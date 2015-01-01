Кабачки, в чем заключается их польза для здоровья
Известно, что вопросы оздоровления с помощью натуральных продуктов сейчас актуальны, как никогда. В этой публикации можно узнать, какая польза кабачка для здоровья, каков биохимический состав кабачков. Можно также прочесть о том, можно ли похудеть с помощью этого лечебного диетического продукта. Статья предназначена для широкого круга читателей. Написана простым и доступным для понимания языком.
Описание
Кабачок, или Cucurbita pepo var. giromontina — это однолетнее травянистое пищевое растение. Стали использовать этот продукт в пищу древние индейцы из Америки, если верить научным трудам. Колонизаторы во главе с Христофором Колумбом, взяли семена кабачков на свои каравеллы в качестве трофейного груза. Итак вместе с томатами, картофелем и авокадо кабачки прибыли в Старый Свет.
Биохимический состав продукта
В продукте есть целительные витамины С, А, Е.
Биохимики проводили множество опытов, пытаясь понять исцеляющие от многих недомоганий возможности витаминов группы В. Они обнаружили, что витамины группы В делают волосы блестящими, восстанавливают нервную систему, убирают желчность. Причем из витаминов группы В есть тиамин и рибофлавин, а также фолиевая кислота.
Здесь нашли много минералов — магния, снижающего риск заболеваний ЖКТ, калия (лат. Kalium), много в кабачке влияющего на рост костной ткани кальция. Тут обнаружили и медь, которая тоже нужна организму, потому что замедляет разрушение гликогена в печени.
Есть натрий, а помимо всего прочего, железо. В продукте научные работники выявили и ещё один незаменимый элемент, который продолжает богатый перечень натуральных иммуномодуляторов. Это селен.
Польза кабачковой диеты при беременности
Неимоверно ценны кабачки при беременности, так как они могут снабдить организм женщины всеми нужными элементами, а, главное, фолиевой кислотой. Витамин С служит для будущих мамочек природным защитником от простуды. В продукте выявлен снижающий признаки токсикоза витамин Е. Это еще один плюс.
Для похудения
Можно не сомневаться, что кабачковая диета поможет женщинам достичь своей заветной мечты - похудеть на несколько килограммов. Поскольку диета с кабачками не испортит фигуру, использовать кабачок в качестве пищи можно употреблять несколько раз в неделю. Лечебный продукт для избавления от ненавистных жировых складок на талии действительно может принести значительную пользу. Ведь в организм поступают, клетчатка и витамины.
Заключение
Кабачки вкусны и питательны, в них собрана целая аптека витаминов. Противопоказания для приема кабачков в основном касаются случаев с расстройством желудка (кабачок слабит). Также сердечникам рекомендуется советоваться с врачами, прежде чем налегать на кабачки. Ведь в них рекордное количество калия.