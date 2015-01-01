Правда ли, что бразильский орех защищает от рака и в чем его вред для организма
Бразильский орех пользуется популярностью во всем мире. Его ценят за приятный вкус, высокую энергетическую ценность и массу полезных элементов в составе. Из-за калорийности бразильский орех даже называют «растительным мясом». Рассказываем о положительных качествах этого продукта для нашего организма.
Химический состав бразильского ореха
Бразильский орех имеет еще два названия: южный орех или каштан Пара. Это не что иное, как семя бертолетова дерева (Южная Америка). Они растут в стручках и не являются орехами в прямом смысле слова.
Продукт содержит массу элементов:
белки;
пищевые волокна;
витамины группы В, а также витамин С и Е;
антиоксиданты;
бетаин;
флавоноиды;
жирные кислоты полинасыщенного типа.
Бразильский орех очень ценится за огромную концентрацию селена: всего 100 гр продукта содержит в 27 раз больше суточной нормы. Этот элемент известен уникальной способностью приостанавливать или полностью блокировать рост раковых клеток.
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Полезные свойства бразильского ореха
Из химического состава продукта ясно, что он крайне полезен для человека. Южный орех способствует:
укреплению иммунитета;
улучшению метаболизма;
снижению АД;
повышению уровня гемоглобина и улучшению общего состава крови;
выведению солей тяжелых металлов из организма;
уменьшению концентрации «плохого» холестерина в сосудах, укреплению их стенок;
стабилизации стула;
замедлению трансформации ВИЧ в последнюю стадию — СПИД.
Каштан Пара полезен взрослым и детям. Например, у подростков он способствует активизации гормона роста, улучшает память и мыслительные процессы.
Что касается людей преклонного возраста, бразильский орех сводит к минимуму риск развития деменции, синдрома Паркинсона и болезни Альцгеймера. Этот уникальный продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы, предотвращая развитие болезней сосудов и сахарного диабета.
Несмотря на высокую калорийность (в 100 гр — 650 ккал), продукт способствует похудению, т. к. подавляет чувство голода. Регулярное употребление семян бертолетова дерева поможет сохранить красоту, молодость и здоровье на долгие годы.
Орех приносит пользу и профессиональным спортсменам, так как увеличивает результативность занятий.
Особая польза для женского организма
Полезные свойства южного ореха для женщин обусловливает высокое содержание жирных кислот и селена. Они помогают замедлить процессы старения организма, оказывают общее омолаживающее действие, разглаживают морщинки, улучшают состояние волос и ногтей. А еще бразильский орех — отличный антидепрессант.
Также Каштан Пара:
помогает нормализовать уровень гормонов у женщины;
увеличивает репродуктивный возраст, способствует созреванию яйцеклеток, повышает вероятность наступления беременности;
облегчает ПМС и симптомы климакса;
способствует развитию здорового плода у беременных;
устраняет симптомы токсикоза;
помогает бороться с послеродовой депрессией.
Бразильский орех также содержит много витамина Е, что положительно влияет на состояние кожи.
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Рекомендуемая суточная доза и противопоказания
Несмотря на огромный список полезных свойств ореха, есть его можно в очень ограниченных количествах. Максимальная порция — 1-2 штуки в сутки (не более 50 гр). Этого вполне хватит, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами.
Если же съедать слишком много южного ореха, селен накопится в организме и вызовет пищевое отравление, поскольку он содержит много масла и усиливает нагрузку на ЖКТ. Также основными противопоказаниями к употреблению ореха являются индивидуальная непереносимость и наличие бронхиальной астмы. Не рекомендуется давать продукт детям младше 3 лет.
Источник: www.allwomens.ru/zen