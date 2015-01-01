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Имена женщин, к которым подсознательно тянутся все мужчины

Andre
Имена женщин, к которым подсознательно тянутся все мужчины
Представители сильного пола нередко заочно оценивают женщин по имени. Причина проста — некоторые сочетания звуков кажутся им на подсознательном уровне более притягательными, чем другие. Например, имена Ольга или Тамара звучат резко, а Алиса или Олеся приятно ласкают слух. Рассказываем о трех женских именах, обладательницы которых точно будут пользоваться успехом у мужчин.

Алиса

Женщина с таким именем ассоциируется у представителей сильного пола с милой кокеткой. Имя вызывает желание поближе познакомиться с его носительницей.

Но первое впечатление обманчиво, поскольку характер у Алисы сложный. Ее настроение меняется со скоростью света, а решения всегда принимаются спонтанно. В этой женщине удивительным образом сочетаются несочетаемые качества: молчаливость и общительность, озорство и деловитость. Алиса кажется милой и слабой, но на самом деле это смелая и отчаянная натура. 

Женщина с именем Алиса производит на мужчин исключительно положительное впечатление. Зачастую она выглядит гораздо моложе своих лет, потому что скрупулезно ухаживает за внешностью. Алиса быстро находит контакт с представителями сильного пола, и вполне способна проявить инициативу при знакомстве. У нее отсутствует ложный стыд или напускная стеснительность. Алиса — открытая и непосредственная натура. Неудивительно, что у нее отбоя нет от поклонников.

Однако Алиса очень серьезно относится к вопросу замужества. Если она решается создать семью, то приложит все усилия, чтобы стать прекрасной женой и хозяйкой. Алиса как никто другой сумеет сделать супруга счастливым. Она также будет отличной матерью, воспитывающей детей в любви и ласке.

Имена женщин с ангельским характером

Елена

Обладательница этого красивого древнего имени на протяжении всей жизни пользуется расположением представителей сильного пола. Мужчины воспринимают Лену как мягкую и нежную девушку, которую нужно оберегать и защищать. И хоть у нее достаточно скрытный характер, она привлекает окружающих умением искренне сопереживать и внимательно слушать о чужих проблемах.

Что касается отношений с противоположным полом, Елена ведет себя осторожно. Она не будет бросаться в омут с головой. Такая недоступность еще больше притягивает к ней мужчин. При всей своей женственности Лена бывает капризна. Это прирожденная кокетка легко может прикинуться глупышкой ради достижения цели, хотя имеет высокий интеллект.

Женщина с именем Елена — особа очень эмоциональная и чувствительная, поэтому ей лучше выбирать в спутники жизни спокойного и уверенного в себе мужчину. Характер у нее крайне переменчивый, поэтому рядом должен быть человек, уравновешивающий эти колебания. Лене требуется много внимания, любви и ласки, иначе она может впасть в депрессию. 

Имена женщин, которые никогда не изменяют, как правило

Олеся

На первый взгляд, обладательница этого имени — мягкая и чувствительная, даже слегка инфантильная особа. Но Олеся обладает твердым и решительным характером. Нередко женщина выглядит наивной и доверчивой, но под этой маской скрывается рассудительный и далеко не глупый человек.

Олеся обладает приятной внешностью, поэтому пользуется популярностью у мужчин. Но девушка очень осторожно относится к новым людям. Потенциальному партнеру потребуется масса времени, чтобы завоевать ее доверие и расположить к себе. Зато старания мужчины окупятся сторицей, ведь в итоге он получит верную и любящую супругу.

Что касается отношений с противоположным полом, Олеся — настоящий однолюб. На протяжении жизни у нее могут быть влюбленности, но искренние и глубокие чувства она способна испытать лишь к одному мужчине. Выйдя замуж, женщина всю себя отдает семейному быту: обустраивает жилище, поддерживает идеальный порядок, балует семью изысканными вкусными блюдами. Семья для Олеси — настоящая святыня. 

А еще обладательница данного имени стойко переносит жизненные невзгоды. Она просто не обращает на них внимание и четко идет к своей цели. Когда нужно, Олеся будет мягкой, а в других ситуациях — твердой и непоколебимой. Это настоящая Женщина с большой буквы!

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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