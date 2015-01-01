Как отметить День святого Валентина: 10 оригинальных идей

14 февраля — это день, когда волшебство любви буквально витает в воздухе и дарит романтичное настроение как влюбленным, так и тем, кто все еще ищет свою половину. Не бывает плохих праздников — бывают праздники, которые плохо отметили, поэтому стоит составить четкий план на Валентинов день, чтобы зарядиться энергией счастья и порадовать самых близких.10 идей, где и как отметить День всех влюбленныхПри составлении планов на День святого Валентина важно учитывать не только свои желания, но и вашей второй половины. Если никакие идеи в голову не приходят, можно воспользоваться уже готовым списком.Дружеские посиделкиЕсли в вашей компании друзей очень много парочек, то это хороший повод собраться всем вместе и повеселиться. Пусть каждая пара несет ответственность за определенное дело: кто-то готовит праздничный стол, кто-то продумывает сценарий и конкурсы, кто-то украшает помещение. Такие дружеские посиделки можно провести в уютном баре или у кого-нибудь дома. А после веселого празднования можно всем вместе отправиться на каток, горку или в кинотеатр.В торговом центреДовольно необычный способ провести 14 февраля, но при этом он не лишен доли романтизма. Отправляйтесь в торговый центр и на полчаса разойдитесь в разные стороны. За это время необходимо приобрести подарок, который подходит вашей второй половине. Это может быть игрушка, сувенир, украшение или книга. Затем встретьтесь в кафе, подарите друг другу презенты и расскажите, почему выбрали именно эту вещь.Романтическое путешествиеТем, кто не может усидеть на месте, советуем отправиться со своей второй половинкой в головокружительное приключение. Пунктом назначения может быть как волшебный Париж, так и более бюджетный, но не менее красивый Калининград. Главное — это ощущение единства, когда вы вдвоем гуляете по улицам чужого города, признаетесь друг друга в любви и делите самые лучшие моменты. Такое 14 февраля оставит приятные воспоминания, а со временем сможет стать очень хорошей традицией.Как поздравить парня с Днем святого ВалентинаНа работеБывает, что День святого Валентина выпадает на рабочий день, а вырваться из офиса или с учебы не представляется возможным. Однако это не повод расстраиваться. Ваши коллеги ведь тоже остались без празднования, так почему бы не превратить грусть в торжество? Придумайте интересные конкурсы, вручите друг другу валентинки и символические подарки. Можно даже поиграть в фанты, где в одном из заданий нужно будет громко признаться в любви своим коллегам.Любовь на порогеЕсли так случилось, что в День святого Валентина вы остались без второй половины, не стоит зарываться под одеяло и плакать. Можно встретиться с близкими друзьями в кафе или сходить с ними на концерт. Веселые посиделки с пиццей и романтическими комедиями, а также гадания на любовь дома никто не отменял! Девичник на 14 февраля — это потрясающий способ отпраздновать день влюбленных.Тематический вечерКогда кажется, что за долгие годы отношений вы отпраздновали Валентинов день всеми возможными способами, значит пришло время тематической вечеринки. Здесь вы можете дать своему воображению разгуляться. Подберите костюмы, еду, музыку и оформление, опираясь на сюжет любимого фильма или игры. Это может быть как вечер-сюрприз для второй половины, так и заранее запланированное мероприятия.День, когда мечты сбываются14 февраля — это день, когда можно реализовывать все ваши мечты и желания! Если вы и ваша вторая половина давно мечтали о прыжке с парашютом, полете на воздушном шаре, прогулке на лошадях, посещении аквапарка, то смело бронируйте себе места. Яркие воспоминания и эмоции только сблизят вас и подарят незабываемое чувство восторга.Поздравления с Днем святого Валентина маме: красивые и душевные стихиФотосессияВсем нравятся красивые фотографии влюбленных, но фотосессия необязательно должна быть дорогостоящей. Попросите своего друга-фотографа сделать несколько снимков или же устройте фотосессию друг другу на свои собственные гаджеты. Такие теплые и естественные фотографии всегда дарят приятные воспоминания и эмоции.Если же любите качественные фото, то можно заказать студию и фотографа, а также воспользоваться услугами визажиста и стилиста, чтобы создать незабываемые тематические образы. Кстати, именно 14 февраля — это лучшее время для свадебной фотосессии.Маленький отпускЕсли есть возможность уехать на несколько дней, то отправляйтесь за город и снимите маленький коттедж на двоих. Интимная атмосфера задаст настроение на все дни. Вечерами можно смотреть фильмы и танцевать под приятную музыку, а днем играть в снежки, кататься на коньках или просто гулять по заснеженному лесу.Первое свиданиеДанный способ отметить 14 февраля не оставит равнодушным ни одного, даже самого скептически настроенного, человека. Однако для осуществления этой идеи придется приложить немало усилий. Попробуйте вспомнить, как прошло ваше самое первое свидание, и повторите его: пройдитесь по тому же маршруту, закажите ту же самую еду. Не забывайте про то, что в каждом сценарии есть доля импровизации, поэтому обязательно приготовьте приятный подарок, а можно даже пригласить музыкантов и потанцевать, чтобы усилить романтическое настроение вечера.Что подарить на День святого Валентина жене? Необычные советы и подаркиНи один из вышеперечисленных способов празднования Дня святого Валентина не будет работать, если вы не окунетесь с головой в атмосферу этого праздника. Не важно, с кем и где вы проводите этот день. Главное — почувствуйте, как дарите любовь своим близким и получаете ее в ответ. Ведь что бы ни случилось в жизни, именно она всегда сохраняет в нас доброту и веру в лучшее.

Источник: www.allwomens.ru/zen