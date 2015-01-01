Кто из знаков будет в фаворе у неба: гороскоп на февраль 2020

Наступивший 2020 год является високосным, а это значит, что февраль продлится на один день дольше. Что ждет в ближайшие 29 дней представителей всех знаков зодиака? Кому звезды будут благоволить, а кому придется потуже затянуть пояса и приложить все силы, чтобы удержаться на плаву?ОвенВы попадете в настоящий круговорот событий, поэтому февраль пролетит как один день. Чтобы не упустить самые важные дела, заведите ежедневник, либо делайте напоминания в смартфоне. А лучше заранее распределите все февральские мероприятия в порядке приоритетности. На первое место звезды рекомендуют поставить дела семейные.ТелецМесяц обещает быть непростым. В феврале будет немало дней, когда вам захочется все бросить и уехать в другую страну. Не поддавайтесь минутным слабостям — сейчас вам нужно собрать всю волю в кулак и довести начатое до конца. Чтобы взбодриться и улучшить мотивацию, вспомните, какие сложные задачи вам удавалось решать ранее. Крупных проектов в феврале 2020 года Быкам лучше не начинать.БлизнецыПоберегите нервную систему и прекращайте заводиться с пол-оборота. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы не возвращаться к ситуациям, которые ранее вызывали у вас бурную негативную реакцию. Иными словами, не наступайте на те же грабли. Перед сном выпейте мягкого успокоительного, примите горячую ванну, посмотрите легкую кинокомедию. Правильно питайтесь и почаще балуйте себя приятными покупками.РакПришло время пересмотреть финансовый план. Вам не придется серьезно экономить, нужно лишь максимально точно рассчитать доходы и расходы, чтобы не выйти за рамки бюджета. Если в 2020 году вы планируете зарубежную поездку или крупное приобретение, средства стоит начинать откладывать уже сейчас.ЛевВ феврале 2020 года постарайтесь больше времени проводить с самыми маленькими родственниками: детьми, племянниками, внуками и крестниками. Это касается как мероприятий развлекательного характера, так и разговоров по душам. Обязательно постарайтесь выяснить, что беспокоит ребенка, и решить эту проблему.Лотерейный гороскоп на 2020 год по знакам зодиакаДеваВ этом месяце вы будете доброй феей, которая исполняет просьбы окружающих: как близких, так и совершенно чужих людей. Взамен можете смело просить об ответной услуге. Помните, что совместными усилиями вам удастся успешно преодолеть проблемы, которые ранее казались неразрешимыми.ВесыВторой месяц наступившего года будет для вас удачным во всех сферах: как в профессиональной, так и в личной. Каждый день будет загружен по полной, поэтому не удивляйтесь, что к вечеру вы как выжатый лимон. Но это приятная усталость. Звезды говорят, что февраль будет для Весов определяющим в этом году. Поэтому постарайтесь зарядиться позитивом и смело беритесь за текущие дела.СкорпионСтарайтесь не говорить лгать окружающим, даже если искренне уверены в том, что это будет во благо. Такой поступок может обернуться для вас крупными неприятностями. Чтобы февраль прошел в позитивном ключе, астрологи рекомендуют Скорпионам быть максимально честными и открытыми, жить и вести дела строго по совести.СтрелецВ течение месяца нашу голову будут посещать самые разнообразные мысли. Велика вероятность столкнуться с бессонницей. Чтобы сохранить душевное спокойствие, прекратите нервничать по пустякам. Начните, наконец, правильно питаться и побольше гуляйте на свежем воздухе.КозерогХолода последнего зимнего месяца компенсируйте теплотой в душе и уютом в доме. Уделите повышенное внимание досугу: старайтесь сделать отдых максимально интересным и насыщенным. Не жалейте времени на разговоры по душам с близкими людьми.ВодолейНе обижайтесь на людей, которые делают вам замечания или высказывают какие-то претензии. Постарайтесь найти в словах рациональное зерно и исправить недочеты. Сами же будьте максимально лояльны, не критикуйте и не обижайте окружающих. Если перед вами стоит выбор: говорить или слушать, — выберите второе.РыбыОбратите внимание на свое здоровье, в особенности на хронические заболевания. Они могут обостриться в любой момент, что надолго выведет вас из строя. Чтобы не допустить этого, пройдите профилактический медицинский осмотр. Не злоупотребляйте алкоголем и прислушивайтесь к своему организму.

Источник: www.allwomens.ru/zen