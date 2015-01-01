7 женских качеств, которые будоражат воображение и пробуждают в мужчине чувства

Всем известна поговорка «Мужчина любит глазами», но с ней можно поспорить. Мы собрали 7 вещей, способных пробудить в представителях сильного пола лучшие чувства к женщине. Вы удивитесь, но это не милое личико и пропорциональная фигура, хотя они тоже играют немаловажную роль.Искренний смехКогда мы смеемся, организм вырабатывает эндорфины — гормоны счастья. Они дарят чувство радостного возбуждения и уверенности в себе. Мужчины сходятся во мнении, что искренне смеющаяся женщина просто обворожительна. Не будьте букой и Снежной Королевой, позвольте себе отпускать остроты и хихикать над его шутками. Добавьте в процесс общения элемент игры и веселья — он точно будет у ваших ног!БеззащитностьСовременные женщины сильны и независимы. Но в мужчинах от природы заложена потребность защищать и охранять. Конечно, сегодня нет необходимости каждый день совершать подвиги. В повседневной жизни его забота проявляется в мелочах: накинуть на вас куртку в прохладный вечер, подать руку при выходе из машины, придвинуть стул. Если вы позволяете мужчине защищать и оберегать вас, он чувствует себя Суперменом.ПохвалаНикогда не критикуйте партнера в присутствии других людей. Напротив, делайте ему комплименты и хвалите. Покажите мужчине, как вы гордитесь его достижениями и дайте понять, что останетесь рядом, даже если весь мир будет против. Расскажите возлюбленному, насколько он важен и привлекателен в ваших глазах, как он делает ваш мир лучше.М+Ж: какие имена идеально подходят друг другуЖажда приключенийЖенщина, которая умеет расслабляться и весело проводить время, — настоящая находка. Представителям сильного пола нужна не только любовница, но и хороший друг. Идеально, если все это удастся совместить в одном человеке. Поэтому принимайте активное участие в любимых занятиях мужчины: отправляйтесь вместе на рыбалку, играйте в теннис, катайтесь на велосипеде. Вы убьете двух зайцев одновременно: получите новый интересный опыт и сблизитесь со своим мужчиной.ФлиртФлирт — уникальный инструмент в любовных играх, который имеет массу вариаций. С помощью флирта можно длительное время сохранять страсть на пиковом уровне. Дайте мужчине понять, что вы всегда немного взволнованы рядом с ним, вас влечет к нему, он будоражит ваш разум.Чтобы не заскучать, постоянно ищите новые способы флирта. Пишите провокационные смс, пока он на работе, высылайте пикантные фото, радуйте мужчину разнообразными эротичными образами. Заставьте его думать о вас целый день!Счастье и уверенность в себеМужчины без ума от уверенных, самодостаточных и счастливых женщин. Отношения должны дополнять и улучшать жизнь, привносить в нее новые яркие краски. Если девушка уверена в себе и счастлива, она очень желанна. Для этого достаточно любить и ценить себя, принимать со всеми недостатками. Тогда и партнер будет поступать аналогичным образом.Три вещи, от которых женщины получают удовольствие в отношенияхТаинственностьСохраняйте некоторую загадочность и таинственность, чтобы мужчине хотелось докопаться до истины. Проявляйте свою таинственность в деликатной форме: удивите его познаниями в нестандартной области, продолжайте учиться и развиваться, имейте собственные интересы. Дайте мужчине понять, что в вас скрыто гораздо больше, чем кажется.

Источник: www.allwomens.ru/zen