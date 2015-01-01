Пять звёздных мужчин, которые гораздо старше своих избранниц

В обществе бытует масса предрассудков. Например, злые языки утверждают, что слишком большая разница в возрасте между мужем и женой не сулит ничего хорошего. Представляем 5 звёздных пар, в которых мужчины гораздо старше избранниц. Они успешно разрушают сложившиеся стереотипы и доказывают, что возрастных рамок для любви не существует.Владимир ЕпифанцевПеред тем, как встретить молодую избранницу, актер был женат на Анастасии Веденской. К сожалению, семейный союз не задался. Супруги много лет не жили вместе, а год назад наконец объявили об официальном разрыве.Совсем скоро Владимир представил общественности новую пассию. Ей стала юная девушка по имени Юлия. Разница в возрасте у влюбленных составляет 23 года. Конечно, сплетники не прекращаются судачить о том, что Владимир и Юлия смотрятся как отец с дочерью. Но это не мешает паре наслаждаться друг другом.Александр Гордон20-летняя Нозанин Абдулвасиева была обычной студенткой театрального вуза. Девушка заработала широкую популярность после того, как в СМИ просочились новости о ее замужестве. Избранником красотки стал сам Александр Гордон. Телеведущий не устоял перед обаянием начинающий артистки. Пара находится в браке более 5 лет и о разводе не помышляет, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.Топ-5 самых красивых актрис СССР, по которым все мужчины сходили с умаАлександр МоховНесколько лет назад актер в очередной раз женился. С будущей супругой Александр познакомился на съемках фильма. Избранницей артиста стала молодая украинская актриса Ирина Огородник.Ради красавицы Мохов оставил семью. Недолго думая, пара узаконила свои отношения. Ирина младше супруга почти на 30 лет. Однако она уверяет, что совершенно не ощущает разницы в возрасте. Актеры очень счастливы в браке и воспитывают общего сына.Александр ГрадскийДо того, как связать себя узами брака с актрисой Мариной Коташенко, мужчина был женат трижды. Однако все предыдущие браки закончились разводом. В 2003 году продюсер познакомился с 21-летней Мариной, которая годилась ему в дочери. Разница в возрасте составляла 33 года. Пара не оформила свои отношения официально, однако они и по сей день вместе. Можно сказать, что проверку временем этот союз точно прошел.Самая красивая женщина СССР: 68-летняя Ирина Алферова восхитила цветущим видомДмитрий ДибровВ искренность чувств 50-летнего телеведущего к 18-летней модели Полине не верил практически никто, ведь Дибров уже четырежды был женат. Но влюбленные не обращали внимания на недоброжелателей и поженились.Супруги состоят в браке уже 10 лет. За это время Полина родила мужу троих детей. Пара даже сняла фильм о своих отношениях. Несмотря на внушительный семейный стаж, Полина и Дмитрий не перестают признаваться друг другу в любви.

Источник: www.allwomens.ru/zen