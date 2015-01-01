Новый имидж Меган Маркл разит наповал: джинсы, свитер и сапоги

Как только бывшая герцогиня Меган Маркл отказалась от королевского статуса, она кардинально изменила свой стиль одежды. Видимо девушку очень тяготил строгий дресс-код, который не предполагал никаких излишеств в виде джинс или свободных пуловеров.После неожиданного заявления герцогов Сассекских о желании проживать отдельно от королевской семьи, к паре сегодня приковано повышенное внимание прессы. Одних папарацци интересует, чем супруги планируют зарабатывать себе на жизнь, других — выбор государства, в котором они планируют жить.А вот модные издания больше всего волнуют перемены в гардеробе Меган. Ни для кого не секрет, что строгий образ молодой женщины был продиктован королевским этикетом, а теперь ей позволено гораздо больше. Также известно, что до своего взлета Маркл не могла похвастаться безупречным вкусом.Проклятие Меган Маркл: скандальная герцогиня живет с мужчинами по два годаПока делать серьезные выводы о трансформациях в гардеробе бывший герцогини рановато, но некоторые тенденции уже намечены. Как видно на недавних снимках, девушка не желает впредь наряжаться как принцесса. Например, для посещения женского центра в Ванкувере она выбрала узкие темные джинсы и светлый объемный свитер.Молодая женщина посетила учреждение в рамках личной благотворительной миссии, которой они изначально планировали заниматься с Гарри. По версии СМИ, средства, полученные от сотрудничества Меган с Disney будут направлены на аналогичные цели.

Источник: www.allwomens.ru/zen