Кортизоловый жир: что это такое и как от него избавиться

Зачастую в наборе лишнего веса виноват неправильный образ жизни: низкая физическая активность и неправильный режим питания. Но это не единственные факторы, которые вызывают некрасивые «отложения» на животе и боках. Ещё можно толстеть из-за стресса. Такой жир называется кортизоловый. Однако есть 5 простых и эффективных способов от него избавиться!К чему ведет постоянный стресс?Если вы постоянно нервничайте, ничем хорошим для здоровья это не обернется. Постоянные психологические перегрузки чреваты:ожирением;нарушением режима сна — постоянной сонливостью или бессонницей;сбоями в работе щитовидной железы;ухудшением работы иммунной системы;хронической усталостью и депрессией;повышенным уровнем сахара в крови;проблемами с сердцем и сосудами.Когда вы нервничаете и переживайте, в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Он-то и способствует набору лишнего веса. Как правило, жир откладывается в области живота.Как узнать свой идеальный вес: расчет по формуле БрокаКак спастись от кортизолового жира?Выполняйте физические упражненияБез умеренных нагрузок процесс похудения будет идти крайне медленно, либо вовсе не начнется. Необходимо выбрать упражнения, задействующие максимальное количество мышц. В итоге кровь начнет циркулировать по организму быстрее, минимизируя уровень кортизола и его негативное влияние на организм. Всего три занятия в неделю по 20 минут на 15% помогут уменьшить активность гормонов стресса!Ешьте медленноКогда мы спешим или пребываем в состоянии стресса, то глотаем куски пищи буквально не жуя. Это прямой путь к отложению кортизолового жира. Не стремитесь поскорее набить желудок, когда садитесь за стол. Ешьте размеренно и тщательно пережевывайте.Откажитесь от диетЕсли постоянно сидите на диетах, уровень кортизола в организме повышается на 20%. Причина проста: отказываясь от любимых блюд, вы вгоняете организм в состояние стресса. Старайтесь не лишать себя полностью маленьких пищевых радостей — раз в неделю можно съесть любимое пирожное или шоколадку.Пейте меньше кофеЕсли в состоянии стресса употреблять много кофе, это приведет к увеличению количества кортизола в организме. Если же не представляете жизнь без этого напитка, хотя бы ограничьтесь одной-двумя чашками в день.Больше спитеПолноценный сон — один из наиболее эффективных способов борьбы со стрессом и нервными перенапряжениями. Выспавшись, вы как бы запускаете свой организм заново. Чтобы лучше заснуть, примите горячую ванну, выпейте теплого молока или чаю с ромашкой.

Источник: www.allwomens.ru/zen