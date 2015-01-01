Что можно, а что нельзя делать на Сретение Господне?

Сретение — великий праздник для православных христиан, который ежегодно отмечается 15 февраля. Этот день связан со многими поверьями. Целители и экстрасенсы считают сретенские свечи и воду мощным оберегом. Но как себя вести в этот праздник, чтоб притянуть в дом здоровье, достаток и удачу?История Сретения ГосподнеПравославный праздник связан с рождением Иисуса Христа. Согласно христианским канонам, молодая мать могла посещать церковь только через 40 дней. Если у нее родился первенец, а тем более сын, то приносилась жертва — ягненок или голуби, в зависимости от достатка семьи.Матерь Божья, Мария, — не исключение. Она с младенцем Иисусом пришла в храм ровно на сороковой день после его рождения. Семья Марии была бедной, а в ритуале «очищения» она не нуждалась, так как была непорочной. Именно здесь, в храме, она и встретилась с Симеоном Богопримирцем, мудрым старцем, который занимался переводом Священного Писания на греческий язык. Симеон ждал встречи с новорожденным мессией около 300 лет. После того, как он взял младенца в руки, умер.В храме Иисуса увидела еще и пророчица Анна, после чего отправилась в Иерусалим, и оповестила народ о приходе мессии. Эти события и дали празднику название — Сретение, от слова «встреча». Суть праздника в том, что это встреча Старого Завета (в лице Симеона) с Новым (в лице Иисуса). Кроме того, в Сретение люди определяли погоду по приметам, устраивали массовые гуляния и гадали.Язычники верили, что в этот день зима передает свое правление весне.Когда отмечают Сретение Господне в 2020 годуЭтот праздник всегда отмечается в одну и ту же дату — 15 февраля. Григорианский календарь отстает от Юлианского на две недели, потому праздник выпадает на 2 февраля.Сретение Господне: приметы и поверьяС праздником связано много примет, которые касаются урожая и сельскохозяйственных работ. В этот день наши предки обращали особое внимание на знаки природы. Вот несколько примет, которые касаются погоды на целый год:если в Сретение небо звездное, то морозы будут длится еще долго, а весна не так быстро и наступит;если звезд не видно — следует ждать раннюю и теплую весну.Поскольку в этот день зима встречается с весной, то по погоде определяли, какой будет весна в этом году. Ясно светит солнце — будет тепло. Снег или дождь — потепления скоро не ждите.Фермеры начинали готовить к посеву семена. Домашнюю птицу в праздник баловали едой, чтоб весь год хорошо неслась, а скотину выгоняли в загон.Что нельзя делать на Сретение Господне?Как в любой великий праздник, существует ряд запретов, которые нужно соблюдать, чтобы весь год сопутствовала удача. В этот день наши предки не делали следующих вещей:не скучали — в праздники нужно веселиться и гулять, показывая Богу свою радость;не ссорились — ругань в любой христианский праздник приводит к горю, так как притягивает негативную энергетику и злые силы;не отправлялись в дорогу — из-за того, что погода была нестабильной, путника могли ожидать неприятности;не работали — для верующего христианина праздники были для молитвы, а будни — для работы. В этот день позволялось только готовить еду для семьи и кормить домашнюю скотину, помогать другим;не купались — в Сретение наши предки не топили баню и не стирали в проруби. Это было связано с предыдущей приметой, так как для того, чтобы растопить баню, требовалось много усилий: поехать в лес, заготовить дрова, порубить их, растопить огонь, принести воду. Современных людей, у которых есть душ и стиральная машина, этот запрет не касается;не употребляли алкоголь — к таким развлечениям христиане всегда относились негативно, ведь пьянство — от Лукавого;не клали на стол день — не заметите, как их «съедите».Сретение Господне: обычаи и традицииЧто нужно делать на Сретение ГосподнеНепременно нужно посетить службу в церкви. В этот день в храмах проводится торжественное богослужение, во время которого освящаются свечи и вода. Тем, у кого не получается посетить службу, нужно помолиться и поставить свечу.У славянских предков в этот день праздновали Масленицу. Люди приветствовали солнце и весну, кушали блины. Наши современники также поддерживают эти традиции и с радостью готовят блины с разными начинками.Особой силой наделены вода и свечи, освященные во время богослужения. Они оберегают дом от различных неприятностей, огород — от плохих погодных условий, людей — от порчи и болезней.Сретенские свечи зажигают во время:грозы;пожара или другого природного катаклизма;сложных родов;лечения больных эпилепсией;во время предсмертной агонии — считалось, что сретенская свеча осветит душе дорогу в Рай.Как меняется вода под воздействием молитвыСила Сретенской воды приравнивается к крещенской. Единственное отличие — ее не носят святить в храм, а собирают из тающих сосулек. Сретенская вода используется в таких случаях:для лечения болезней;как защита от порчи и проклятий;как оберег перед боем и путникам в дорогу;на удачу — сельскохозяйственники окропляют водой скот перед тем, как выгнать их весной на пастбище.Как видите, этот православный праздник не потерял свою актуальность до сих пор. Сходите в этот день в церковь, после чего всей семьей напеките блинов и встречайте весну!

Источник: www.allwomens.ru/zen