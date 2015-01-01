Правда ли, что бразильский орех защищает от рака и в чем его вред для организма

Бразильский орех пользуется популярностью во всем мире. Его ценят за приятный вкус, высокую энергетическую ценность и массу полезных элементов в составе. Из-за калорийности бразильский орех даже называют «растительным мясом». Рассказываем о положительных качествах этого продукта для нашего организма.Химический состав бразильского орехаБразильский орех имеет еще два названия: южный орех или каштан Пара. Это не что иное, как семя бертолетова дерева (Южная Америка). Они растут в стручках и не являются орехами в прямом смысле слова.Продукт содержит массу элементов:белки;пищевые волокна;витамины группы В, а также витамин С и Е;антиоксиданты;бетаин;флавоноиды;жирные кислоты полинасыщенного типа.Бразильский орех очень ценится за огромную концентрацию селена: всего 100 гр продукта содержит в 27 раз больше суточной нормы. Этот элемент известен уникальной способностью приостанавливать или полностью блокировать рост раковых клеток.Какие семена и орехи разжижают кровь: топ-5 незаменимых продуктовПолезные свойства бразильского орехаИз химического состава продукта ясно, что он крайне полезен для человека. Южный орех способствует:укреплению иммунитета;улучшению метаболизма;снижению АД;повышению уровня гемоглобина и улучшению общего состава крови;выведению солей тяжелых металлов из организма;уменьшению концентрации «плохого» холестерина в сосудах, укреплению их стенок;стабилизации стула;замедлению трансформации ВИЧ в последнюю стадию — СПИД.Каштан Пара полезен взрослым и детям. Например, у подростков он способствует активизации гормона роста, улучшает память и мыслительные процессы.Что касается людей преклонного возраста, бразильский орех сводит к минимуму риск развития деменции, синдрома Паркинсона и болезни Альцгеймера. Этот уникальный продукт улучшает работу сердечно-сосудистой системы и поджелудочной железы, предотвращая развитие болезней сосудов и сахарного диабета.Несмотря на высокую калорийность (в 100 гр — 650 ккал), продукт способствует похудению, т. к. подавляет чувство голода. Регулярное употребление семян бертолетова дерева поможет сохранить красоту, молодость и здоровье на долгие годы.Орех приносит пользу и профессиональным спортсменам, так как увеличивает результативность занятий.Особая польза для женского организмаПолезные свойства южного ореха для женщин обусловливает высокое содержание жирных кислот и селена. Они помогают замедлить процессы старения организма, оказывают общее омолаживающее действие, разглаживают морщинки, улучшают состояние волос и ногтей. А еще бразильский орех — отличный антидепрессант.Также Каштан Пара:помогает нормализовать уровень гормонов у женщины;увеличивает репродуктивный возраст, способствует созреванию яйцеклеток, повышает вероятность наступления беременности;облегчает ПМС и симптомы климакса;способствует развитию здорового плода у беременных;устраняет симптомы токсикоза;помогает бороться с послеродовой депрессией.Бразильский орех также содержит много витамина Е, что положительно влияет на состояние кожи.5 лучших продуктов для диабетиковРекомендуемая суточная доза и противопоказанияНесмотря на огромный список полезных свойств ореха, есть его можно в очень ограниченных количествах. Максимальная порция — 1-2 штуки в сутки (не более 50 гр). Этого вполне хватит, чтобы обеспечить организм необходимыми элементами.Если же съедать слишком много южного ореха, селен накопится в организме и вызовет пищевое отравление, поскольку он содержит много масла и усиливает нагрузку на ЖКТ. Также основными противопоказаниями к употреблению ореха являются индивидуальная непереносимость и наличие бронхиальной астмы. Не рекомендуется давать продукт детям младше 3 лет.

Источник: www.allwomens.ru/zen