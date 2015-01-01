Как расстаться с парнем по смс, не обидев его: подробная инструкция

Зачастую сложно сказать парню о том, что вы хотите прекратить отношения. Но если они изжили себя, приходится брать инициативу в свои руки. Тем, кто не желает встречаться лично, современные технологии позволяют расстаться дистанционно. Например, по смс. Рассказываем, как и что написать, чтобы максимально облегчить болезненный процесс.Составляем примерный планВыбирая такой способ разрыва отношений, будьте готовы к тому, что друзьями вы вряд ли останетесь. Скорее всего, бывший партнер будет очень обижен и зол. И все из-за того, что не расставили точки над «i» при личной встрече.По сути, смс — лишь констатация факта с минимальными пояснениями. Поэтому важно детально продумать текст. Написать: «Извини, мы расстаемся», — нельзя. Молодой человек ожидаемо начнет задавать вопросы, которых вы как раз и хотите избежать, раз выбрали такой способ разрыва отношений.Итак, что должен включать примерный план прощального сообщения:имя парня;констатация факта разрыва отношений;причины вашего решения;извинение;просьба вас понять и больше не беспокоить.Как написать смс о расставанииВыполняя первый пункт нашего плана, не употребляйте уменьшительно-ласкательных имен типа «Димочка», «Стасик» и т. д. Также избегайте слов «зайчик», «солнышко» и то.мк подобных прозвищ. Возможно, вы просто хотите смягчить горькую пилюлю. Но парень может подумать, что еще не все потеряно.Озвучивает факт расставанияДалее необходимо озвучить сам факт расставания. Вот примеры прощального текста:«Я долго думала и поняла, что продолжать наши отношения бессмысленно».«Мы больше не можем быть вместе, поэтому я ухожу. Пора жить своей жизнью».«Расставание всегда дается тяжело, но нам с тобой придется пройти это испытание».«Нам придется расстаться. Я пишу это в смс, потому что так легче...».«Я не готова дальше продолжать отношения, поэтому решила уйти от тебя».Помните, что честность и искренность — ваши лучшие союзники. Напишите бывшему возлюбленному максимально душевное письмо, чтобы он проникся вашим настроением и понял необратимость ситуации.Объясняем причину расставанияПосле того, как вы озвучили факт расставания, необходимо указать причину. Опять же, не забывайте о честности. Влюбились в другого — так и скажите. Скорее всего, мужская гордость не позволит бывшему парню начать выяснение отношений.Сложнее будет с размытыми формулировками. Не стоит писать, что вы чересчур разные или не подходите друг другу. Вполне естественно, что у парня возникнут вопросы, что конкретно вас не устраивало в отношениях. Вдруг еще можно что-то исправить.Что касается формулировки «я тебя больше не люблю», от нее следует вовсе отказаться. Нет ничего обиднее, чем услышать подобное от человека, к которому еще есть чувства.Не стоит перечислять и все накопившиеся обиды. Во-первых, это может вызвать дальнейшую дискуссию. Во-вторых, какой смысл распинаться перед человеком, который больше не играет важную роль в вашей жизни.ИзвиняемсяСледующий пункт нашего плана — вежливое извинение. Бросить сухое: «Прости!», — не наш вариант. Лучше сказать, что вам искренне жаль за ту боль, которые вы причиняете. Формулируя извинение, представьте себя на месте парня и подумайте, какие слова лучше подойдут для него.Просим не беспокоитьВ заключение послания обязательно озвучьте просьбу больше не связываться с вами. Опять же, помните о вежливости. Не стоит писать грубости в духе: «Не пиши и не звони мне больше!». Сформулируйте решительнее и спокойнее: «Мое решение окончательное. Я его не изменю, поэтому тебе не стоит пытаться меня переубедить. Давай просто забудем друг о друге и продолжим жить».Главное правило прощальной смсЧтобы расставание прошло по плану, не употребляйте в день отправки смс алкоголь. Вы не сможете контролировать свои эмоции, поэтому, скорее всего, напишите еще пару поэм вдогонку. Главная фишка последней смс как раз в том, что после нее контакты полностью обрываются. В противном случае, вы рискуете ввязаться в диалог и выдумывать новые слова для расставания.Краткость — сестра талантаЕсли понимаете, что вашим вежливым смс роман не закончится, а кавалер так просто не откажется от отношений, нужно действовать более радикально. Например, напишите ему:«Я решила уйти от тебя. Не ищи меня».«У меня появился другой. Прости и прощай навсегда».«Я начала другую жизнь и тебе в ней нет места».После сообщения рекомендуем поменять номер телефона, с от старой sim-карты избавиться. Самый надежный вариант — ненадолго уехать из города.

Источник: www.allwomens.ru/zen