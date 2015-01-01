Популярные игры в казино Вулкан
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Традиционные фруктовые игровые автоматы Вулкан
Фруктовые игровые автоматы казино Вулкан имеют довольно простой способ использования. Они основаны главным образом на одноруком механизме бандитской игры. Так что это по сути скорее классические слоты. Обычно игровые автоматы такого типа имеют одинаковое количество барабанов - от 3 до 5. Каждый фрукт имеет свою особую ценность. В каждой игре размер ставки данного фрукта может варьироваться, например, для сбора трех символов арбуза мы можем получить больше, чем для размещения трех оранжевых символов.
Примечание: возвращаясь к символам, используемым в слотах этого культового типа: фактически, почти каждый фруктовый слот имеет одинаковые символы. Классическими видами являются, как мы уже упоминали, лимоны, апельсины, вишня, слива, виноград, арбузы. В некоторых больших слотах Вулкан это число распространяется на другие виды, например ананасы.
Популярные игры и их производители
Многие компании, разрабатывающие программное обеспечение для онлайн-казино Вулкан, предлагают множество видов игровых автоматов, а также бесплатные игры. Ниже приведены некоторые из популярных слотов.
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- Ultra Hot - слот от компании Novomatic, который соблазняет классическим внешним видом и простотой игры. Это, пожалуй, самый популярный слот, который встречается как в стационарной версии во многих казино, так и в онлайн-версии. RTP в этом слоте оценивается примерно в 97%. У нас есть три барабана и пять игровых линий. Хорошее впечатление производят горящие фрукты - они появляются, когда нам удается попасть в выигрышную линию. Слот предлагает множество интересных бонусов. Тем не менее, он не имеет символа Wild или Scatter.
- Sizzling Hot - также предложение от Novomatic. У нас есть возможность разыграть пять барабанов и пять выигрышных линий. Здесь вы найдете типичные символы для фруктовых игр: вишни, лимоны, апельсины и арбузы. Важно, что вы также можете играть в Sizzling Hot по телефону или с iPhone.
Кроме того, когда дело доходит до выигрышных линий казино Вулкан, - тут в бесплатных фруктовых играх обычно используются классические числовые линии - у нас есть 1, 3, 5 или 9 линий. Также у нас есть еще больше вариантов в некоторых фруктовых автоматах.