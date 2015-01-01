Свадебные приметы для счастливой жизни: что можно и нельзя делать

Свадьба — один из важных моментов в жизни каждой пары, поэтому и подготовка к этому событию начинается задолго до самого мероприятия. Возлюбленным хочется, чтобы все прошло идеально. Конечно, будущие супруги придерживаются обычаев и примет, надеясь, что это принесет им еще больше счастья в семейной жизни.КольцоЗа кольцо обычно отвечает жених, но выбирать его лучше вместе. Обручальный атрибут покупают в одном месте, придерживаясь одинакового стиля. Материал может любой, но главное условие — это однородность металла, в нем не должно присутствовать вставок из камней или гравировок. В этом случае считается, что и дорога молодых будет ровная, без камней преткновения.Сейчас правила немного смягчились. В обручальные кольца разрешается вставлять драгоценные камни. Это считается символом богатства и достатка. Носят кольца постоянно, не снимая, только в этом случае они смогут защитить вашу семью от невзгод и проблем.Есть еще один строгий запрет — это переплавлять металл для изготовления колец. Нельзя брать чужие ювелирные изделия, даже если их передали вам ваши родители. Так вы будете жить чужой судьбой, и кто знает, была ли она счастливой.До свадебной церемонии кольца хранят рядом. Во время обмена нужно быть аккуратным, чтобы случайно не уронить семейный символ. Если это все же случилось, через кольцо продевают ниточку. Ниточка заберет весь негатив на себя, а молодым оставит только хорошее в семейной жизни. Когда молодые обменялись кольцами, им нельзя брать в руки пустую коробку — поручите это дело неженатому другу.Давать мерить кольцо кому-то, даже самым близким — отдать свое счастье.НарядМногие считают, что белый цвет платья пришел к нам от древних славян, но это не так. В Древней Руси девушка выходила замуж в двух нарядах. До венчания она надевала темное, печальное платье, а уже после обряда — яркое, цветочное. Самым подходящим оттенком свадебного платья считался красный, который символизировал радость.Чтобы защититься от дурных взглядов, на наряде невесты делали несколько стежков нитками синего оттенка. Жениху желательно иметь на одежде английскую булавку, прикрепленную головкой вниз.Еще один обычай, пришедший к нам с Запада: в наряде будущей жены должно быть что-то старое, что-то чужое, что-то новое и что-нибудь синего цвета. Это принесет благополучие и взаимопонимание в семье.Самое главное: до церемонии бракосочетания невеста не должна видеть свой полный свадебный образ. Конечно, в зеркало посмотреть можно, но, например, сделать это без фаты. Также славянское поверье говорит, что свадебный наряд должен быть с рукавами, чтобы молодожены не дотрагивались друг к другу голыми руками. Это обеспечит верность и нежность в браке.Нижнее белье должно быть новым и обязательно белого оттенка. Ведь это символ верности и непорочности будущей супруги.Дата свадьбыБудущие супруги подходят к выбору даты свадьбы со всей ответственностью. Многие и до сих пор доверяют славянскому календарю, который выглядит следующим образом:Январь — стать вдовой рано.Февраль — жить с супругом в полном согласии.Март — поселиться на чужбине.Апрель — счастье будет то приходить, то уходить.Май — застать измену в своем же доме.Июнь — романтика будет длиться всю жизнь.Июль — воспоминания о прожитой жизни будут «кисло-сладкими».Август — супруг станет и другом, и любовником.Сентябрь — жизнь будет протекать тихо.Октябрь — будет много трудностей в жизни.Ноябрь — семья будет жить богато и счастливо.Декабрь — каждый год союз будет только усиливаться.Также будущие супруги обращали внимание на день недели. Наиболее благоприятные дни — это понедельник, вторник и среда. Они принесут счастье, здоровье и богатство в семью. Не стоит жениться в четверг и пятницу. Не рекомендуется назначать свадьбу на 13 число. Провести бракосочетание лучше всего 3, 5, 7 или 9 числа месяца.Имена мужчин, которые женятся раз и навсегда, как правилоДень свадьбыСогласитесь, как не засмеяться, когда жених или невеста нелепо падают прямо на собственной свадьбе. Оказывается, это все к большому счастью. Считается, что это знак, что человек точно нашел свою вторую половинку.Дождь и снег также говорят о предстоящем счастье. А вот ветреная погода как бы предупреждает одного из супругов: кто-то в этой паре слишком ветреный. Хорошо, если в день бракосочетания невеста поплачет. Лучше, если это будет от родительских слов.Для богатства будущей семьи в правую туфельку невесты кладут монетку. Обсыпание молодоженов монетами также сулит благополучие, зерном —много деток, конфетами — романтическую и сладкую жизнь.После церемонии не рекомендуется добираться на банкет по прямой дороге. Нужно запутать нечистую силу, поэтому лучше ехать окольными путями. Для этого же к автомобилям крепят банки, которые отпугнат злых духов своим бренчанием.Имена мужчин-паразитов, которые выпьют из вас все сокиСоблюдать все традиции во время свадьбы просто невозможно. Самое главное — это выбирать себе супруга по большой любви и искренне верить в будущее счастье.

Источник: www.allwomens.ru/zen