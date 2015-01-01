7 неочевидных признаков того, что пора обратиться к психологу
На Западе услуги психологов пользуются большим спросом – даже при возникновении мельчайших проблем люди идут к специалисту. Несмотря на это в России обращение к психологу по-прежнему некоторые считают чем-то зазорным. Увы, но некоторые жизненные ситуации настолько сбивают с пути, что человек даже начинает задумываться о самоубийстве. Чтоб не допустить самых тяжелых последствий и вновь взять свою жизнь в руки необходимо обращаться к компетентному специалисту.
Когда нужно обратиться к психологу
Психологическая помощь – это та спасительная соломинка, которая поможет человеку выбраться из своего тяжёлого состояния. Как известно, «все болезни от нервов», поэтому негативный психологический настрой может вызывать проблемы с функционированием всего организма – сердца, желудка, почек, опорно-двигательного аппарата. Психолог http://www.kovalboris.ru выявит проблему и поможет справится с ней. В таких случаях срочно нужна психологическая помощь:
- Если человеку кажется, что вся жизнь идет по кругу – это грозит депрессией. Психолог поможет изменить сложившийся сценарий, чтоб человек вновь ощутил вкус жизни.
- Когда человек не может жить без кого-то другого или же он испытывает ненависть к кому-то. Такие эмоции разрушительны для организма. В первом случае такая связь грозит тем, что человек станет недееспособным, во втором – будет срываться и злиться.
- Есть вспышки гнева. Психолог проработает ситуацию и найдет моменты, которые приводят к агрессии.
- Человек не может найти место в жизни. Специалист научит адекватно воспринимать свою жизнь.
- Есть проблемы с алкоголем, играми, едой и тому подобное. В 90% случае зависимости говорят о психологическом заболевании.
- Нет чувства страха. Деструктивное поведение говорит о неспособности контролировать свою жизнь.
- Человек стал скрытным, его ничего не интересует, он не хочет ходить на работу, учиться. Симптоматика говорит о начинающейся депрессии.
Помощь квалицированного специалиста
Психолог не поможет найти работу, убедить близких в чем-то, встретить вторую половину или сделать так, что человек больше никогда не притронется к бокалу. Но он может сделать так, что он осознает свою проблему и самостоятельно начнет предпринимать активные действия для решения.
Очень часто оказывается так, что люди находятся долгое время в депрессии, а их друзья, семья и не замечают этого. Плохое настроение или временный стресс – не повод звонить во все колокола, а вот затянувшаяся хандра, апатия, ярость, панические атаки – повод записаться на прием к психологу.