Регистрация в Джойказино: зачем нужна и как сделать?
Джойказино – один из старейших в стране сервисов, на которых можно сыграть на деньги. Проект лицензирован и безопасен: служба поддержки работает круглосуточно, а о любом движении денежных средств по счёту приходят уведомления. Подобный уровень обслуживания был бы невозможен, если бы пользователи сайта не имели личные аккаунты и не вводили реальные контактные данные.
Регистрация онлайн в Джойказино
Для обучения и тестирования демо-слотов необязательно заводить профиль или входить в уже имеющийся. Но чтобы попробовать выиграть реальные деньги в Джойказино регистрация онлайн всё-таки требуется. Она не отнимет много времени. Нужно будет заполнить только 7 полей:
- электронную почту (на неё будут приходить уведомления о выигрышах, чеки транкзиций и информация для изменения пароля, поэтому следует указывать реальный и действующий адрес);
- имя (не стоит выдумывать ник или брать псевдоним, нужно указать реальное имя, ведь речь идёт о финансовых переводах);
- фамилия;
- дату рождения (сайт не допускает к участию лиц младше 18 лет, указанная информация проверяется);
- ник (будет использоваться при авторизации пользователя на сервисе);
- пароль;
- номер сотового.
Важно! Указывать недействительные данные не имеет смысла, ведь вся информация проверяется в интересах самих же пользователей казино. При обнаружении ошибки могут возникнуть сложности с выводом выигранных средств. Если же игрок неверно заполнит сразу несколько полей, то его действия могут быть расценены как попытка введения администрации казино в обман, а за это предусмотрено временное или постоянное ограничение доступа к игровым автоматам.
Также потребуется выбрать используемую валюту и согласиться с правилами сервиса Джойказино. Оба действия требуют одного клика мышкой, но есть один нюанс: после окончания онлайн регистрации невозможно изменить указанную валюту. Она будет использоваться повсеместно во всех транкзиция и переводах.
Важно! Чтобы не получилось так, что деньги на личном счёте в казино есть, а вывести их некуда – электронный кошелёк не предназначен для работы с указанной валютой – нужно ответственно подойти к последним шагам онлайн регистрации в Джойказино.
После заполнения полей и нажатия на кнопку «регистрация» на указанный почтовый ящик придёт подтверждающий код. Его нужно будет указать в соответствующей графе. Сразу после этого появится доступ к аккаунту и ко всем игровым автоматам – не только к демо-версиям, но и к тем, где игра ведётся на настоящие деньги.
Онлайн регистрация на сервисе Джойказино – способ расширить возможности. У гостей и не вошедших в свой аккаунт пользователей нет доступа к некоторому функционалу казино. Например, они не могут играть на деньги. Чтобы преодолеть препятствие достаточно заполнить 7 полей.