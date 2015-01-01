Для тех, кто одинок: любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

Символ наступившего года — Белая Металлическая Крыса — подготовила массу событий для представителей всех 12 знаков зодиака. Не ускользнула от внимания милого грызуна и любовная сторона жизни различных созвездий. Рассказываем, кто сможет похвастаться сердечными подвигами в 2020 году.ОвенУ представителей этого созвездия есть все шансы построить долгосрочные отношения, но мешает врожденное упрямство и импульсивность. Овен нередко отталкивает от себя тех, кто мог бы составить ему отличную пару. Рекомендуем в 2020 году не повторять прошлых ошибок и оглянуться вокруг — где-то рядом точно находится человек, который станет вашей судьбой!ТелецБыку снова не до любви, ведь в голове столько бизнес-идей и планов на предстоящий год. Придется вас огорчить: счастье далеко не всегда зависит от уровня материального дохода. Хозяйка 2020 года подкинет вам отличный шанс завязать долгосрочные отношения. Не упустите своего человека!БлизнецыВспомните, когда последний раз в вашей жизни происходило что-то интересное и волнующее? Да, давно это было. Но 2020 год все перевернет с ног на голову. Скоро наступит период головокружительных романов. Старайтесь не распыляться по мелочам и сконцентрируйтесь на человеке, который вам действительно по душе.РакНе стоит зацикливаться на том, чтобы найти спутника жизни. Расслабьтесь и отпустите ситуацию, переключившись на другие важные дела. Не переживайте — в вашу жизнь обязательно придет настоящая любовь. Произойдет это ровно в тот момент, когда вы меньше всего будете ее ждать.ЛевКазалось бы, у Царя зверей по определению не может быть проблем с личной жизнью. Но практика доказывает обратное. Конечно, Лев купается во внимании противоположного пола, но это редко оборачивается чем-то стоящим. Перестаньте искать идеал и начните присматриваться к тем, кто проявляет к вам симпатию. Возможно, именно там затаилась любовь всей вашей жизни.М+Ж: какие имена идеально подходят друг другуДеваДевы привыкли трудиться сутками напролет, поэтому неудивительно, что любовь не входит в список их жизненных приоритетов. Перестаньте вести себя как подросток, у которого вся жизнь еще впереди. Иначе вас ждет одинокая старость. Обращайте внимание на представителей противоположного пола, активно заводите знакомства, ходите на свидания. Возможно, вы просто не замечаете, что «тот самый человек» находится буквально под носом.ВесыПодобно Львам, Весы согласны только на идеального партнера. Но завышенные ожидания всегда заканчиваются разочарованием и одиночеством. К тому же, вы сами далеко не идеальны. Поэтому снимите розовые очки и посмотрите на жизнь трезво. Может стоит чуточку снисходительнее отнестись к тому приятному парню или к этой симпатичной девушке?СкорпионНе утонуть в водовороте любовных страстей — вот главная задача Скорпиона на 2020 год. Если вас не покидает ощущение, что вторая половинка находится где-то рядом, то так и есть! Умерьте свой пыл, научитесь сдержанности и терпимости, тогда шансы обрести счастье повысятся в разы.СтрелецЭтот знак испытывает настоящий кайф от процесса завоевания партнера. Но помните, что погоня за новыми ощущениями вряд ли приведет к стабильности и гармонии в душе. Если вы еще не поняли, чего ждете от жизни, завязать долгосрочные отношения не получится. Поэтому пока год будет наполнен мимолетными романами.Венец безбрачия: как определить и снять проклятиеКозерогПредставителям этого созвездия Крыса обещает много внимания от противоположного пола. Но природная педантичность и избирательность Козерогов долгое время не позволит сделать правильный выбор. Ничего страшного в этом нет — у вас масса времени для того, чтобы присмотреться и оценить потенциальных кандидатов в спутники жизни. Нужный человек в итоге останется рядом с вами, а прочие уйдут.ВодолейВ любовных отношениях вы больше всего цените свободу. Радуйтесь, ведь скоро в вашей жизни появится именно такой человек. Он не станет подавлять и ограничивать вас, позволит быть собой. Позаботьтесь о том, чтобы не подорвать его доверие. Помните, что второго такого человека вы вряд ли найдете.РыбыВ 2020 году вам необходимо проявить особую осторожность на любовном фронте. Рыбы доверчивы и любвеобильны, поэтому в их жизнь запросто могут ворваться альфонсы, искатели приключений и прочие темные личности. Этот человек быстро вскружит вам голову и не менее оперативно исчезнет с горизонта.

Источник: www.allwomens.ru/zen