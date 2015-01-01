«Мое солнышко»: Анна Курникова и Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями

30 января 2020 года звездная пара в третий раз стали мамой и папой. Ранее брат певца, Хулио Иглесиас-младший, в эфире чилийской радиостанции заявил, что в семье Энрике вот-вот случится прибавление. На днях Анна Курникова и Энрике Иглесиас подтвердили информацию, поделившись в Instagram первыми фото новорожденной дочери. «Мое солнышко» — подписали счастливые родители, указав дату рождения. Напомним, что пара уже воспитывает близнецов Николаса и Люси, которые родились в конце 2017 года.Анна Курникова и Энрике Иглесиас поделились первыми фото третьего ребенкаПодписчики умилились трогательным фото. Энрике нежно целует свою любимую, рукой прикрывая маленькую головку малышки. На другом фото новоиспеченный отец аккуратно держит малышку на руках, пристально и с любовью смотря на нее. На третьем фото счастливая, но уставшая Анна, бережно и ласково обнимает маленькую дочь, прижимая к груди.Все фотографии были сделаны в первые минуты после родов, что делает их невероятно интимными и искренними. Как видно, ребенка еще не обработали акушеры и неонатологи, поэтому можно сделать вывод, что Иглесиас был с Курниковой на протяжении всего процесса родов.До сих пор 44-летний певец и бывшая 38-летняя теннисистка официально не оформили отношения. Однако пара вместе уже более 18 лет, после судьбоносного знакомства в 2002 году на съемках клипа Иглесиаса «Escape». Поклонники с нетерпением ждут, когда их кумиры сделают столь ответственный шаг и станут законными супругами.Ранее Курникова в эксклюзивном интервью сообщала, что не видит смысла в браке ради печатей. Она пояснила, что хочет детей, а родные эти дети будут или приемные — неважно. Также Анна сказала, что видит смысл отношений в заботе друг о друге, в безусловной любви, в абсолютном доверии, в максимальной открытости и в осознанной взаимоответственности. Знойный испанский мачо в свою очередь признался, что хочет все-таки узаконить их статус и назвать Анну своей супругой.

Источник: www.allwomens.ru/zen