс: причины и что делатьМетодика измерения частоты пульсаЧастота сокращений сердца пальпируется. Для ее исследования без специальных приборов необходимо положить пальцы руки на область крупной артерии, лежащей в нижней трети предплечья непосредственно перед лучезапястным суставом со стороны большого пальца (как правило, лучевой артерии). Мышцы рук исследующего не должны быть напряжены.На артерию укладывают 2-3 пальца (обычно это указательный и средний) и сжимают ее до полного прекращения кровотока. Затем давление постепенно снижают, оценивая ключевые свойства СС: частоту, ритмичность, напряжение (по сопротивлению сосуда сдавливанию), высоту и наполнение.Пульс норма по возрастам у женщин: таблицаЧастота сердечных сокращений (ЧСС) у женщин напрямую зависит от возраста. Например, в 23 года показатель будет иным, чем в 47 лет. Нормативы можно увидеть в таблице:Возраст, летНорма пульса, уд/мин.20-3060-7030-4070-8040-5075-8050-6080-8560-7083-8570-9085Пульс норма по возрастам у мужчин: таблицаУ представителей сильного пола количество сердечных сокращений в минуту тоже зависит от возраста. После 30-ти лет происходит его увеличение, как и показано в таблице:Возраст, летНорма пульса, уд/мин.20-3055-7030-4065-7540-5070-8550-6075-8560-7078-8570-9080-85Норма пульса у детей: таблицаЧастота сердечных сокращений у ребенка, как и у взрослых людей, напрямую зависит от возраста. Сразу после рождения пульс малыша в 2 раза выше, чем у взрослых — 140-150 ударов в минуту. Каждые 3-4 года он снижается на 10-15 пунктов, и к 20 годам достигает 60-80 ударов в минуту — норма для взрослых.Измерение сердцебиения помогает отследить его замедление или учащение. А это может свидетельствовать о развитии аритмии из-за воздействия определенных факторов. Поэтому так важно знать норму, чтобы вовремя предотвратить сердечно-сосудистые заболевания. В таблице представлены нормативы ЧСС для детей:ВозрастМинимальное значениеСреднее значениеМаксимальное значение0-2 месяца120140-1601803-5 месяцев1151351706-12 месяцев1051251701-2 года901201602-3 года851151503-4 года801001304-5 лет80951205-6 лет75901156-7 лет70901157-8 лет70851158-9 лет65851159-10 лет658011010-11 лет608011011-12 лет6080110Нормальный пульс у подросткаДля переходного возраста характерны следующие показатели ЧСС, представленные в таблице:Возраст, летМинимальное значениеСреднее значениеМаксимальное значение12-13608010513-14608010514-15608010015-16607510016-18557095Нормы пульса при беременностиВо время вынашивания ребенка сердцебиение женщины ускоряется. Таким образом организм обеспечивает снабжение кислородом ребенка. В спокойном состоянии в первые 3 недели беременности в течение шестидесяти секунд миокард должен совершать 75-90 ударов. Перед родами выше — 90-110 ударов в минуту.ЧСС снижается до нормальных показателей спустя 1,5-2 месяца после появления малыша на свет. После физической нагрузки пульс будущей мамы достигает 130-150 ударов в минуту.Нормы пульса в состоянии покояЧСС у человека в течение дня колеблется. Самые низкие значения наблюдаются рано утром и поздно вечером, ближе к ночи. Наиболее высоких значений ЧСС достигает к концу дня.Нормальный пульс взрослого здорового человека в состоянии покоя колеблется в диапазоне 60-90 ударов в минуту, но это усредненное значение. Показатели отличаются у мужчин и женщин, они зависят от возраста.Норма пульса у спортсменовПри занятиях спортом наблюдается увеличение показателей. Происходит это потому, что на сердце повышается давление. Физические упражнения заставляют сердечную мышцу работать усерднее, из-за чего возрастает ЧСС.МаксимальнаяМаксимальный пульс при физических нагрузках можно вычислить по простой формуле:220 – возраст человекаОднако некоторые спортивные медики утверждают, что у мужчин и женщин данный показатель различается. Поэтому они предлагают определять максимально допустимый пульс по формулам:МП для мужчин = 214 – (возраст × 0,9)МП для женщин = 209 – (возраст × 0,8)Пульс при ходьбе: нормаДля этой тренировочной зоны также существует норма. Она составляет 50-60% от приведенного выше максимума. Для примера рассчитаем пульс 30-летнего спортсмена.Максимальное значение ЧСС: 220 – 30 = 190 (уд/мин).Узнаем, сколько ударов составляют 50% от максимального: 190 х 0,5 = 95 (min).Таким же способом — 60% от максимального: 190 х 0,6 = 114 ударов (max).Получается, что нормальный пульс при ходьбе для 30-летнего человека колеблется в пределах от 95 до 114 ударов в минуту. Восстановление после прогулок занимает примерно 30 минут.Какой должен быть пульс при бегеНорма для этого вида физической активности рассчитывается как 70-80% от максимального показателя пульса. В качестве примера рассчитаем ЧСС 20-летнему бегуну.Максимальная ЧСС: 220 – 20 = 200 (уд/мин).Оптимально допустимая величина при беге: 200 х 0,7 = 140.Максимально допустимая: 200 х 0,8 = 160.Таким образом, норма ЧСС при беге для 20-летнего спортсмена составляет 140-160 ударов в минуту.Это интересно! Как правильно заниматься оздоровительным бегомПульс во сне: нормаБывает, что во сне ЧСС варьируется. Это связано с тем, что сон имеет минимум 5 фаз. С первой по четвертую фазу организм максимально расслабляется. Эта фаза занимает примерно 70-80% от общего сна. Обычно пульс человека замедляется уже на первой фазе и по наступлению и прохождению остальных становится еще медленнее.Пятая фаза — фаза быстрого сна (именно на этом этапе снятся сны). Она может существенно изменять физиологическое состояние. Это, вероятно, обусловлено эмоциональными реакциями на сны. На этом этапе частота сокращений сердца ощутимо увеличивается и может быть выше, чем норма при бодрствовании в покое. Здесь также могут учащаться дыхание и запускаться другие физиологические процессы (например, потоотделение). Если ночной отдых протекает спокойно и без сновидений, то сердечный ритм может быть размеренным и не изменяться на всем протяжении сна.Нормальным считается пульс с частотой 70 ударов/минута. Это средний показатель нормы ЧСС здорового человека.Пульс после еды: нормаНорма ЧСС после еды примерно равна нормативному показателю при умеренных физических нагрузках.Теперь вы знаете, каковы нормы ЧСС для людей разного пола и возраста, умеете измерять сердечный ритм без специальных приборов. Изменение (повышение или резкое снижение) показателей — повод обратиться к врачу. Также необходимо следить за пульсовым давлением (кровяным, диастолическим, артериальным). Помните, что норматив АД для взрослого здорового человека: 120/80 мм. рт. ст.

Источник: www.allwomens.ru/zen