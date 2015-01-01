в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
6
0
Нравится0

Правда ли, что бразильский орех защищает от рака и в чем его вред для организма

Andre
Правда ли, что бразильский орех защищает от рака и в чем его вред для организма
Бразильский орех пользуется популярностью во всем мире. Его ценят за приятный вкус, высокую энергетическую ценность и массу полезных элементов в составе. Из-за калорийности бразильский орех даже называют «растительным мясом». Рассказываем о положительных качествах этого продукта для нашего организма.

Химический состав бразильского ореха

Бразильский орех имеет еще два названия: южный орех или каштан Пара. Это не что иное, как семя бертолетова дерева (Южная Америка). Они растут в стручках и не являются орехами в прямом смысле слова.

Продукт содержит массу элементов:

белки;

пищевые волокна;

витамины группы В, а также витамин С и Е;

антиоксиданты;

бетаин;

флавоноиды;

жирные кислоты полинасыщенного типа.

Бразильский орех очень ценится за огромную концентрацию селена: всего 100 гр продукта содержит в 27 раз больше суточной нормы. Этот элемент известен уникальной способностью приостанавливать или полностью блокировать рост раковых клеток.

Какие семена и орехи разжижают кровь: топ-5 незаменимых продуктов

Полезные свойства бразильского ореха

Из химического состава продукта ясно, что он крайне полезен для человека. Южный орех способствует:

укреплению иммунитета;

улучшению метаболизма;

снижению АД;

повышению уровня гемоглобина и улучшению общего состава крови;

выведению солей тяжелых металлов из организма;

уменьшению концентрации «плохого» холестерина в сосудах, укреплению их стенок;

стабилизации стула;

замедлению трансформации ВИЧ в последнюю стадию — СПИД.

Каштан Пара полезен взрослым и детям. Например, у подростков он способствует активизации гормона роста, улучшает память и мыслительные процессы. 

Что касается людей преклонного возраста, бразильский орех сводит к минимуму риск развития деменции, синдрома Паркинсона и болезни Альцгеймера. Этот уникальный продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы, предотвращая развитие болезней сосудов и сахарного диабета. 

Несмотря на высокую калорийность (в 100 гр — 650 ккал), продукт способствует похудению, т. к. подавляет чувство голода. Регулярное употребление семян бертолетова дерева поможет сохранить красоту, молодость и здоровье на долгие годы. 

Орех приносит пользу и профессиональным спортсменам, так как увеличивает результативность занятий.

Особая польза для женского организма

Полезные свойства южного ореха для женщин обусловливает высокое содержание жирных кислот и селена. Они помогают замедлить процессы старения организма, оказывают общее омолаживающее действие, разглаживают морщинки, улучшают состояние волос и ногтей. А еще бразильский орех — отличный антидепрессант. 

Также Каштан Пара:

помогает нормализовать уровень гормонов у женщины;

увеличивает репродуктивный возраст, способствует созреванию яйцеклеток, повышает вероятность наступления беременности;

облегчает ПМС и симптомы климакса;

способствует развитию здорового плода у беременных;

устраняет симптомы токсикоза;

помогает бороться с послеродовой депрессией.

Бразильский орех также содержит много витамина Е, что положительно влияет на состояние кожи.

5 лучших продуктов для диабетиков

Рекомендуемая суточная доза и противопоказания

Несмотря на огромный список полезных свойств ореха, есть его можно в очень ограниченных количествах. Максимальная порция — 1-2 штуки в сутки (не более 50 гр). Этого вполне хватит, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами.

Если же съедать слишком много южного ореха, селен накопится в организме и вызовет пищевое отравление, поскольку он содержит много масла и усиливает нагрузку на ЖКТ. Также основными противопоказаниями к употреблению ореха являются индивидуальная непереносимость и наличие бронхиальной астмы. Не рекомендуется давать продукт детям младше 3 лет. 

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Здоровье женщины
Похожие новости:
Отруби пшеничные: состав, польза и вред, калорийность, как употреблять

Отруби пшеничные: состав, польза и вред, калорийность, как употреблять

Обо всем
Фундук: полезный лесной орех

Фундук: полезный лесной орех

Хозяйке на заметку
Бразильский орех: вкусно и полезно

Бразильский орех: вкусно и полезно

Хозяйке на заметку
Орех пекан: польза и применение

Орех пекан: польза и применение

Хозяйке на заметку
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* 3050-340