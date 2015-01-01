Как расстаться с парнем по смс, не обидев его: подробная инструкция
Зачастую сложно сказать парню о том, что вы хотите прекратить отношения. Но если они изжили себя, приходится брать инициативу в свои руки. Тем, кто не желает встречаться лично, современные технологии позволяют расстаться дистанционно. Например, по смс. Рассказываем, как и что написать, чтобы максимально облегчить болезненный процесс.
Составляем примерный план
Выбирая такой способ разрыва отношений, будьте готовы к тому, что друзьями вы вряд ли останетесь. Скорее всего, бывший партнер будет очень обижен и зол. И все из-за того, что не расставили точки над «i» при личной встрече.
По сути, смс — лишь констатация факта с минимальными пояснениями. Поэтому важно детально продумать текст. Написать: «Извини, мы расстаемся», — нельзя. Молодой человек ожидаемо начнет задавать вопросы, которых вы как раз и хотите избежать, раз выбрали такой способ разрыва отношений.
Итак, что должен включать примерный план прощального сообщения:
имя парня;
констатация факта разрыва отношений;
причины вашего решения;
извинение;
просьба вас понять и больше не беспокоить.
Как написать смс о расставании
Выполняя первый пункт нашего плана, не употребляйте уменьшительно-ласкательных имен типа «Димочка», «Стасик» и т. д. Также избегайте слов «зайчик», «солнышко» и то.мк подобных прозвищ. Возможно, вы просто хотите смягчить горькую пилюлю. Но парень может подумать, что еще не все потеряно.
Озвучивает факт расставания
Далее необходимо озвучить сам факт расставания. Вот примеры прощального текста:
«Я долго думала и поняла, что продолжать наши отношения бессмысленно».
«Мы больше не можем быть вместе, поэтому я ухожу. Пора жить своей жизнью».
«Расставание всегда дается тяжело, но нам с тобой придется пройти это испытание».
«Нам придется расстаться. Я пишу это в смс, потому что так легче...».
«Я не готова дальше продолжать отношения, поэтому решила уйти от тебя».
Помните, что честность и искренность — ваши лучшие союзники. Напишите бывшему возлюбленному максимально душевное письмо, чтобы он проникся вашим настроением и понял необратимость ситуации.
Объясняем причину расставания
После того, как вы озвучили факт расставания, необходимо указать причину. Опять же, не забывайте о честности. Влюбились в другого — так и скажите. Скорее всего, мужская гордость не позволит бывшему парню начать выяснение отношений.
Сложнее будет с размытыми формулировками. Не стоит писать, что вы чересчур разные или не подходите друг другу. Вполне естественно, что у парня возникнут вопросы, что конкретно вас не устраивало в отношениях. Вдруг еще можно что-то исправить.
Что касается формулировки «я тебя больше не люблю», от нее следует вовсе отказаться. Нет ничего обиднее, чем услышать подобное от человека, к которому еще есть чувства.
Не стоит перечислять и все накопившиеся обиды. Во-первых, это может вызвать дальнейшую дискуссию. Во-вторых, какой смысл распинаться перед человеком, который больше не играет важную роль в вашей жизни.
Извиняемся
Следующий пункт нашего плана — вежливое извинение. Бросить сухое: «Прости!», — не наш вариант. Лучше сказать, что вам искренне жаль за ту боль, которые вы причиняете. Формулируя извинение, представьте себя на месте парня и подумайте, какие слова лучше подойдут для него.
Просим не беспокоить
В заключение послания обязательно озвучьте просьбу больше не связываться с вами. Опять же, помните о вежливости. Не стоит писать грубости в духе: «Не пиши и не звони мне больше!». Сформулируйте решительнее и спокойнее: «Мое решение окончательное. Я его не изменю, поэтому тебе не стоит пытаться меня переубедить. Давай просто забудем друг о друге и продолжим жить».
Главное правило прощальной смс
Чтобы расставание прошло по плану, не употребляйте в день отправки смс алкоголь. Вы не сможете контролировать свои эмоции, поэтому, скорее всего, напишите еще пару поэм вдогонку. Главная фишка последней смс как раз в том, что после нее контакты полностью обрываются. В противном случае, вы рискуете ввязаться в диалог и выдумывать новые слова для расставания.
Краткость — сестра таланта
Если понимаете, что вашим вежливым смс роман не закончится, а кавалер так просто не откажется от отношений, нужно действовать более радикально. Например, напишите ему:
«Я решила уйти от тебя. Не ищи меня».
«У меня появился другой. Прости и прощай навсегда».
«Я начала другую жизнь и тебе в ней нет места».
После сообщения рекомендуем поменять номер телефона, с от старой sim-карты избавиться. Самый надежный вариант — ненадолго уехать из города.
Источник: www.allwomens.ru/zen