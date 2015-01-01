Кортизоловый жир: что это такое и как от него избавиться
Зачастую в наборе лишнего веса виноват неправильный образ жизни: низкая физическая активность и неправильный режим питания. Но это не единственные факторы, которые вызывают некрасивые «отложения» на животе и боках. Ещё можно толстеть из-за стресса. Такой жир называется кортизоловый. Однако есть 5 простых и эффективных способов от него избавиться!
К чему ведет постоянный стресс?
Если вы постоянно нервничайте, ничем хорошим для здоровья это не обернется. Постоянные психологические перегрузки чреваты:
ожирением;
нарушением режима сна — постоянной сонливостью или бессонницей;
сбоями в работе щитовидной железы;
ухудшением работы иммунной системы;
хронической усталостью и депрессией;
повышенным уровнем сахара в крови;
проблемами с сердцем и сосудами.
Когда вы нервничаете и переживайте, в организме вырабатывается гормон стресса — кортизол. Он-то и способствует набору лишнего веса. Как правило, жир откладывается в области живота.
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Как спастись от кортизолового жира?
Выполняйте физические упражнения
Без умеренных нагрузок процесс похудения будет идти крайне медленно, либо вовсе не начнется. Необходимо выбрать упражнения, задействующие максимальное количество мышц. В итоге кровь начнет циркулировать по организму быстрее, минимизируя уровень кортизола и его негативное влияние на организм. Всего три занятия в неделю по 20 минут на 15% помогут уменьшить активность гормонов стресса!
Ешьте медленно
Когда мы спешим или пребываем в состоянии стресса, то глотаем куски пищи буквально не жуя. Это прямой путь к отложению кортизолового жира. Не стремитесь поскорее набить желудок, когда садитесь за стол. Ешьте размеренно и тщательно пережевывайте.
Откажитесь от диет
Если постоянно сидите на диетах, уровень кортизола в организме повышается на 20%. Причина проста: отказываясь от любимых блюд, вы вгоняете организм в состояние стресса. Старайтесь не лишать себя полностью маленьких пищевых радостей — раз в неделю можно съесть любимое пирожное или шоколадку.
Пейте меньше кофе
Если в состоянии стресса употреблять много кофе, это приведет к увеличению количества кортизола в организме. Если же не представляете жизнь без этого напитка, хотя бы ограничьтесь одной-двумя чашками в день.
Больше спите
Полноценный сон — один из наиболее эффективных способов борьбы со стрессом и нервными перенапряжениями. Выспавшись, вы как бы запускаете свой организм заново. Чтобы лучше заснуть, примите горячую ванну, выпейте теплого молока или чаю с ромашкой.
Источник: www.allwomens.ru/zen