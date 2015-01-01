Что можно, а что нельзя делать на Крещение: поверья, приметы и запреты

Сегодня погружение в купель на Крещение Господне стало очень популярным. Но далеко не все знают, как проводится это таинство, какие традиции и ритуалы нужно соблюдать. Сегодня мы расскажем, что можно, а что нельзя делать в этот православный праздник в форме «вопрос-ответ».История Крещения ГосподняЭтот светлый праздник отмечается более 2000 лет. Отсчет идет с даты, когда Иоанн крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. По легенде, сразу после крещения с неба спустился белый голубок, в которого превратился Святой дух. Все люди, которые присутствовали поблизости, услышали голос самого Всевышнего.Господь сказал: «Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!». На следующий день Иисус приступил к своей земной миссии, которая окончилась распятием и чудесным воскрешением. Сын Божий вернулся к жизни в день, когда православные верующие отмечают Пасху. После крещения он отправился в пустыню, где провел 40 дней и ночей, подготавливаясь к исполнению своего долга.Как правильно погружаться в купель?Многие люди не знают, какими должны быть предварительные мероприятия перед погружением в купель. Кто-то пьет святую воду, кто-то читает молитвы. Но по церковному обычаю перед погружением в иордань необходимо исповедаться и причаститься в храме, прочитать Тропарь Крещения Господня. Затем необходимо настроить мысли на позитивный лад, очистить душу от негатива и скверны. Дождавшись освящения воды, можно с чистой совестью отправляться в купель.Окунуться в воду следует 3 раза. В первый раз произнести: «Во имя Отца», во второй — «И сына», в третий — «И Святого Духа! Аминь».Можно ли принимать алкоголь?Погружение в крещенскую иордань — не просто дань моде, а важный шаг для каждого христианина. Некоторые перед заплывом предпочитают «принять на грудь», чтобы не замерзнуть. Но медики и священнослужители не рекомендуют употреблять алкоголь перед погружением. Во-первых, это может нанести непоправимый вред здоровью, а во-вторых, противоречит православному обряду.Крещение — это церковное таинство, которое позволяет человеку очистить свою душу и тело от грехов, которые накопились за год. Перед погружением лучше плотно поесть, но не переедать. После того, как вышли из проруби, хорошенько разотрите тело полотенцем и выпейте горячего сладкого чая. Не оставайтесь на открытом воздухе слишком долго, иначе можно переохладиться.Стихи на Крещение Господне (Богоявление)Нужно ли поститься на Крещение Господне?Пост следует держать только в Крещенский Сочельник (18 января). В этот день рекомендуется употреблять в пищу отварные зерна пшеницы, сдобренные сухофруктами, орехами или маком. Блюдо именуется сочиво, от него и пошло название Сочельник.Когда можно набирать святую воду?Освящение воды в храмах происходит в 18 и 19 января. В эти дни можно прийти в церковь за святой водой. Но помните, хоть и считается, что на Крещение Господне вода из крана становится святой, это совсем не так. Если нет возможности посетить церковь и набрать святой воды, попросите родных и близких сделать это за вас.Сколько нужно набрать святой воды?Православные христиане набирают крещенскую воду и бережно хранят ее в течение всего года. Такую воду употребляют внутрь, чтобы излечиться от хвори, ей окропляют жилище. Как правило, за святой водой выстраивается огромная очередь, а люди берут с собой довольно вместительную тару. Но священники говорят, что вполне достаточно набрать 2-3 литра. При необходимости, святую воду можно разбавить обычной.Утрачивает ли крещенская вода целебные свойства?Да, если вы набираете или пьете святую воду с нехорошими помыслами или с кем-то ругаетесь. Чтобы вода принесла максимальный эффект, погружаетесь в прорубь и пейте воду только в хорошем расположении духа. «Заряжайте» жидкость своим положительным настроем, искренне благодарите Господа за то, что у вас есть, просите о том, что действительно нужно. Помните, что ссориться с кем-либо на Крещение Господне категорически запрещено. Лучше от души простите всех недоброжелателей.Святая вода на Крещение Господне 19 января: когда набирать воду и где?Крещенские приметыВеликий православный праздник отмечается с незапамятных времен. Неудивительно, что он «оброс» массой примет:Не следует набирать много святой воды, несмотря на ее целебные свойства. Прежде всего, ее необходимо воспринимать как лекарство духовное, а не панацею от всех жизненных проблем и забот.В Крещенский сочельник не рекомендуется давать деньги в долг, иначе можно существенно ухудшить свое материальное положение на весь текущий год.Нельзя заниматься бытовыми делами: убираться дома, стирать, шить, вязать, вышивать и т. д.Не следует воспринимать праздник как развлечение. Это святое таинство предназначено для очищения души и тела от совершенных ранее грехов.Если на Крещение Господне вы закончили какое-то важное дело — это считается хорошим знаком.Любая договоренность, сделанная в праздничные дни, обязательно принесет вам пользу.Нарисуйте на входных дверях мелом крест — это поможет уберечь дом от нехороших людей.Ничего не выносите из жилища — это сулит серьезные материальные потери в течение года.Если на Крещение вы ссоритесь или думаете о ком-то плохо, святая вода и погружение в прорубь не принесут вам пользы.Многие крещенские приметы напрямую связанные с погодой. Так, если наблюдается обильный снегопад, а небо затянуто тучами — осенью ждет обильный урожай. Лай же собак ночью в Крещенскую ночь — к хорошим новостям.

Источник: www.allwomens.ru/zen