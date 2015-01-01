Как сделать брови идеальными: три главных секрета визажистов

Правильно подобранная форма бровей способна сотворить с лицом чудеса. Но найти верную толщину и изгиб — лишь половина дела. Важно уметь грамотно выделить брови, чтобы они подчеркивали природную красоту, но не перетягивали на себя все внимание. Делимся тремя простыми техниками визажистов, которые помогут сделать идеальные брови.Техника омбреМногие визажисты используют двойные палетки теней для бровей. В них один оттенок светлый, а второй — более темный. Первый цвет наносится на основание и кончик брови, а второй — непосредственно на изгиб. Очень важно хорошо растушевать оттенки, чтобы не было заметно явного перехода. Если вы овладеете данные техникой, то сможете сделать брови выразительными, но при этом естественными.Форма бровей в зависимости от типа лица: создаем в домашних условияхВнешнее оформлениеЕсли хотите сделать акцент на глазах, можно воспользоваться следующим лайфхаком. После того, как выделили и оформили брови, при помощи консилера или светлого карандаша проведите под волосками тонкую полоску и хорошо растушуйте. Так вам удастся добиться более четкой нижней линии бровей.Выбираем идеальную форму и макияж бровей для вашего лицаЭффект свеченияЕще один способ сделать брови визуально более выразительными и изящными. Он до безумия прост — нанесите каплю хайлайтера под кончик брови. Лучший вариант — средство в форме стика и или карандаша. Аккуратно растушуйте хайлайтер. Теперь вы неотразимы!

Источник: www.allwomens.ru/zen