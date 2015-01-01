15 хитростей, которые помогут понравиться окружающим

Тебя пригласили на вечеринку в незнакомую компанию и ты стесняешься? Есть несколько проверенных способов, которые помогут стать настоящей звездой и получить приглашение на все следующие мероприятия.Запомни каждогоЗнакомство на вечеринке — вещь обычная. Но даже несмотря на громкую музыку и огромное количество людей вокруг, постарайся запомнить имя каждого человека, с кем общался. Например, Дейл Карнеги, всемирно известный психолог, уверен в том, что если человек продемонстрирует знание твоего имени после знакомства, то войти с ним в контакт будет намного проще.Контролируйте себяЕсли будете слишком эмоционально общаться с гостями, то, вероятнее всего, оттолкнете их от себя. Проявлять эмоции нужно очень сдержанно. Чтобы произвести приятное впечатление на оппонента, нужно быть доброжелательными, улыбчивыми, делиться радостными эмоциями.Умейте слушатьОбщение — двусторонний процесс. Вы не только доносите информацию до другого человека, но и выслушиваете собеседника. Поэтому вникните в суть разговора и слушайте, кивая в нужных местах. Такой метод называется «активным слушанием», и представляет собой ни что иное, как проявление внимания, которое часто используется в психотерапии. Так вы продемонстрируете собеседнику, что не только разделяете его чувства, но и сочувствуете ему.Невербальные средства общенияНапример, способ отзеркаливания собеседника при помощи копирования его жестов, поз и манеры разговора позволяет человеку думать, что вы словно родственные души. Однако этим методом увлекаться не стоит. Просто постарайтесь не потерять зрительный контакт. Если человек разговаривает с вами, хотя бы иногда смотрите ему в глаза. В меру добавляйте к своему общению улыбку, жесты, кивки.Три вещи, от которых женщины получают удовольствие в отношенияхОбратная связьЕсли хотите продемонстрировать собеседнику, что действительно заинтересованы разговором, обязательно вспомните тему, которую обсуждали ранее. Например, когда-то ваш коллега рассказывал о том, что его машину задел бампером на парковке проезжающий автомобиль. Поинтересуйтесь, удалось ли ему выйти из этой ситуации победителем. Во сколько обошелся ремонт? Был ли наказан нарушитель?Хвалите собеседникаНе нужно путать похвалу и лесть. Здесь важно не переборщить, так как подхалимов в компаниях не очень любят. Люди, которые общаются с вами, на самом деле жаждут одобрения. Поэтому искренне восхититесь поступкам, работой, приложенными усилиями. И тогда вы станете приятным собеседником.Минимум критикиСовсем обойтись без критики невозможно, в таком случае ваше сообщение будет выглядеть очень слащаво. Однако критику можно высказывать деликатно и аккуратно. Для этого используется специальная техника так называемого «сэндвича». Критические замечания нужно снабдить положительными эмоциональными трактовками, тогда человек не обидится на высказанный вами негатив, и отнесется к замечанию по существу.Вносите предложенияРазговаривать в приказном тоне, особенно с малознакомым человеком, не лучшая затея. Поэтому стоит использовать доброжелательный тон просьбы или предложения. Например, вместо «подай мне вон тот бокал» используйте «пожалуйста, ты не могла бы мне подать вот этот бокал».Больше живых эмоцийЕсли вы уверены в себе и ведете себя естественно, то у людей не возникает неприятных ощущений от общения с вами. Однако, если будете лезть из кожи вон, то они могут это заметить. Забудьте о заносчивости, будьте доброжелательны с другими.Станьте рассказчикомКогда в разговоре повисает пауза, необходимо чем-то ее заполнить. В такой момент пригодятся веселые и интересные истории. Но для того, чтобы они произвели нужный эффект, научитесь их правильно рассказывать: снабжайте нюансами, делайте акценты на интересных моментах.7 женских качеств, которые будоражат воображение и пробуждают в мужчине чувстваЗабудьте о телефонеПровести время в гаджете вы всегда можете дома. А раз пришли на вечеринку, значит жаждете общения. Поэтому старайтесь как можно меньше смотреть на экран и больше внимания уделять людям.Не бойтесь спрашиватьВы впервые оказались в незнакомом доме или квартире? Не бойтесь спросить, где находится уборная, где можно покурить или уединиться для важного телефонного звонка. Вежливо уточняя те или иные моменты, демонстрируйте человеку, что уважаете его.Не используйте клишеСкучные люди не интересны — как бы хорошо они не выглядели, уже через 5 минут от них в ужасе убегают. Не будьте предсказуемым. Общайтесь с человеком, словно берете у него интервью. Не задавайте простые заученные вопросы, а, напротив, будьте ироничны, веселы, проявляйте как можно больше эмоций.ИнтересуйтесьЗадавая вопросы, делайте это максимально искренне. Человек почувствует интерес с вашей стороны и ответит взаимностью.Будьте объективныЗабудьте о предвзятости. Не делите мир только на черное и белое. Помните, что всегда есть оттенки, нюансы. Не нужно отчаянно спорить с окружающими — попробуйте поставить себя на место этих людей и таким образом прийти к компромиссу.Применяйте эти хитрые методики каждый день. Они позволят вам завести много новых друзей, а ещё получить массу положительных эмоций.

Источник: www.allwomens.ru/zen