Счастливые числа: лотерейный гороскоп на 2020 год по знакам зодиака

Мечтаете выиграть крупную сумму денег? Тогда обязательно прислушайтесь к звездам и прочтите лотерейный гороскоп на 2020 год. Звёзды расскажут о счастливых числах для каждого знака зодиака на текущий период времени, поведают об изменениях материального плана, которые ждут вас в будущем ближайшем будущем.ОвенВ начале года вы будете ощущать некоторую нехватку денежных средств. Не расстраивайтесь, черная полоса рано или поздно закончится. Чтобы поскорее изменить ситуацию в лучшую сторону, начните контролировать свои расходы. Если хотите выиграть в лотерею, заполните ее числами 20, 28, 29, 34, 35.ТелецПроанализировав финансовую сторону с твоей жизни, вы с легкостью отыщете новые резервы для экономии. В течение года следите за тем, чтобы расходы были разумными и обдуманными. Выбирайте только проверенных продавцов, иначе можете нарваться на мошенников. Ваши счастливые числа в этом году: 18, 22, 23, 26, 31. Можете использовать их для участия в лотерейных розыгрышах.БлизнецыВ феврале рекомендуем сформировать прочные деловые связи, желательно, с иностранными партнерами. Это принесет вам большие дивиденды и позволит жить безбедно весь текущий год. Так как Близнецы от природы достаточно экономны, проблем с деньгами в 2020 году у них не предвидится. Удачные числа: 11, 21, 27, 31, 35.РакЭтот год будет полон рутинных трудов: составления различного рода отчетности, произведения расчетов и возни с документами. Тщательно обдумывайте и анализируйте каждое свое действие, чтобы не допустить промаха. Ошибки чреваты крупными финансовыми потерями. Счастливыми числами для Раков в 2020 году будут 11, 13, 14, 15, 33.Самый сильный знак зодиака: кто он?ЛевВ феврале приготовьтесь к тому, что вас будут преследовать различного рода сложности, способные перевернуть спокойную и размеренную жизнь с ног на голову. Если не хотите испытывать финансовые проблемы, рекомендуем озаботиться поиском дополнительного источника дохода. Числа удачи для Львов на текущий год: 1, 15, 25, 28, 35.ДеваВ целом, год будет удачным: Девам удастся преодолеть все неприятности и заработать внушительную денежную сумму. Возможно, средств хватит на открытие собственного бизнеса. Главное правило — четко планировать расходы и не бросать деньги на ветер. Если играете в лотерею, поставьте на числа 13, 15, 29, 30, 32 — точно не ошибетесь.ВесыВ этом году вы станете еще ближе к своей мечте, но это потребует внушительных материальных расходов. Совершая крупную покупку, тщательно проверяйте документы, чтобы не стать жертвой аферистов. Удачу Весам в 2020 году сулят числа 9, 12, 16, 29, 33.СкорпионПересмотрите свои источники поступления денежных средств. Пришла пора задуматься об открытии собственного дела! А помогут вам в этом числа 3, 16, 23, 34, 35.Женщины каких знаков зодиака будут купаться в деньгах в 2020 годуСтрелецВаши желания, как обычно, бегут далеко впереди возможностей. Поэтому звезды рекомендуют Стрельцам озаботиться поиском новых источников дохода. Зима 2020 — самое время для новых начинаний! Удачу вам принесут числа 5, 12, 28, 29, 35.КозерогТрезво оценивайте свои ресурсы и помните о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Зарабатывайте деньги честным путем, не поддавайтесь соблазну сорвать большой куш, ввязавшись в сомнительное предприятие. Вы добьетесь успеха, если будете почаще использовать сочетание цифр 10, 25, 27, 29, 30.ВодолейХорошенько распланируйте расходы, чтобы в конце года не оказаться по уши в долгах. Живите размеренно и скромно, без излишеств. Или купите лотерейный билет с числами 1, 6, 25, 28, 29.РыбыВ новом году вы сможете вытянуть счастливый билет и кардинальным образом изменить свою жизнь. Самое главное — выбрать правильное направление в карьере. Это принесет не только внутреннее удовлетворение, но и хорошее финансовое положение. Ваши числа удачи на весь год: 6, 10, 28, 34, 36.

Источник: www.allwomens.ru/zen