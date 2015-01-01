О чем нельзя говорить перед сном: 15 запретных слов

Порой день не задается с самого утра. Почему так происходит? Сейчас разберемся! Некоторые слова обладают сильной энергетикой, которые могут притянуть то, о чем мы думали или говорили. Это не только может привести к бессоннице, но и навлечь на ваш дом и семью настоящую беду. Итак, о чем не стоит говорить перед тем, как отправиться на боковую?Какие слова нельзя произносить перед сном?Золото — не произносите это слово в вечернее время, оно может способствовать возникновению агрессии, злобы во сне или при пробуждении. Энергетика этого драгоценного металл, имеет огромный эмоциональный заряд, поэтому слово содержит большой потенциал. Лучше не говорить о золоте по вечерам.Оружие — несет негативную энергетику, которая способствует пробуждению нетерпимости и агрессии. Не употребляйте это слово не только в вечернее время, но и в повседневной жизни, если хотите избежать конфликта с окружающими.Ключи — слово перекрывает энергетический поток, который относится к денежному каналу. Вроде бы не опасное слово, но не стоит его произносить перед сном, иначе рискуете лишиться материального благополучия. Еще не стоит говорить его при значительных сделках, крупных приобретениях или серьезных тратах.Кровь — это настоящая магическая эссенция, с помощью которой делают различные привороты и обряды, способные навредить или помочь человеку. Сказав это слово вечером, велик шанс ощутить усталость и даже получить телесные повреждения, как минимум удариться, порезаться.Болезни — само слово неприятное, и мы не хотим сталкиваться с его последствиями. Произнести его вечером — значит увеличить риск заболевания. А все из-за того, что слово способно воплотиться в реальность. Укрепляйте свой иммунитет, чтоб не оказаться в этом положении и не думайте о плохом.Черт, дьявол, сатана — все слова несут в себе чертовщину. Говорить их после захода солнца не рекомендуется, это сулит привлечением бесовщины в дом. Такие слова могут повлиять не только на ваше состояние, но и поспособствовать подселению злых сил в вашу жизнь, что негативно скажется на всей семье.Смерть — это слово очень негативное и несет темную силу. Сказав его в ночь, можно притянуть кошмары, которые повлияют на дальнейший ваш день и настроение. Само слово несет огромную разрушительную энергетику.Веник, пылесос — вроде простые слова и подозрительного ничего быть не может. Про чистоту и уборку, работу по дому. Но не все так безобидно, как кажется. Эти слова произнесенные вечером сулят проблемы на рабочем месте. Есть совет — не применять рабочий инвентарь в позднее, темное время суток без особой необходимости. Это поможет уйти от проблем и неприятностей.Барабашка, домовой, кикимора — дома возникнут мелкие проблемы, и если с домовым вы можете наладить контакт, просто подкормив его, то с другими нечистями лучше вообще не связываться. Дабы воцарилась гармония в доме, не стоит говорить такие слова не только вечером, но и днем. Велик риск возникновения жилищных проблем.Глупость — не стоит упоминать накануне важного дела, а то вы действительно можете «поглупеть» и выглядеть неловко. И вообще лучше почаще избегать этого слова в повседневности. Оно явно не принесет уверенности в себе, а только сделает рассеянным и разболтанным.Война — это слово, также как и смерть, негативное, с отрицательной энергетикой. Исключите его из вашего лексикона, иначе оно грозит вам заболеваниями, причем с большой скоростью осложнения недугов.Страх, ужас — очень сильные слова, которые, упомянутые в поздний час, могут привести к беде и неприятностям для вашего дома. Обезопасьте себя и родных с помощью оберега, положительных мыслей, хороших действий, положительных эмоций и настроения. За оберегом лучше всего обращаться только к проверенным специалистам, во избежание неприятностей и неприятных снов.Бедность, провал — эти слова несут характерный, негативный окрас, который может спровоцировать проблемы в бизнесе или кражу личного имущества. Не произносите эти слова перед сном. И лучше всего сделайте заговор на успех в делах.Как снять порчу на неудачу и невезение: 3 самых действенных способаВедьма, колдун, экзорцист — лучше не тревожить духов и ментальный мир, чтобы из-за эффекта бумеранга они не потревожили вас.Порча — важно не только с осторожностью относится к этому слову, но и не пытаться ее навести. Каждый, кто наводил порчу на другого человека, рано или поздно сталкивался с расплатой. Чтобы не рисковать и не притянуть отрицательную энергию, лучше всего не вспоминать это слово, тем более после захода солнца.Слово — не воробей. Всегда нужно думать над тем, что говоришь. Как плохие слова могут принести негатив, так и хорошие могут изменить жизнь к лучшему. Желаем вам удачи!

Источник: www.allwomens.ru/zen