Как снять гелевое покрытие дома, не повредив ногти

Многие современные женщины, приходя к мастеру на маникюр, выбирают гелевое покрытие. Безусловно, у него есть свои плюсы — это очень удобно, красиво и долговечно. Однако через 2-3 недели покрытие приобретает неэстетичный вид, и его приходится снимать. Что делать, если нет возможности посетить салон? Ответ прост: снять гель-лак самостоятельно. Рассказываем, как это сделать в домашних условиях, не повредив ногти.1. Спиливаем верхний слойПрежде всего, нужно избавиться от топового покрытия. Возьмите пилку средней жесткости (только не металлическую!) и аккуратно спилите с ногтей цветной слой (до базы). Не увлекайтесь, иначе повредите пластину, а о красивых ногтях придется забыть.2. Используем жидкость для снятия лакаВырежьте из ватных дисков небольшие кусочки. Они должны быть по размеру чуть больше ваших ногтей. Пропитайте их жидкостью для снятия лака или гелевого покрытия. Плотно прижмите к ногтям ватные заготовки, обмотайте пальцы фольгой или подождите 10-15 минут.3. Снимаем размякшее покрытиеЖидкость сделает остатки гель-лака на ногтях мягкими. Возьмите апельсиновую палочку и аккуратно удалите остатки покрытия с ногтей. Действуйте очень бережно — ваши ноготки сейчас особенно подвержены повреждениям.4. Наносим уходовое средствоКак следует вымойте руки, чтобы избавиться от остатков жидкости для снятия лака. Затем нанесите питательный крем или масло, уделяя особое внимание ногтям и кутикуле. Если сделали все правильно, качество ногтей будет таким же, как после салонной процедуры.Идеальный маникюр и педикюр, не выходя из домаКак видите, даже в домашних условиях можно избавиться от гелевого покрытия, не повредив ногти. Главное — действовать аккуратно и строго по приведенной выше инструкции.

Источник: www.allwomens.ru/zen