Имена мужчин-паразитов, которые выпьют из вас все соки

Рядом с тобой привлекательный, заботливый и любящий мужчина, но почему-то после общения с ним ты чувствуешь себя, как выжатый лимон. Знакомая ситуация? Все дело в имени вашего избранника. Итак, мы назовем 5 мужских имен, которые буквально высасывают из женщин все соки.НикитаС виду очень обаятельный и энергичный мужчина, да и общаться с ним одно удовольствие. Никита — неплохой психолог, при этом сильный, напористый и целеустремленный. Часто в душе мужчина с именем Никита колеблется в своем решении, ему тяжело что-то выбрать. Он очень ранимый, но никогда не станет подстраиваться под кого-то.Женщина, находящаяся рядом с ним, обязана будет предугадывать его желания и уметь вовремя распознавать его эмоции. Никита хитер, мастерски маскирует свои чувства, умен и эрудирован. Он умело пользуется этими знаниями при общении. Вы же после разговора с Никитой будете ощущать себя вымотанной.АндрейМужчина с этим именем довольно общительный, много о себе рассказывает, окружающие о нем отзываются очень хорошо. Общаться с ним, на первый взгляд, приятнее некуда. Но те, кто знают Андрея поближе, знакомы и с другими чертами его характера.Андрей переменчив, непредсказуем, завидует чужому успеху, считает чужие деньги, задирист и невероятно ревнив. Этот мужчина измотает вас своей абсурдностью и скандальностью. После общения с ним вы будете чувствовать себя обессиленной ощипанной курицей.РоманВсе любят жизнерадостного и отзывчивого Романа, который ценит свободу и независимость. В общении он разговорчив, эмоционален, умеет договариваться, любая тема ему по плечу. Обладает завышенной самооценкой, непредсказуем. Однако для существования и «сворачивания гор» Роману жизненно необходимы силы, которые, естественно, он возьмет у любимой женщины. Вы всю жизнь будете заботиться о нем, даже не подозревая об этом.Имена мужчин, которые чаще всего обманываютВладиславПриятный во всех отношениях мужчина, но обладает сложным и противоречивым характером. В первую очередь, Влад хорошо умеет считывать настроение окружающих. Но общаясь с ним, никогда не будешь знать, что у этого мужчины на уме.Человек с таким именем тщеславен и эгоистичен, считает, что ему все должны, хотя сам не спешит помогать другим. Любит большие скопления людей, где есть возможность подпитки чужой энергией. Если таковой возможности не имеется, начинает «тянуть» энергию с ближних, провоцируя конфликты и ссоры.НиколайВ обществе Коля зачастую человек уважаемый и авторитетный. Характер у него сложный, поскольку мужчина с таким именем самолюбив, холоден и является собственником до мозга костей. Ужиться с ним тяжело, ведь Николай вспыльчив, эгоистичен и раздражителен. Часто он зависим от алкоголя, а своими вспышками гнева может разрушить все на своем пути. Поэтому если рискнете с ним построить отношения, будьте готовы отдать Николаю все свои силы.

Источник: www.allwomens.ru/zen