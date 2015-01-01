Что нельзя делать в Петров день: приметы и запреты на 29 января

Петров день — православный праздник, который ежегодно отмечают 29 января. Еще его называют «День Петра» и «Петр-полукорм» в честь ученика Иисуса Христа и апостола Петра. В этот день церковь поклоняется его веригам — цепям, которыми будущего святого сковывали во время ареста в 42 году.А вот полукормом этот день называют по другой причине. Он показывает, сколько корма для скота осталось в амбаре и хватит ли его до весеннего выпаса. Если сена насчитывали меньше половины, то начинали экономить. В народе даже говорили: «От Петра-полукорма — половина зимнего корма» и «Постится скотина, если хозяин корму не припас». По это причине апостола Петра начали считать покровителем домашнего скота.Народные приметы на Петров деньЕсли 29 января стоит мороз — лето будет сухим и засушливым, если метет — дождливым.Северный ветер на Петров день — к ухудшению погоды и сильному морозу.Красный закат предвещает солнечные и морозные дни.В праздник Петра Полукорма ярко светит месяц и у него крутые рожки — идет мороз.10 цитат из Библии, которые дадут силы, когда тяжело на душе и хочется плакатьЧто нельзя делать в Петров день?В этот праздник наши предки следовали некоторым запретам. Так, главным считалось уважительное отношение к хлебу — на Петров день нельзя выбрасывать недоеденные кусочки.Также запрещалось:Оставлять холодильник грязными, чтобы не разозлить домового. Иначе он может отдать остатки припасов нечистой силе.Ругаться, сплетничать и лениться.Брать в руки инструменты (пилы, ножи, ножницы), которые напоминают зубы волка. В противном случае в дом придет несчастье.Оставлять места хранения продуктов пустыми, иначе оставшуюся зиму будете голодать. На полках должно быть рыба, яйца, мясо, тогда и в семье целый год будет достаток.Выходить молодым девицам из дома, пока пол не подметут. Чем больше мусора они соберут, тем больше счастья принесут в дом.Особое внимание в день Петра-полукорма уделялось птицам и животным, в том числе бездомным. Их стоило обязательно покормить, чтобы привлечь в дом счастье и достаток.

Источник: www.allwomens.ru/zen