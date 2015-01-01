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Ваша икона-заступница и ангел-хранитель по знаку зодиака

Andre
Ваша икона-заступница и ангел-хранитель по знаку зодиака
Высшие силы сопровождают человека от рождения и до смерти. Для одних это предрассудок, для других — безусловная истина, помогающая верно идти по жизненному пути. В зависимости от космического паспорта, каждому человеку соответствует конкретная икона и ангел-хранитель, а молитва остается самым распространенным способом связи с верховным покровителем.

Какая икона вам подходит по знаку зодиака?

Овен

Первопроходцам, смелым и отважным Овнам благоволит «Казанская Божья Матерь». Она оберегает от любых недругов, помогает наладить гармонию между телом и душой, разобраться в делах сердечных, наделяет выносливостью и силой, делает глаза зоркими.

Вместе с ней на страже душевного покоя стоят Ангелы: Святой Георгий-Исповедник, Святые Софроний Иерусалимский, Иннокентий Московский и Софроний Врачанский.

Телец

Спокойному, практичному и надежному Тельцу надлежит взывать к «Споручнице грешных», ровно, как и к «Иверской Божьей Матери». Обращение, направленное к высшим защитникам, помогает пережить тоску-печаль. У них вопрошают о заступничестве в трудную минуту, им исповедуются и просят покаяния во имя спасения души от грехов мирских, об исцелении телесных недугов.

Благоверная Царица Тамара, Стефан Первомученик, Иоанн Богослов — невидимые спутники Тельцов.

Близнецы

Активным, подвижным, противоречивым Близнецам подспорьем в роковой час станет коленопреклонение перед «Неопалимой купиной», «Избавлением от бед страждущих» и «Богоматерью Владимирской». Благочестивые заступники уберегут от распутства, исцелят хвори, одарят потомков благополучием.

Небесные заступники Близнецов — Святые Алексей Московский и Святой Равноапостольный Константин.

Ангел-хранитель: как и о чем его просить

Рак

Эмоциональным, но терпеливым Ракам в мучительный час сомнений и нерешительности поможет раскаяние пред иконой «Всех скорбящих радость». Она укрепит духовную силу и веру в себя, исцелит от душевных и телесных недугов, поможет разобраться в сложных любовных вопросах и всегда даст верный совет. Семейному знаку следует обращаться к Пресвятой Матери в мольбе о покровительстве любимых чад, так как Казанская Мадонна — охранительница детей и семьи.

Невидимый хранитель тела и души всех Раков — Святой Кирилл.

Лев

Щедрым, амбициозным, покровительственным Львам счастье и покой подарит обращение к «Покровам Пресвятой Богородицы». Именно она защищает представителей величественного знака. Небесная Покровительница отведет бездолье и неудачу, сохранит от любых злоключений.

Илья Пророк и Святой Николай Угодник—ангелы-заступники Львов.

Дева

Расчетливым, педантичным, возвышенным Девам покровительствуют «Неопалимая Купина» и «Страстная Богородица». Взывают к святым ликам в трудный час с мольбой об исцелении и защите духовной и физической.

Святые Павел, Александр и Иоанн — сохранители всех родившихся под знаков Дев.

Весы

Великодушные, уравновешенные, благородные Весы молятся «Неопалимой Купине», «Почаевской Богородице» и «Вознесению Креста Господня» — три иконы-заступницы, которые помогают справиться с любыми невзгодами и даруют животворящую силу.

Святой Сергий Радонежский-Чудотворец благоволит всем Весам.

Самая сильная молитва Ангелу-хранителю на все случаи жизни

Скорпион

Лики Скоропослушницы и Иерусалимской Богоматери охраняют душевный покой выносливых, стойких, проницательных Скорпионов. Обращение к святым поможет одолеть бурю душевной страсти, негодование телесное быстро пройдет, а мятежный дух успокоится.

Святой Павел — незаменимый ангел-заступник Скорпионов.

Стрелец

Жизнерадостные, искренние, энергичные Стрельцы вопрошают благоволения у Тихвинской Божьей Матери и «Знамения». Тихвинская Богоматерь — защитница всех женщин и детей, особенно хворых. При правильной молитве и искреннем покаянии исцеление наступает очень скоро. Пресвятая ниспосылает молящемуся стойкость, умиротворение и божий покров, ограждает от порочных мыслей.

Ангелы-хранители: Святой Николай-угодник и Великомученица Святая Варвара.

Козерог

Надежные, верные, честные Козероги остаются под оберегом Державной Богоматери. Ей надлежит отдавать поклоны тем, кто склонен к лукавству и лицемерию. Она услышит всех, кто искренне хочет укорениться в силе быть честным перед собой и людьми. Ее покров наделяет человека безусловной радостью и любовью ко всему пространству. Богоматерь успокоит беспокойный ум, залечит физические раны.

Святой Сильвестр и преподобный Серафим Саровский — невидимые небесные охранители Козерогов.

Водолей

Легкие, воздушные, творческие Водолеи прибегают к помощи Божьей Матери Владимирской и «Неопалимой купине». Молебны, воздаваемые чудотворным образам, благоприятствуют во время душевного ненастья и смуты мысли, помогают стойко преодолеть недуг и сполна оправиться от него, обернуть атаку недругов против них самих.

Святые Кирилл и Афанасий покровители творческого знака.

Рыбы

Тонких, глубоких, чутких Рыб охраняет Иверская Богоматерь. Пречистая поможет прийти к греховному раскаянию, принять его благостно и с должным смирением. Лик обладает мощной чудодейственной силой и скоро помогает всем тем, кто утратил силу духа и пребывает в мятежном душевном состоянии, исцеляет телеса.

Мелетий Антиохский и Святой Алексий — ангелы-хранители представителей водной стихии.

Сильная молитва о помощи Богу: что читать в безвыходной ситуации

Святые Лики — проводники в мир божественных сфер, а Ангелы-Хранители — персональные невидимые защитники, направляющие человека на верный путь в течение всей его жизни. Даже в самой безнадежной ситуации святые придут на помощь искренне просящему и любящему сердцу. В час покоя и благодати не забывайте от всего сердца и с любовью благодарить их за великую службу.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Непознанное
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