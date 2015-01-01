Принц Гарри наконец-то сознался, почему покинул королевскую семью

Мировая общественность до сих пор в шоке от заявлений любимого принца Гарри: через соцсети он отказался от права наследовать трон. Решение далось ему непросто, свой поступок он объяснил любовью к своей супруге Меган Маркл и сыну Арчи.«Я не хочу, чтоб они прошли через то же, что и я в своем детстве!» — заявил герцог Сассекский.Впервые после отречения, супруги вышли в свет: они посетили конференцию, организованную JPMorgan, при инвестиционном саммите в Майами. Само мероприятие проходило в закрытой обстановке. Очевидцы и участники этого саммита сообщили, что на сцену была приглашена Меган Маркл для короткой речи. Она призналась в любви к своему мужу и после этого передала ему слово.Надо же как-то деньги зарабатывать: супруга принца Гарри Меган Маркл заключила контракт с DisneyГарри поднялся на сцену и рассказал присутствующим, что обеспокоен вопросами своего психического здоровья. На протяжении нескольких лет ему пришлось проходить курсы реабилитации и плотно работать с психологом. Гарри было очень сложно восстановиться после главной трагедии в своей жизни — смерти матери, принцессы Дианы (которая погибла в 1997 году в автокатастрофе). В результате этой потери детство принца было весьма нелегким.Именно поэтому Гарри и решился на важный шаг — отречение от престола. Королевские обязанности требуют определенной степени публичности и открытости информации. Своих супругу и сына герцог Сассекский хочет держать подальше от публики и не дать им пережить то, что он пережил в детстве. Некоторые источники информации сообщают, что на его решение повлияла его жена, которая не нашла общего языка с другими членами династии и не смогла принять требования Букингемского этикета.Проклятие Меган Маркл: скандальная герцогиня живет с мужчинами по два годаРешение уйти из королевской семьи далось принцу очень нелегко. При этом отметим, что титулы Принца (он наследуется по «праву крови» при рождении), Герцога Сассекского (был подарен на свадьбу бабушкой), барона Килкила и графа Дамбартона у Гарри сохраняются.Сейчас супруги решают вопрос с местом жительства. Они рассматривают возможность остаться в Канаде, на родине Маркл, либо вернуться в Великобританию. Не исключено, что Гарри и Меган будут жить на два дома.

Источник: www.allwomens.ru/zen