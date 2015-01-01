Ива или яблоня: кто ты по гороскопу друидов?

Друиды верили в силу солнца и природы, наделяющие растения магическими свойствами. Они составили свой гороскоп, основой которого является связанный с разными деревьями годичный цикл. Друиды считали, что в зависимости от того, в какой период родился человек, ему покровительствует конкретное дерево. Сегодня гороскоп друидов применяется для трактовки личностных качеств. Он может рассказать о наших сильных и слабых сторонах, об отношениях с другими людьми и возможными неурядицами.Кто ты по гороскопу Друидов?Определить свой знак по гороскопу друидов очень легко по дате рождения. Всего их 22. Узнайте, к какому из знаков вы относитесь.Яблоня (23-31 декабря; 25 июня - 4 июля)Яблони отличаются повышенной чувствительностью и сентиментальностью. Для них очень важны семейные ценности. Обычно это хорошие матери и супруги. От природы они наделены умением радоваться жизни. Также это люди, которые не слишком переживают о мнении других и не склонны к предрассудкам.Ель (1-11 января; 5-14 июля)Ель или пихта часто отличается внешней красотой. Это достаточно консервативные люди, чтущие традиции. Также они бывают чрезмерно требовательным и капризными. Ели придирчивы при выборе круга общения. Но дружить и уживаться с ними достаточно тяжело.Вяз (12-24 января, 15-25 июля)Вяза отличает простота, причем как внешняя, так и внутренняя. По своей сути эти люди очень постоянны. Дело жизни они обычно выбирают раз и навсегда. К людям и вещам они также сильно привязываются. Вся жизнь такого человека обычно четко расписана и разложена по полочкам. Чтобы покорить женщину или мужчину-Вяза, нужно по максимуму быть проще.Кипарис (25 января - 3 февраля, 26 июля - 4 августа)Кипарисы часто являются двойственными натурами. А вот принципы у них весьма правильные и простые. В жизни они ценят счастье, не придавая особого внимания финансам или успеху. Они всегда стараются минимизировать проблемы и сделать жизнь максимально радостной.Тополь (4-8 февраля, 5-13 августа)Обычно это достаточно оптимистичные люди, которые могут найти выход из любой неприятной ситуации. В жизни им важна поддержка со стороны близких, их любовь и внимание. Женщины этого типа очень ценят собственную красоту и боятся ее потерять.Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)Представители этого знака часто сочетают внешнюю красоту и внутреннюю силу. Окружающих привлекает их умение сохранять самообладание в любой ситуации. С мнениями Кедров всегда считаются. Хотя сами они не нуждаются в восхищении, тем не менее делают все, чтобы заслужить его. Нередко они склонны к крайностям.Сосна (19-28 февраля; 24 августа - 2 сентября)Сосна всегда находится в центре внимания. Она любит жизнь и ценит мелочи, создающие уют. Представители знака обожают окружать себя всем красивым, склонны к перфекционизму, но иногда пускаются во все тяжкие.Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)Ивы привлекают своей оригинальностью, загадочностью и шармом. Они артистичны, бывают хорошими манипуляторами. Иногда склонны к страданиям, в том числе и на почве любви.Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)Это милые и приятные люди, умеющие привлекать к себе внимание и производить впечатление. Они хорошо разбираются в психологии других людей, но часто не понимают себя самих. Часто это талантливые представители творческих профессий.Лиственница (22-31 марта; 24 сентября - 3 октября)Часто это неприметные люди, которые могут очаровать в основном тех, кто общается с ними уже долго. Они молчаливы и не любят спорить, при этом, всегда имеют свой взгляд на вещи и обладают хорошей интуицией. Липы терпеливы, но если уж выйдут из себя, окружающим не позавидуешь.Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)Рябина любима всеми и является желанным гостем в любой компании. Это обычно очень милые люди с хорошим характером и приятной внешностью. Они дружелюбны, отличаются самоконтролем и умеют найти общий язык с любым человеком.Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)Активные и любознательные люди, которые любят жизнь и обожают приключения. Они могут казаться слишком странными или экстравагантными, но никогда не остаются без внимания. Характерная черта Кленов — специфическое чувство юмора.Орех (21-30 апреля; 24 октября - 2 ноября)Орехов нельзя назвать цельными натурами. С одной стороны они милые и преданные, с другой — весьма капризные, непредсказуемые и эгоистичные. Но это все в основном актуально тогда, когда кто-то затрагивает их интересы.Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)Милые, общительные, дружелюбные люди, притягивающие окружающих и делящиеся своим позитивом. При этом они очень ранимы и чувствительны, хотя и стараются это скрыть. Как правило, об их слабостях знают лишь самые близкие.Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)Это люди, которые подкупают своей честностью и откровенностью. Часто это те, кто защищает угнетенных и борется за справедливость. Для них характерна огромная жизненная сила и мощная энергетика, и, несмотря на все, они любят жизнь.Ясень (25 мая - 3 июня; 22 ноября - 1 декабря)Ясени достаточно самодовольные, поскольку окружающие постоянно говорят им об их достоинствах. Они требовательны и эгоцентричны, часто ставят себя выше других. Горды и независимы, ценят свои желания в первую очередь.Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)Весьма тщеславные люди, которым требуется постоянное признание их заслуг. Нередко смотрят на окружающих свысока, но в глубине души все же сохраняют нежность и ранимость.Инжир (14 июня; 12-20 декабря)Люди, которые всегда выделяются из толпы, причем как внешностью, так и характером. Они стараются избегать различных проблем и сложностей, но вот получается у них это не всегда. Эмоционально непредсказуемы и непостоянны, любят с головой погружаться в приключения или в творчество.Дуб (21-22 марта)Сильные и энергичные, но иногда слишком твердые люди. Их обычно чаще уважают, чем любят. Они гордые, не прощают слабости ни себе, ни другим. Уделяют много внимания своему здоровью.Береза (24 июня)Гибкие и мягкие люди с хорошими манерами. Они спокойны и деликатны, не терпят подлости и интриг, любят создавать атмосферу уюта и радости.Олива (23-24 сентября)Оливы любят тепло не только в погоде, но и в жизни. Они очень мирные и всей душой ненавидят конфликты.Бук (21-22 декабря)Для представителей этого символа характерно очень хорошее здоровье. Они обычно во всем добиваются успеха. Но если кто-то посягает на то, что им дорого, могут становиться невыносимыми.Верить или не верить гороскопу друидов, решать только вам. В любом случае, знак является лишь указателем на сильные и слабые стороны человека и может помочь понять, на что обращать внимание и с чем стоит работать.

Источник: www.allwomens.ru/zen