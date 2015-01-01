Стрижка боб: 5 вещей, которые следует знать, прежде чем сделать выбор

Это, безусловно, одна из стрижек сезона, но если не учесть некоторые моменты, она может не соответствовать ожиданиям.

Совсем скоро наступит сезон смены образов и обновления причесок. Женщины уже обращаются к модным журналам и руководствам по стилю в поисках вдохновения для изменения внешности. И, судя по нынешним тенденциям, многие из них выберут стрижку боб.

Если это ваш случай, эксперты рекомендуют принять во внимание все аспекты, которые подразумевает этот крой, как с точки зрения ежедневного ухода, так и посещения парикмахера и укладок, которые могут принести больше пользы.

Обратите внимание на тип лица

То, что стрижка является трендом, не означает, что она подходит всем, хотя это одна из самых "лояльных" причесок для всех типов лица. Просто нужно выбрать форму боба, которая больше всего благоприятствует чертам лица. Например, если в планах подчеркнуть линию челюсти, лучше выбрать перевернутый боб, с большей длиной передних прядей. Если требуется "подсветить" скулы, разумнее выбрать квадратную форму стрижки. В любом случае, нужно посоветоваться со стилистом.

Подумайте о текстуре волос

Если кто-то считает, что такой крой волос сэкономит время перед зеркалом по утрам, следует быть осторожнее, потому что можно разочароваться. Обратите внимание, что текстура волос будет определяющей при принятии решения о стрижке:



Тонкие волосы, как правило, лучше смотрятся при градуировке с более коротким градиентом, при этом возникает визуальный эффект утолщения.



Густые волосы лучше работают с более длинным вариантом шевелюры, который позволит контролировать объем.



С вьющимися волосами следует подчеркнуть прическу сзади, чтобы в итоге форма волос не оказалась слишком округлой и не потеряла свою первоначальную форму.

Сколько потребуется обслуживания?

Хотя стрижка боб в этом отношении удобна, для поддержания стиля важно регулярно обновлять ее форму. "Переделка" шевелюры особенно важна, когда мы говорим об асимметричном бобе, перевернутом бобе или о модели с челкой. В идеале было бы обращаться в парикмахерскую каждые шесть-восемь недель, чтобы сделать ретушь. Так что, при выборе стрижки следует учитывать инвестиции времени и денег.

Существуют разные типы стрижки боб

Прежде чем идти в парикмахерскую, потратьте время на то, чтобы найти тип стрижки, который лучше всего вам подходит. Если вы предпочитаете отдать себя в руки стилиста, по крайней мере, четко определите параметры прически и свои предпочтения, чтобы не спешить и способствовать взаимопониманию с мастером.

Среди видов прически стоит выделить:



Прямой боб: длина всей шевелюры выровнена, и только внутренняя линия волос отрезается чуть короче для создания объема, в результате концы волос слегка изгибаются внутрь.



Перевернутый боб: передние пряди удлинены с созданием наклона относительно задней части прически. Это стрижка, которая сопровождает линию челюсти и обеспечивает большое движение.



Асимметричный боб: в разница в длине возникает между передней и боковой секциями, результате чего одна сторона становится более выраженной.



Боб слоями: классическая стрижка с градиентом, чтобы придать волосам текстуру и получить объем и движение.



Длинный боб - ещё один тренд сезона, при котором длина простирается ниже подбородка и остается над плечами, с характерным уклоном. Идеально подходит для квадратной формы лица или лица типа сердечко, потому что удлиняет лицо и сглаживает линию челюсти. Кроме того, наклон кроя позволяет придать объем волосам.



Короткий боб : это короткая версия стиля, больше похожая на французское каре, когда срез волос поднимается до высоты челюсти (даже выше). Идеально подходит для тонких волос, которые стремятся набрать объем и текстуру.

Следует научиться укладывать волосы

Прежде чем перейти к ножницам, оцените плюсы и минусы выбранного стиля, чтобы убедиться, что вы сможете как можно лучше воспроизвести прическу, с которой выйдете из парикмахерской. Обратите внимание, что все виды этой прически требуют некоторого типа укладки (с продуктами, техникой или горячими инструментами). Убедитесь, что вы можете делать дома то, что требуется вашей новой стрижке.